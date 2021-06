Szép csendben két héttel elhalasztotta a kormány a magyar digitális oltásigazolás frissítését

Június 15-re, azaz mára ígérte két hete a kormány azt, hogy frissítik a magyar digitális oltásigazolásban feltüntetett adatokat, de most kiderült, hogy ezt különösebb hírverés nélkül a kormány június 30-ra továbbtolta. Ez azért lényeges, mert az oltási dátumok és az oltás fajtájának hiányában egyelőre nem kompatibilis a magyar digitális oltásigazolás az uniós Covid-igazolvánnyal, így ez például nehézséget okozhat azoknak a magyaroknak, akik külföldre indulnak a következő két hétben.

A fejlesztés elkészült. A Kormány döntése szerint a bevezetés dátuma 2021. június 30.

- ezt a szűkszavú, ám annál nagyobb jelentőségű visszajelzést kapta a Telex az operatív törzstől arra, hogy mikorra készülnek el a magyar digitális oltásigazolás frissítésével, azaz mikortól láthatók majd az EESZT-ből lehívott adatoknál az oltások dátumai (most csak az első látszik) és a beadott oltás fajtája (most ezt nem tartalmazza az igazolás).

A június 30-ra halasztással kapcsolatos döntést eddig egyáltalán nem kommunikálta a kormány, noha ez elég lényeges például azoknak a magyaroknak, akik a következő két hétben indulnak külföldre. Az uniós oltásigazolással ugyanis egyelőre nem kompatibilis így, hiányos adatokkal, a magyar igazolás, így ez a határokon a kiutazáskor, a kint tartózkodáskor, vagy a visszatéréskor jelenthet még nehézségeket az utazóknak.

Az uniós oltásigazolás ugyanis kötelezően mindkét oltás idejét tartalmazza, illetve az oltás fajtáját is és az uniós megállapodás szerint a második oltás után legalább 14 nappal már korlátozás nélkül be kell engednie minden tagállamnak azokat a másik tagállami állampolgárokat, akik az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinák valamelyikét kapták (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen). Ez ugye a Szputnyikkal és Sinopharmmal oltott magyaroknak eleve jelenthet bizonyos tagállamokban hátrányt (nem kötelező őket beengednie a tagállamoknak, de megtehetik, és közben éppen ma jelezte keleti szomszédunk, Ukrajna, hogy ott nem fogadják el a Szputnyik-oltást), most pedig a fenti fejlemény is plusz nehézséget okozhat.

Lényeges, hogy az uniós oltásigazolást ki lehet váltani azzal, ha valaki friss negatív PCR-tesztet, vagy antigén-tesztet tud felmutatni, illetve egy orvosi igazolást, ami kimondja, hogy az adott személy átesett a víruson.

