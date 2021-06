Orbán Viktor: Magyarország felkészült a járvány negyedik hullámára

Orbán Viktor szerint nekünk is részt kell venni abból a nemzetközi versenyből, amely az ázsiai felemelkedésből próbál profitálni. Elmondása szerint ez nemcsak Kínára vonatkozik, hanem több kelet-ázsiai országra is. Orbán szerint az EU több országa is verseng a kínai gazdasági kapcsolatokért, mert a következő évtizedet a kínai és ázsiai gazdaságok felemelkedése jellemzi majd.