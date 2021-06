Megszabadul Magyarország valaha is a koronavírustól?

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a koronavírus szezonális, vagyis az előfordulása magától, külső korlátozó intézkedések nélkül hullámzó mintázatot követ egy éven belül. Ezért nyáron alacsonyabb védettségi szint vagy kevesebb korlátozó intézkedés is elég, télen magasabb védettség vagy nagyobb szigor kellhet a járvány megfékezéséhez - mondta a Portfolio-nak adott interjújában Ferenci Tamás, biostatisztikus, az Óbudai Egyetem docense. A szakértőt arról is kérdeztük, hogy a most terjedő vírusvariánsok ellen milyen arányú védettség szükséges a közösségi immunitáshoz és mennyire hatékonyak ellenük a jelenleg használt vakcinák. Ferenci arról is beszélt, hogy még akkor is fellángolhat a vírus, ha a leegyszerűsített modell szerint elérte az ország a közösségi immunitást.

Nyáron nem kell félnünk a koronavírustól?

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a koronavírus szezonális, vagyis az előfordulása magától, külső korlátozó intézkedések nélkül hullámzó mintázatot követ egy éven belül. Az, hogy ilyen létezhet, nem annyira meglepő, gondoljunk az influenzára, de sokáig nyitott kérdés volt, hogy a koronavírusnál mi a helyzet. Összetett okai lehetnek annak, hogy egy vírusnál milyen tényezők okozzák a szezonalitást, tulajdonképpen ezt még az influenzánál sem tudjuk teljesen biztosan. Számíthat a napsütés, az UV-sugárzás inaktiválhatja a vírust, illetve az emberek magasabb D-vitamin szintje is jót tehet. A hőmérséklet és a levegő páratartalma is befolyásolhatja a vírus életképességét. De nem csak biológiai kérdésekről lehet szó: más a szociális viselkedés, több a szabadban töltött idő, ilyenkor van az iskolaszünet, egyszóval nagyon sok tényező van, vagy lehet a szezonalitás hátterében. Nagyon sokáig nem tudtuk a koronavírus megjelenése után, hogy van-e szezonalitás, hiszen az intenzív védekezés miatt nehéz volt látni, hogy mi a spontán lefutás, és még most sincs perdöntő bizonyíték arra, hogy ez pontosan mennyire erős, de azt már kimondhatjuk, hogy nyáron nem terjed olyan gyorsan, mint télen, legalábbis a magyarországi viszonyok mellett.

És most már sok embert beoltottak, ami szintén jó hír.

Amikor egy betegség megjelenik, meg kell határozni a betegségre jellemző alap reprodukciós számot. Ez azt mutatja, hogy egy fertőzött átlagosan hány másikat betegít meg egy teljesen fogékony populációban, védekezés nélkül. Ezt csökkenti a védettek aránya, vagyis az oltottak és a fertőzésen átesettek együttes száma, illetve csökkentik a különböző korlátozó intézkedések. Ha ebbe a képletbe belevesszük a szezonalitást, akkor azt mondhatjuk, hogy a reprodukciós szám nem egy rögzített érték, hanem időben változik. Télen nagyobb, nyáron alacsonyabb. Értelemszerűen, ha egy kisebb értéket húzunk lefelé – azzal, hogy több embert beoltunk –, akkor nagyobb eséllyel sikerül a kulcsfontosságú 1-es érték alá süllyeszteni a reprodukciós számot. Ezzel pedig az önfenntartó járvány megszűnik. Tehát elvileg minden további nélkül előállhat akár még egy olyan helyzet is, hogy bizonyos védettségi arány nyáron elég ahhoz, hogy ne legyen járvány, télen azonban ugyanez kevés.

A vuhani variáns terjedése közepette, még tavaly arról volt szó, hogy 5-6 millió beoltottal rendben leszünk. Nemcsak nyáron, télen is. Most már nem ezt halljuk.

De hát ez tökéletesen illeszkedik a fenti gondolkodási keretbe: a variánsok ugyanúgy az alap reprodukciós számot változtatják, hiszen eltérnek fertőzőképességükben. Ha magasabbról indulunk, akkor persze, hogy többet kell lefelé húznunk, hogy 1 alá kerüljünk. Még több oltottra vagy fertőzésen átesettre, vagy korlátozásra van szükség ahhoz, hogy a kritikus 1-es érték alá süllyedjen a reprodukciós szám. Néhány egyszerűsítéssel még azt sem nehéz kiszámolni, hogy egy adott reprodukciós számnál mi a minimális védettségi arány, ami a közösségi immunitáshoz szükséges. A vírus alap változatának az R értéke 2,5-3 volt, így jött ki, hogy leegyszerűsítve 60-67%-os védettségi arány elegendő a közösségi immunitáshoz. Miután azonban a brit 50-70%-kal fertőzőbb, így 75% fölé kell emelni a védettek arányát. Az indiai variáns, ami már megjelent Magyarországon is, nagyon úgy tűnik, hogy még ennél is fertőzőbb, így könnyen lehet, hogy a 80%-os védettségi arányt is meg kell haladnunk ahhoz, hogy ne tudjon önfenntartó járvány kitörni. Ez a gyermekek oltása szempontjából sem mindegy, érdemes meggondolni, hogy a magyar lakosságnak a 18 éven alattiak önmagában a 19%-át jelentik. Persze ez sem ilyen egyszerű: a fenti számítás egyik közelítése, hogy azt feltételezi, hogy a védetlenek egyenletesen keverednek a lakosságban, de ez nem igaz, például életkor szerint sem: bölcsődétől az idősotthonig igaz, hogy elsősorban a saját életkorunkhoz közeli emberekkel találkozunk. A pontosabb számítások figyelembe veszik az ilyen tényezőket is.

Ezek alapján nem elég a mostani oltottsági szint sem az indiaival szemben. Magyarországon szerinted berobbanhat az indai variáns?

Az elmélet is azt mondja, és ez a brit variáns esetében be is igazolódott, hogy ha csak nincs valamilyen szerencsétlen történés, mondjuk egy szuperfertőző esemény, akkor sok hétnyi szinte láthatatlan terjedés megelőzi azt, amit kívülről berobbanásnak látunk. Ennél többet nehéz mondani, mert Magyarországon nincs szisztematikus variánskövetés. Nagy-Britanniában vagy Dániában hétről-hétre pontosan látszik, hogy melyik variáns van jelen és melyik domináns, pontosan meghatározzák, hogy miképp terjednek ezek a törzsek, és ezt a transzparencia jegyében nyilvánosan elérhetővé is teszik.

Az oltás hatékonyan véd a jelenlegi mutánsok ellen? Vagy van már olyan variáns, ami kikerüli az oltást?

Nincsenek univerzális szabályok arra vonatkozóan, hogy melyik oltás jó a variánsok ellen és melyik kevésbé. A tudományos várakozás az, hogy minden oltás védőhatása arra a variánsra a legjobb, amire fejlesztették, és így alacsonyabb az újabb változatokkal szemben. Az új variánsokkal szembeni hatékonysági adatok először általában immunológiai vizsgálatokon alapulnak, és nem a klinikai megbetegedések elemzésén, ami megbízhatóbb lenne, de sokkal lassabb és nehezebben kivitelezhető. Azt tudjuk, hogy a legjobban kutatott vakcina esetében, ami a Pfizer, általánosságban jó a hatékonyság minden variánssal szemben, például egy pár héttel ezelőtti katari, valós megbetegedések elemzésén alapuló vizsgálat szerint 90% a brit és 75% a dél-afrikai variáns ellen. Látszik tehát, hogy kevesebb, mint az eredeti klinikai kísérletben talált 95%, és variánstól függően kevesebb, de azért még így is jól működik. Másik oldalról, eléggé úgy néz ki, hogy az AstraZeneca és az indiai mutáns egy nem túl szerencsés kombináció, az angolok múlt héten kijött első, való életbeli adatai alapján itt már csak 60% körüli a hatásosság, miközben a Pfizer még itt is majdnem 90%. Hozzá kell azt is tenni, hogy az mRNS oltásokat a legkönnyebb „testre szabni” az új variánsokhoz gyártástechnológiai szempontból.

Ha oltás után mégis megbetegszünk, amire persze kicsi az esély, de az új variánsok miatt mégis nagyobb, mint az eredeti vírus esetében, akkor túléljük a vírust?

Elöljáróban hadd jegyezzem meg, hogy még ha a legjobb védőhatású vakcinából indulunk is ki, és annak is a legjobb publikált eredményét vesszük, akkor is 95%-os hatékonyságról beszélhetünk. Ez egy elképesztően jó szám, de még ez sem 100%. Ha tehát a közösségi immunitás nem jön létre, akkor mindig lesz valamennyi kockázat, oltottan drámaian kisebb, de úgy sem nulla. Pont ez adja a közösségi immunitás jelentőségét: azzal ez a kockázat szinte nulla lenne.

Válaszolva a kérdésre: a tapasztalatok szerint a súlyosabb megbetegedés és a halálos kimenetel ellen jobb védelmet nyújtanak az oltások, mint általában a megbetegedés ellen. A klinikai vizsgálatok irgalmatlanul sok tesztalanyon zajlottak le, de rövid ideig tartottak, így halálos áldozata a vírusnak szinte mutatóban volt ezekben a vizsgálatokban, emiatt az ez elleni védelmet nem lehetett lemérni. A törzskönyvezés utáni vizsgálatokban azonban beigazolódni látszik a fenti várakozás, a már említett katari például még a variánsokkal együtt is 97%-os hatásosságot mutatott ki a súlyos lefolyás ellen a Pfizer esetében.

Akkor kimehetek a foci Eb-re meccset nézni? Jó ötlet most ilyet rendezni?

Ez egész biztosan nem biostatisztikai kérdés, de őszintén, szerintem nem is feltétlenül tudományos kérdés. Azt ugyanis, hogy mi a járvány mérséklésének, a gazdaság működtetésének, az emberek szórakozási lehetőségeinek biztosításának egymáshoz viszonyított fontossága, aligha lehet tudományos alapon levezetni. Ez szükségképp értékválasztás, azaz – a szónak ebben az értelmében – politikai kérdés.

A tudomány feladata szerintem a jelen példában annak meghatározása, hogy egy adott rendezvény járványügyi értelemben mennyire kockázatos, és igen, erre van is eszköz. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rendkívül részletes ajánlásokat adott ki a tömegrendezvények kockázatának felmérésére, mérséklésére és kommunikációjára. Nyilvános, bárki letöltheti, abszolút praktikus útmutató, amiben két szempontot kell strukturáltan kiértékelni. Az egyik az alapkockázat: amelyik országban terjed a járvány, ott magasabb az alapkockázat, mint abban, ahol visszaszorult a vírus. De ez még nem minden.

Az esemény kockázata ugyanis attól is függ, hogy zárt térről van-e szó vagy nyílt térről, lesznek-e külföldi látogatók, mennyi kontaktussal jár a sport, részt vesznek-e idősek, akik magasabb kockázatúak és így tovább. Ezek mind kockázati tényezők. Ehhez jön a kockázatcsökkentés: mennyire értik a szervezők a kockázatot, milyen alapos a járványügyi felkészülés, hogyan tesztelik a résztvevőket, de még azt is meg kell adni, hogy milyen lesz a nézők ültetése. Ebből kiszámolható a másik tényező; a WHO felfogásában egy esemény összesített veszélyessége azon múlik, hogy mekkora az alapkockázata, és ez mennyivel csökkenthető. Nyilván a legjobb, ha egy eleve alacsony kockázatú eseménynél a rizikó jól csökkenthető, a legrosszabb, ha magas a kockázat és ez nem is igen csökkenthető. És ahogy mondtam, az egész kiértékelési protokoll teljesen nyilvános, persze elsősorban szakembereknek szól, de a transzparencia jegyében – szerintem nagyon helyesen – bárki megnézheti, hogy milyen szempontok alapján értékelhető ki mondjuk egy sportesemény kockázata.

Most már mindig ezeket a kockázatokat kell számolgatniuk az embereknek?

Ez nagyrészt a közösségi immunitás elérésén múlik. Azt már megbeszéltük, hogy ha az indiai mutánsból indulunk ki, akkor 80%-nyi átoltott vagy fertőzésen átesett kell, de ennek a számnak leegyszerűsítéseire érdemes még visszatérni. Az egyik ilyen a már említett szezonalitás, nyáron alacsonyabb védettségi szint vagy kevesebb korlátozó intézkedés is elég, télen magasabb védettség vagy nagyobb szigor kellhet. Az is fontos, hogy a társadalomban miképp oszlanak meg a védetlenek, de itt nem csak a korábban említett életkori strukturálódásról lehet szó, hanem más problémák is felmerülhetnek.

Az egyik ilyen a területi megoszlás: lehetnek olyan közösségek az országokon belül, ahol helyileg alacsonyabb lesz az átoltottság. Ennek tipikus példája a kanyaró nyugat-európai jelenléte. Azokban az iskolákban és óvodákban, ahol oltásellenes csoportok alakultak ki, fel-felbukkan a kanyaró – hiába jó országosan az átoltottság, az ilyen közösségekben helyileg rossz. Ettől Magyarországon kevésbé félek a mostani helyzetben, inkább lehet probléma az, amit korábban egyes kelet-európai országokban láttunk más védőoltások kapcsán: hogy vannak olyan döbbenetes nyomorban élő, elzárt közösségek, ahová nem ér el a népegészségügy.

Az látszik, hogy az állam nem töri össze magát azért, hogy elérje ezeket a csoportokat a koronavírus elleni vakcinával, és elintéz mindent azzal, hogy regisztráljanak az oltásra, de nem tudom ez mennyire reális ott, ahol három általános iskolai osztálya van a háztartásfőnek és még áram sincs a lakásban. Jellemző a helyzetre, hogy önkéntes civilek járják ezeket a térségeket, akik szabadidejükben próbálják házról-házra menve elmagyarázni az embereknek, hogy miért fontos az oltás, meg egyáltalán, technikailag segíteni a regisztrációban, de ők sem érnek el mindenhová. Ez egy újabb bizonytalan tényező: oda kell arra figyelni, hogy magas átlagos oltottságnál is lehetnek alacsonyan oltott területek, közösségek.

További probléma az, hogy sem a betegségen átesetteknél, sem az oltottak esetében nem tudjuk biztosan, hogy meddig tart a védettség. Ugyanis az immunitás idővel gyengülhet, az se biztos, hogy ugyanolyan gyorsan a két esetben, és így amikor számoljuk a védetteket, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy ez a szám csökkenni is tud, nemcsak emelkedni.

Remélem tudtam érzékeltetni, hogy miért nem vagyok híve ezen a téren a kategorikus kijelentéseknek, sem abban az irányban, hogy ebből már biztos nem lesz gond, sem abban, hogy biztos be fog ütni a krach. Nem hinném, hogy felelősen bármelyiket ki lehetne e pillanatban jelenteni.

