Az egészségügy nem szolgáltatás, hanem védelmi rendszer (Interjú Ficzere Andreával)

Mostanra az ellátó személyzet és a lakosság is fellélegezhetett, a járványhullám ugyanis lecsengett - értékelte az aktuális járványügyi folyamatokat a Portfolio-nak Ficzere Andrea. A Magyar Kórházszövetség elnöke az interjúban ugyanakkor rámutatott arra, hogy egyre több olyan beteg jelentkezik az ellátórendszerben, aki az elmúlt időszakban a covid miatt várakozni kényszerült és jellemzően a korábbinál rosszabb az egészségi állapota. Nem lesz tehát könnyű a következő időszak az egészségügyben dolgozóknak, de biztosítani kell számukra a regenerálódást, ugyanis elmondása szerint a dolgozók a járványhullám utolsó heteiben a testi-lelki kimerülés határán mozogtak. A szakemberrel emellett beszéltünk arról, hogy mit éreznek az intézmények a felmondások terén, számít-e felmondási hullámra, hogy miért van emelkedő pályán újra a kórházak adóssága, és hogy a kórházszövetség részt vesz-e az egészségügy átalakításának folyamatában. Ficzere Andrea egyúttal javaslatokat is megfogalmazott a jövőbeni ellátások kapcsán az interjúban, melynek apropóját az adta, hogy idén 90 éves a kórházszövetség és ezekben a napokban zajlik Siófokon a 33. éves kórházi kongresszus, amin a sajtó képviselői nem lehetnek jelen.

Lecsengett hivatalosan is a harmadik hullám, érezni már ezt a kórházakban is? Ha igen, miben?

Ficzere Andrea: A járvány lecsengésének legbiztosabb jele, hogy

egyre több olyan beteg jelentkezik az ellátórendszerben, aki az elmúlt időszakban a covid miatt várakozni kényszerült.

Kollégáimmal együtt nagyon vártuk, hogy visszaálljon a normális rend, és mindenki a saját szakterületére visszatérve tudja folytatni a betegellátást. Jelenleg egyszerre kell biztosítanunk munkatársaink regenerálódását, a várakoztatott betegek ellátását, és természetesen az újonnan érkezők hatékony kezelését.

Mennyiben volt más ez a harmadik hullám az előzőeknél? Tovább tartott, extrém volt a terhelés?

Az idén 90 éves Magyar Kórházszövetség (MKSZ) megalakulása óta nem fordult elő még csak hasonló léptékű járvány sem Magyarországon. Tavaly tavasszal, miközben megrettenve láttuk, hogy mi történik a világban, a korai határozott intézkedéseknek köszönhetően az első hullámnak csak a szele ért el bennünket. A második, de még inkább a harmadik hullám azonban nagyon komoly terhet rótt az egészségügyre. A harmadik fázis egy már eleve fáradt intézményrendszert ért el, sokkal több súlyos beteget kellett ellátnunk, akik között sajnos a fiatalok aránya is magasabb volt.

Kollégáink a testi-lelki kimerülés határán mozogtak az utolsó hetekben.

A helyzet kezelésében nagy segítséget jelentettek az első két hullám tapasztalatai, de ugyanilyen fontos volt, hogy sem védőfelszerelésben, sem finanszírozásban nem volt hiány. Ahogy nőtt a teher, úgy lett egyre nagyobb az összefogás. Azt láttam, hogy a kollégáim – akár a kórházban, akár az MKSZ elnökségében – valódi megoldásokat kerestek és találtak a problémákra. Az oltások elindulása, majd igen jól szervezett kivitelezése adott erőt a folytatáshoz, hiszen láttuk, az átoltottság növekedésével párhuzamosan látványosan csökken a terhelés a kórházakban.

Szerencsére mostanra az ellátó személyzet és a lakosság is fellélegezhetett.

Mi kellett ahhoz, hogy a kollégák kibírják? Hogyan lehetett nekik segíteni?

Nagyon fontos volt a menedzsment odafigyelése, a kollégákkal folytatott folyamatos párbeszéd. Mivel az egész országban tapintható volt a lelki kimerülés,

figyelmet kellett (és kell a jövőben is) fordítanunk a szakemberek által végzett lelki támogatásra.

Sajnos sokszor pont azok nem kérnek, vagy fogadnak el segítséget, akik leginkább rászorulnak, így esetükben nekünk kell aktív szerepet vállalni a kezelés / támogatás lehetőségének megválasztásában. Jelentősen megkönnyítette a napi munkavégzést az, hogy minden szükséges felszerelés rendelkezésre állt. Sokat segítettek a katonák, profin, szakszerűen végezték a rájuk bízott, az egészségügyi személyzet munkáját támogató feladatokat, amelyet ezúton is nagyon köszönünk nekik. Az intézményeken belül korábban soha nem látott csapatmunka alakult ki, a kollégák együtt harcoltak az életekért, egymást segítették, bíztatták. Fantasztikus volt látni, érezni azt a megértést, megbecsülést, ahogy egymás munkáját kezelték a különböző szakterületek dolgozói. Valódi csapattá kovácsolódtak. Bár lassan mindenki visszatérhet a saját szakterületére, hiszem, hogy a járvány alatt kialakult csapatszellem velünk marad.

Hogyan lehet nekik segíteni ennek a rendkívüli helyzetnek az utóhatásainak a kezelésében?

A kórházvezetőknek most a szokásostól is jobban kell figyelniük minden munkatársra, hiszen a covid fáradtság – főleg az előttünk álló feladatok fényében – mindenképpen szakszerű segítségre szorul. Sokan már hónapok óta élnek a pszichológusok, pszichiáterek által nyújtott lehetőséggel, hiszen nem mindenki tudja könnyen feldolgozni a járvány okozta lelki terheket.

Most már van lehetőség az egészségügyi dolgozók számára felmondani, van-e már ezzel kapcsolatos jelzésük, hányan állnak fel a veszélyhelyzet elmúlásával?

Nagy tömegű felmondásokra egyáltalán nem számítok, sőt egyelőre jelzéseink sincsenek arra vonatkozóan, hogy kollégáink kilépést terveznének.

A járvány okozta kiélezett helyzet ráirányította a figyelmet az egészségügy kiemelt társadalmi szerepére és a gazdaságban betöltött súlyára, nyilvánvalóvá vált az intézmények szerepvállalásának fontossága, és végre az itt dolgozók munkájának elismerése is napirendre került. Jelentősen nőtt az orvosok anyagi megbecsültsége, már csak a szakdolgozók és műszaki-gazdasági területen dolgozók bérét kellene rendezni.

Hogyan tudnak regenerálódni a dolgozók, tekintettel arra, hogy jön a visszaáramló betegtömeg az állami rendszerre? Mennyi pihenőt kaphatnak?

Mindenképpen meg kell oldani, hogy az egészségügyben dolgozók annyit pihenhessenek, ami már valódi regenerációt jelent számukra.

Kötelességünk, hogy a következő időszakban úgy szervezzük meg a betegellátást, hogy a dolgozók el tudjanak menni szabadságra.

Ezzel párhuzamosan kell ellátásban részesíteni azokat a betegeket, akik mostanáig várakoztak, és nem jutottak időben megfelelő ellátáshoz. Ezek

a betegek fokozatosan, de egyre nagyobb számban jelennek meg az ellátórendszerben, jellemzően a korábbinál rosszabb egészségi állapotban,

így kezelésük feltehetően hosszabb időt igényel majd és drágább is lesz. Ellátásukhoz éppen ezért a személyzeten túl többletforrásra is szükség van, hiszen a kórházi adósságállomány jól érezhetően növekszik.

A kórházvezetők szorítóba kerültek,

hiszen emberileg és szakmailag is elkötelezettek, hogy mindent megtegyenek a beérkező betegekért, ugyanakkor felelősek a kórházak gazdálkodásáért is, nem terhelhetik túl a költségvetést. Fontos kiemelnünk, itt most nem a kórházak korábbi jól ismert eladósodásról van szó. Kiélezett helyzetben vagyunk, ugyanakkor, amint teljesen lecseng a járvány, és ellátásra kerülnek a várakozók, komolyan át kell gondolni, milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy ne termelődjenek újra és újra az adósságok.

Mit tanult a magyar ellátórendszer a járványból?

Az egészségügy nem szolgáltatás, hanem védelmi rendszer.

A kórházi ellátás olyan csapatmunka, ahol nagyon fontos a rugalmasság, a gyors reakciókészség, és a különböző területek munkájának a szintetizálása. A járvány nagy tanulsága, hogy

az ellátórendszert a jövőben adaptív módon kell üzemeltetni, azaz meg kell teremteni a gyors változtatás képességét.

A kórházi ellátás fontos, ám legalább ennyire lényeges a megelőzés, a betegség korai szakaszában elkezdett kezelés, a szűrővizsgálatok kiterjesztése, valamint a nem aktív ágyakon végzett utógondozás. A járvány is bebizonyította, hogy a betegeknek – amíg állapotuk engedi - otthon van a legjobb helyük, mert a megszokott környezet, a szeretet, a gondoskodó családi légkör legalább olyan fontos a felépülésben, mint a korszerűen felszerelt kórház és a profin dolgozó szakember gárda.

Kikérte-e az Országos Kórházi Főigazgatóság a szövetség véleményét a legutóbbi átalakításról szóló munkaanyag elkészítése előtt?

A Belügyminisztérium kérti ki az átalakítás kapcsán a Magyar Kórházszövetség véleményét, nagy örömmel fogalmaztuk meg javaslatainkat.

Mi a véleménye a szövetségnek erről a tervről?

Konkrét tervről nincs információnk, nem kérdés azonban, hogy

bizonyos változtatásokra szükség van az egészségügyi ellátórendszerben.

Fontos, hogy minden beteg időben kerüljön arra a helyre, ahol a legjobb ellátásban tudják részesíteni, vagyis az adott intézményben a gyógyításhoz szükséges összes feltétel rendelkezésre áll. Az előttünk álló időszak esetleg valamennyi központosítást, és bizonyos szakmákban / helyeken redukciót eredményezhet majd, ám ez az alapja annak, hogy minden ellátóhelyen valódi biztonságot tudjunk nyújtani a betegek számára.

Támogatnák bizonyos ellátások koncentrálását? Ez a tartós megoldás?

Igen, hiszen vannak olyan szakterületek, mint például az onkológia, onkosebészet, mellkassebészet, intervenciós kardiológia, stb., amelyek csak koncentráltan tudnak hatékonyan működni. Ezekben az intézményekben megfelelő számú, képzettségű és tapasztalatú szakemberre, valamint a feladat ellátáshoz szükséges műszerekre, infrastruktúrára és finanszírozásra van szükség. Éppen ezért ezeket a szakmákat centrumkórházakba, nagy megyei intézményekbe, vagy országos intézményekbe érdemes koncentrálni. A betegek így biztonságban érezhetik magukat, hiszen szükség esetén rögtön olyan orvoshoz kerülhetnek, aki már sok hasonló beavatkozást végzett el, így nagy gyakorlatra tett szert az adott területen. Emellett az alapellátás színvonalát, valamint a mentők szerepét kell tovább erősíteni, hogy a betegek biztosak lehessenek abban: kellő időben, a megfelelő helyen kapják a legjobb ellátást.

Milyen új javaslatokat és szempontokat tennének a döntéshozóknak egy ilyen átalakítás során?

A Magyar Kórházszövetség javasolja az egynapos ellátások ismételt kivételét a TVK alól,

biztosítva ezáltal azoknak a várakozó betegeknek az ellátását, akiknek problémája egynapos ellátás keretében megoldható. Néhány évvel ezelőtt egyébként, amikor az egynapos ellátások esetében a jogszabály eltörölte a TVK korlátot, éppen az volt a cél, hogy efelé az ellátási forma felé tereljék az ellátórendszert. Véleményünk szerint – legalább az összes várakozó beteg ellátásáig - fontos lenne folytatni, és külön soron megjelenő finanszírozással biztosítani a várólista köteles, valamint a kapacitáshiányos várólistán lévő beavatkozások elvégzését.

Érdemes lenne új ellátási formaként befogadni és finanszírozni a post-covid ellátást,

amely új terület(ek) kialakítását, valamint plusz személyzetet, eszközöket és új szemléletet követel az intézményektől. A finanszírozásnak figyelembe kell venni az ellátott betegek számát, a valós költségeket, az eredményt és a minőséget. És ami talán a legfontosabb, hogy el kell végezni az évek óta aktuális kódrevíziót. Csak így van esély arra, hogy az intézmények financiálisan egyensúlyba kerüljenek.

Nagyon örülünk az orvosok markáns fizetésemelésének, ugyanakkor tudatosítani kell magunkban, hogy

jelenleg nincs plusz forrás a rendszerben az emelt bérekből százalékosan számított ügyeleti díjakra,

a szakterületi pótlékokra és a vállalkozók óradíjának az egészségügyi jogviszonyban dolgozók órabérének szintjére történő emelésére. Természetesen törekszünk arra, hogy akit lehet eü. jogviszonyban foglalkoztassunk tovább, azonban a hiányszakmáknál időnként sajnos nehézségekbe ütközünk.

A járvány leküzdésével újra előtérbe kerül a szakdolgozók, valamint a műszaki-gazdasági területen lévő munkatársaink fizetésemelési igénye,

amelyre szükséges megoldást találni. Így a járványt követően nem kétséges, hogy az ápolói életpályát különösen nagy figyelemmel kell kezelni.