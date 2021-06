Egyre szabadabbak a beoltottak: elindultak külföldre a magyarok

Nagy Károly Cikk mentése Megosztás

Már tucatnyinál is több országgal kötött a magyar külügyi vezetés úgynevezett kétoldalú megállapodásokat. Ezekben az országokban elfogadják a védettségi igazolványt, és a beoltott magyar turisták koronavírus-teszt nélkül utazhatnak oda, mint ahogy azokból az államokból is jöhetnek majd turisták hozzánk. A magyarok által kedvelt görög, török és horvát utakat bátran lehet foglalni, mert minden oltást elfogadnak. Spanyolországba viszont csak az Európai Unió által engedélyezett vakcinákkal oltottak léphetnek be továbbra is. A portugál nyaralóhelyek közül Madeira nyitott a magyar turisták számára, ide viszont minden oltóanyagról szóló igazolás zöld utat jelent. Az egzotikus országokban viszont sokszor még mindig szükséges a negatív PCR-teszt a belépéshez. A magyarok többsége idén is inkább itthon nyaralna, de jóval többen utaznak majd külföldre, mint a tavalyi szezonban.