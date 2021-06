A társadalmunkra és a gazdasági növekedésünkre is órási veszély leselkedik a közgazdászok szerint

Az egyenlőtlenség a nyolcvanas évek óta folyamatosan nő, de míg eddig a legszegényebb rétegek jövedelme is nőtt globálisan, addig a koronavírus-járvány miatt már jelentősen romlottak a legalacsonyabb jövedelmű rétegek megélhetési lehetőségei. A kockázat jelentős: az egyenlőtlenség növekedése a társadalmi rendet is felforgathatja, és a gazdasági növekedési kilátásokat is rontja. Többek között ezekről volt szó az Amundi World Investment Forumán, ahol közgazdászok és befektetők az egyenlőtlenség kérdéséről beszéltek.

Az utóbbi időben jelentősen nőtt a szegények és a gazdagok közötti egyenlőtlenség, mind a fejlett, mind a fejlődő világban, leginkább az Egyesült Államokban - mondta Esther Duflo, Nobel-días közgazdász, a MIT professzora az Amundi World Investment Forum nevű eseményén. A jövedelemelosztás a járvány más volt - mondta Duflo, hozzátéve, hogy a válság előtt a fejlődő térségek felemelkedése miatt a legszegényebb 15% is emelkedőben volt.

A koronavírus-válság miatt viszont tovább nyílt az olló, ami azért lehetséges, mert a gazdag országok sokkal nagyobb fiskális támogatást nyújtottak, mint az alacsony jövedelmű országok - mondta.

A fejlődő országokban szerinte kevésbé jól működnek a pénzügyi piacok, mint a fejlett országokban. Szerinte a válság egyik kockázata, hogy elveszítjük a válság előtti úgynevezett "elefánt-görbét", ami azt jelenti, hogy a gazdagok jövedelme ugyan nagyobb mértékben nőtt, mint a szegényeké, de legalább az utóbbiaké is növekedett.

Elmondása szerint ennek társadalmi kockázatai is lehetnek, és valós veszélyt jelenthet a mai társadalmakra - szerinte ennek jelét láttuk a január 6-i amerikai eseményekben, valamint ennek jele az is, hogy az emberek egyre nagyobb része hisz összeesküvés-elméletekben. Szerinte a mai kor problémája egyben az is, hogy a lakosság elvesztette a bizalmát a kormányokkal és a közgazdászokkal szemben is.

Ez azért lehet, mert abszolút rettenetesek vagyunk az előrejelzések készítésében

- utalt a közgazdász-társadalomra Duflo, kiemelve a legutóbbi előrejelzések pontatlanságát. Szerinte manapság egyre népszerűbb az a nézet, amely szerint a közgazdászok a nagyvállalatok érdekeit képviselik.

További egyik manifesztációja a jelentős társadalmi különbségeknek az, hogy az amerikai gazdagok (akik két millió dollár felett keresnek) átlagosan 12 évvel élnek tovább, mint a legszegényebbek. A koronavírus előtt szerinte az Egyesült Államokban mindenkinek nőtt a várható élettartami, de a járvány a szegényeket jobban sújtotta, a legtöbb halálozás a szegény, színesbőrű rétegeket érintette leginkább.

Elmondása szerint a járvány elmúlása után a klímaváltozás lehet az a tényező, ami szintén hátrányosabban érinti majd a szegényeket, mint a gazdagokat.

A Nobel-días közgazdász pozitív példát is említett: Dániában szerinte a legszegényebb 15% többet keres együtt, mint a felső 1%, és a megfelelő szociális védőháló miatt. Dániában emiatt elmondása szerint nem is csökkennek a legszegényebb rétegek bérei. Ezzel szemben az Egyesült Államok áll, ahol szerinte az adórendszer is hozzájárul az egyenlőtlenség növekedéséhez.

Fontos üzenetként elmondta, hogy a globális minimumadó jó kezdeményezés, de ez önmagában nem elég, mert ez csak egy minimumszint, és a valós adókulcsoknak ennél magasabbnak kell lennie. Emellett tisztelni kell a munkavállalókat is - mondta.

A Nobel-días közgazdász azzal zárta az előadását, hogy a koronavírus-járvány bebizonyította, hogy szükségünk van kormányokra. Szerinte kormányok nélkül nem lett volna egységes vakcinabeszerzés és elosztás, és nem lehetett volna kezelni a járványt. Azt is fontos megtanulnunk szerinte, hogy a sorsunk a koronavírus-járványban közös, mert az egyes országokban megjelenő koronavírus-variánsok a másik ország védekezését is hátráltatják.

Az egyenlőtlenség veszélyezteti a társadalmainkat

Ulrik Vestergaard Knudsen, az OECD helyettes főtitkára az eseményen elmondta, hogy a fejlett világban nő az egyenlőtlenség, a globalizáció és a gazdasági növekedés gyümölcsei nem egyenlően kerülnek elosztásra. A világ leggazdagabb 10%-a kilencszer gazdagabb ma, mint az alsó 10%, és ez a különbség nyolcvanas években még csak hétszeres volt. Elmondása szerint a válság előtt a középosztály jövedelme az infláció felett nőtt

Az egyenlőtlenség növekedése kockázatot jelent az intézményeinkre, polarizálja a társadalmainkat

- mondta az OECD helyettes vezetője. Szerinte arról még korai beszélnünk, hogy milyen hatása volt a koronavírusnak az egyenlőtlenségre, de benyomása szerint alighanem nőni fog az egyenlőtlenség a járvány hatására. Szerinte főleg a nők és a fiatalok vannak veszélyben ebből a szempontból. Knudsen szerint nagy problémát jelent, hogy a fejlődő országok sok bevételt estek el a koronavírus miatt - ilyen kieső bevétel például a recesszió és a munkanélküliség miatt kieső adóbevételek és a kieső kereskedelmi bevételek.

Előadásán szóba került a globális minimumadó kezdeményezése is. Szerinte a minimumadó következtében csökkenni fog az adóbevételek globális egyenlőtlensége, és szerinte ez egy nagyon fontos előrelépés.

Szerinte az OECD-társadalmak 35%-a jelentette a felmérésükön, hogy a munkajövedelmeikben az elmúlt egy évben kedvezőtlen változás állt be. Szerinte ez is azt bizonyítja egyéb számokkal együtt, hogy a járvány jelentősen rontotta a bizonytalanságokat. Elmondása szerint három dolgot tehetnek a befektetők, ami mérsékli az egyenlőtlenséget:

az egyik ilyen az, ha a pénzügyi vállalatok támogatják a munkaerő bevonását tréningekkel és képzésekkel,

másrészt biztosítják a finanszírozást nemcsak a háztartásoknak, hanem a frissen alakult vállalatoknak is,

harmadrészt olyan vállalatokba érdemes fektetni, amelyek hozzájárulnak a foglalkoztatottság növekedéséhez és a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez.

Elmondása szerint a magán- és a közösségi forrásokat is mozgósítani kell ahhoz, hogy csökkenjen az egyenlőtlenség a világban, és Knudsen összességében bizakodó ezzel kapcsolatban. Szerinte emellett fontos lenne, hogy mindenkinek digitális hozzáférést adjunk, mert extrémfontos, hogy a zöld és a digitális transzformáció megvalósuljon a fenntartható növekedéshez.

Az egyenlőtlenség a '80-as évek óta növekszik a világon, és ma már egyetértés van a szakemberek között abban, hogy ez a folyamat veszélyezteti a társadalmat és a gazdasági növekedést is - mondta Vafa Ahmadi, az Amundi vezető stratégája. Szerinte ezért mind a befektetőknek, mind a nagyvállalatoknak foglalkoznia ezzel a kérdéssel.

