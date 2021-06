Milliós összeget is jelenthet a családoknak Orbán Viktor mai ígérete

Komoly ígéretet tett a magyar családoknak szerdán Orbán Viktor: ha a gazdasági növekedés az idén meghaladja az 5,5%-ot, akkor 2022 elején az átlag alatt kereső gyermeket nevelők visszakaphatják egész éves befizetett személyi jövedelemadójukat (szja). Az intézkedéssel elsősorban az egy és két gyermeket nevelő családok járhatnak jól, ahol mindkét szülő dolgozik és az átlagbér alatt keres. Esetükben akár az egymillió forintot is meghaladhatja a visszajáró összeg.

Mit ígért pontosan Orbán Viktor?

Azt javaslom a kormánynak mai ülésén, hogy csinálja azt, amit még sosem csinált. Ha sikerül elérni idén az 5,5%-os GDP-növekedést (először a kormányfő 5%-ot említett - a szerk.), miközben a költségvetést 4,3%-os növekedésre terveztük, akkor

a gyermeket nevelő szülőknek adjuk vissza azt a pénzt január-februárban, amit 2021-ben szja-ként befizettek

- mondta Orbán Viktor a Világgazdaság szerdai konferenciáján. A kormányfő azt javasolja, hogy húzzunk egy felső határt, az átlagjövedelemnél. Az átlagjövedelem szintje alatti szja-t a gyermeket nevelő szülőknek adjuk vissza.

Orbán szerint az intézkedés 550-580 milliárd forintjába kerülne a költségvetésnek.

Ahogy az ilyenkor lenni szokott, egyelőre nagyon sok a kérdés a tervezett intézkedés kapcsán, az „ördög majd a részletekben rejlik”. Az első tényező az idei GDP-növekedés, bár mostanra az elemzők többsége reálisnak tart egy 6% feletti bővülést, vagyis az 5,5%-kal nem vállalt túl merészet a kormányfő.

A legfontosabb kérdés az lesz, hogy az adóvisszatérítés csak az átlagbér alatt keresőkre vonatkozik majd, vagy mindenki visszaigényelheti az szja-t az átlagbérig.

Emellett a részletszabályok sem ismertek, például az, hogy kell-e külön igényelni a visszatérítést vagy azt automatikusan visszautalja majd a kincstár.

A 2021-es költségvetésben a kormány 2717,8 milliárd forintos szja-bevétellel számolt összesen, a fenti összeg ennek mintegy 20 százaléka, vagyis ennyiről mondana le a büdzsé a családok javára.

Mennyi most az átlagkereset Magyarországon?

A KSH statisztikája szerint márciusban 423 706 forint volt a bruttó átlagkereset Magyarországon, vagyis ezt a határt érdemes majd nyomon követni. Ahogy fent említettük, a részletszabályok nem ismertek, az egyik verzió szerint mindenki visszaigényelheti majd az adót, aki ez alatt az átlag alatt keres, míg a másik szerint az összes családosra vonatkozik majd a szabály, de a felette keresők csak az átlagbérig vehetik igénybe.

Az átlagbér személyi jövedelemadója jelenleg 63556 forint havonta a 15%-os kulccsal számolva, egy évben ez több mint 760 ezer forintnyi fizetendő adót jelent elvben.

Ezt azonban nem lehet majd egy az egyben visszaigényelni, hiszen jelenleg a családi adókedvezmény már jár a gyermekek száma alapján, vagyis már most sem fizetik be a teljes szja-t az érintettek. Egy gyermek után most havi 10 ezer, két gyermek után 40 ezer, míg három gyermek esetében 99 ezer forint ez a kedvezmény, amit a szülők megosztva is igénybe vehetnek. Vagyis a majdani visszaigényelhető összeget ezzel kell korrigálni, ha azt feltételezzük, hogy a miniszterelnök által említett (kedvezményekkel már csökkentett)"befizetett" adó jár vissza és nem az elméletben fizetendő szja összege.

Akkor most kinek és mennyit ígért a kormányfő?

Az első forgatókönyv alapján csak az átlagbér alatt keresőkre vonatkozik majd az adóvisszatérítés. Ebben az esetben, ha egy kereső van a családban, akkor az alábbiak szerint alakulna a visszatérítés:

Vagyis egy gyermeknél akár több mint 600 ezer forintot is visszakaphat a szülő, két gyermekkel ez közel 300 ezer forint az átlagbérnél éves szinten. Három gyermek esetében viszont a családi kedvezmény összege már magasabb, mint amennyi visszajárhatna. Vagyis ahol negatív érték szerepel, ott a szülő már most sem fizet szja-t a családi kedvezmény miatt.

Két kereső esetén, ha mindketten az átlagbér alatt keresnek, akkor a gyermekek számától függően a visszajáró összeg akár egymillió forint felett is lehet:

Jól látszik, hogy ebben az esetben is a háromgyermekesek kapnák vissza a legkevesebbet, ami a családi adókedvezménynek köszönhető, vagy annak, hogy több gyermek esetén már eleve nem kell szja-t fizetni, vagy csak nagyon keveset.

Nagyobb esély van arra, hogy az átlagbérig mindenki igénybe veheti majd a visszatérítést, vagyis lesz egy plafonja az összegnek. Ez azt jelentené, hogy az átlagbér utáni mintegy 756 ezer forintos szja-t veszik alapul. Így egy kereső esetén egy gyermek mellett 636 ezer, két gyermek esetén pedig 236 ezer forint járhat vissza azoknak, akik az átlag felett keresnek. Két kereső esetén az átlagbér felett pedig egy gyermek után 1,4 millió forint lenne a plafon, két gyermek után is több mint egymillió forint, három után pedig 424 ezer járhatna vissza.

