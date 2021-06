Borítékolható Orbán Viktor szja-ígérete: a 2022-es választások előtt pénzeső hullik a gyermekes családokra

Egyre több információt tudunk meg a kormány legújabb gazdaságpolitikai lépéséről, a gyermeket nevelő családok szja-visszatérítéséről. A közel 600 milliárd forintos költségvetési lazításnak viszont van egy fontos feltétele, a 2021-es gazdasági növekedésnek 5,5 százalék felett kell lennie. Bemutatjuk, hogy mennyire vehető biztosra a jövő évi pénzszórás.

A következő hónapokban minden magyar, kisgyermekes család azt fogja lesni, hogyan alakul a magyar gazdaság fellendülése, mit mutatnak a konjunktúra és ágazati adatok és mennyire lesz erős a magyar gazdaság idei teljesítményének növekedése. Orbán Viktor szerda délelőtti bejelentése óta tudjuk ugyanis, hogy amennyiben 2021-ben a GDP-növekedés eléri az 5,5%-ot, akkor a kormány 2022 január-februárjában visszaadja a gyermeket nevelő családoknak az idén befizetett jövedelemadót. Azt külön cikkben mutattuk be, hogy ez az adó-visszatérítés mit jelent az érintetteknek, majd arról is részletesen beszámoltunk szerda este, hogy melyek az új adókedvezmény részletei.

Most azt mutatjuk be, hogy mekkora az esély arra, hogy az idén várható GDP-növekedés elérje vagy meg is haladja a vízválasztónak beállított 5,5%-ot. Érdemes itt megjegyezni azt is, hogy nem ez az első olyan költségvetési intézkedés, amely a GDP-növekedés mértékéhez van kötve. A kormány már évek óta hasonló módszer mentén fizeti ki a nyugdíjasoknak a prémium összegét, ugyanis a jogszabály azt mondja ki, hogy köteles ezt a plusz jövedelmet kiutalni, amennyiben a GDP-növekedés gyorsabb a 3,5%-nál.

Hosszú út vezetett az 5,5%-ig

A parlament a 2021-es költségvetést lassan egy évvel ezelőtt fogadta el, ami a kormány javaslatára akkor még 4,8%-os GDP-növekedésre és 2,9%-os GDP-arányos deficitre épült, de tavaly év végén inkább azt lehetett látni, hogy ezek a számok nehezen tarthatóak. Ezeket a várakozásait 2021 utolsó napjára korrigálta is a kormány, ugyanis akkori prognózisában 3,5%-os növekedést várt 2021-re és decemberben már 6,5%-ra emelte a hiánycélt. Pár hónap telt csak el, amikor a kormány márciusban újra módosította hivatalos várakozásait: a 3,5%-os GDP-növekedést 4,3%-ra javította, viszont az idei hiánycélt 7,5%-ra emelte. Ennek megfelelően módosult is a 2021-es költségvetés. Még az áprilisban Brüsszelnek kiküldött konvergenciaprogramban is 4,3%-os GDP-növekedés szerepelt, és 7,5%-os hiánycél, de a májusban beterjesztett jövő évi költségvetési törvényjavaslat főbb számaiban is az volt látható, hogy 2021-re még mindig 4,3%-os növekedéssel számol a kormány. Május 18-án, az idei első negyedéves, várakozásokat messze meghaladó GDP-növekedési adat azonban új helyzetet teremtett. Ennek nyomán a kormány is elkezdte felülvizsgálni a GDP-prognózisát és bár új előrejelzés nincs egyelőre.

Varga Mihály pénzügyminiszter szerdán bemutatta, hogy miért is vár a magyar kormány az idei évre az eredetileg tervezett 4,3%-osnál erősebb GDP-növekedést. A PM prognózisa szerint az idei kilábalási folyamat gyakorlatilag zökkenőmentesnek ígérkezik, amit az első negyedéves vártnál jobb adatra alapoznak. A kormány tehát érzi, hogy a gazdaság felülteljesítheti a 4,3%-os hivatalos terveket, azonban új prognózist nem adott, az 5,5%-ot is inkább célként jelölte meg. Éppen ezért adódik a kérdés, hogy mennyire reális, hogy a magyar gazdaság 2021-ben 5,5% feletti mértékben tudjon bővülni.

A kérdés megválaszolásához egyes elemzőházak legutóbbi előrejelzéseihez érdemes visszanyúlni. A Magyar Nemzeti Bank például - bár még az inflációs jelentésére még júniusig várni kell - már május végén jelezte: a beérkezett új makrogazdasági adatok alapján az idei GDP növekedés várhatóan a márciusi 4-6%-os előrejelzési sáv felső részében, 6 százalék közelében alakul.

Épp keddi cikkünkben mutattuk be azt is, hogy az első negyedéves, nagy meglepetést okozó GDP-adat után egyre srófolják felfelé idei növekedési előrejelzéseiket az elemzők. Az Erste Bank szakértői 6,9%-os, az ING közgazdászai 7,3%-os GDP-növekedést várnak az idénre. Ha a várakozásaik helytállók, a valaha volt legnagyobb gazdasági bővülést láthatjuk 2021-ben.

Ez alapján azt írtuk, hogy

a 2021-es éves átlagos gazdasági növekedés akár a 7%-ot is meghaladhatja, amire még sosem volt példa.

Ha ez bekövetkezne, akkor az szja-visszatérítés feltétele is könnyedén teljesülne, vagyis az érintett 1,5 millió kereső a 2022-es parlamenti választások előtt biztosan számíthat a plusz százezer forintokra. A részletekből kiderült az is, hogy olyan keresők is vissza fogják kapni a személyi jövedelemadójuk egy jelentős részét, akik a családi adókedvezmény miatt nem is kell, hogy szja-t fizessenek. Gyakorlatilag egy egyszeri jelentős jövedelemtranszfer valósul meg a célcsoport irányába, a gyermeket nevelő családoknak alanyi jogon járhat. Erre mondta azt Orbán Viktor a szerdai bejelentéskor, hogy ilyet még soha senki nem csinált, a Fidesz-kormányok sem.

Forgatókönyvek

Tavaly 5%-os volt a gazdasági visszaesés, ha idén 7%-os növekedés lenne, az még mindig "csak" azt jelenti, hogy a két év során átlagosan 1% alatti volt a bővülés, messze elmaradva a megelőző időszak 4-5%-os tempójától. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy az év hátralévő időszakának növekedési forgatókönyvei milyen kimenettel kecsegtetnek.

1. forgatókönyv: A pesszimista szcenárióban azt feltételezzük, hogy a gazdaság folytatja lassuló ütemű kilábalását a válságból, vagyis tulajdonképpen a lezárások és nyitások ütemezésétől függetlenül közelít a válság előtti teljesítményéhez. Mielőtt azonban ezt elérné, a koronavírus-járvány 4. hulláma újabb visszaesést hoz az utolsó negyedévben. Számításink szerint a 2021-es reál-GDP még így is mintegy 5-5,5%-kal magasabb lehet a 2020-asnál. Tehát még ebben a legrosszabb forgatókönyvben sem feltétlenül kellene aggódniuk a gyermekes családoknak, hogy érkezni fog-e az adóvisszatérítés.

2. forgatókönyv: Ezt a kimenetet nemrég még középutasnak neveztük volna, mára azonban inkább óvatosnak tűnik. A gazdaság folytatja a kilábalást, és az év végére eléri a válság előtti kibocsátási szintet. Jól mutatja a kilátások folyamatos javulását, hogy tavaly ezt az időpontot még 2022-re tették a szakértők, az első negyedéves GDP-adat adat megjelenése előtt 2021 vége számított konszenzusos álláspontnak, mára viszont szinte mindenki korábbra várja az esemény bekövetkeztét. Indokolt tehát ezt a várakozást visszafogottnak tekinteni, pedig már ez is 6% körüli éves átlagos GDP-növekedést jelentene az idénre.

3. forgatókönyv: az optimista feltételezés szerint a válság előtti teljesítményszintet már a második negyedévben elérjük. Ehhez az kell, hogy a feloldások eredményeképp a gazdaság dinamizálódjon, az eddig korlátozások alatt lévő szektorok teljesítménye úgy ugorjon meg, hogy közben ez más területeken sem okoz visszaesést. A statisztikák szerint a háztartások körében (nyilván nem minden esetben, hanem összességében) a járvány alatti kényszermegtakarítások jelentős összegre rúgnak, és most elköltésre várnak. Ha a fogyasztás tovább élénkül, az idei GDP-növekedés akár meg is haladhatná a 7%-ot.

4. forgatókönyv: A klasszikus válságelmélet szerint a krízis nem akkor ér véget, amikor a válság előtti teljesítményt újra eléri a gazdaság, hanem amikor már annyira ledolgozta a visszaesést, hogy a korábbi évek növekedési trendjére visszazár (lásd fenti ábránk lila emelkedő vonalát). Sok válság keserű tanulsága, hogy ez nem sikerül (ez a hiszterézis), hanem a gazdaság tartós veszteségeket szenved el. Különösen a hosszabb lefutású válságok esetén van ez így, ám mivel ez nem ilyen, megfogalmazhatunk egy hiperoptimista szcenáriót, miszerint az év végére a gazdaság teljesen ledolgozza a koronavírus-járvány hatásait. Ez esetben az idei GDP-bővülés 8% feletti lenne.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala