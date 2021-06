Megtette az első lépést a Fed, de még sok kérdőjelet hagyott

Úgy fogadta a devizapiac a Fed szerda esti döntését, mintha máris kamatot emelt volna az amerikai jegybank, a dollár azonnal szárnyalásba kapcsolt. Pedig egyelőre nem történt sok minden, csak az eddiginél kevésbé volt laza a közlemény és a sajtótájékoztató hangneme. De akkor most hogyan tovább?

Ezzel még nem végezte el a munkát a Fed

A szerdai ülés után a Fed Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) jelentősen felfelé módosította idei inflációs várakozását, a PCE-inflációt a korábbi 2,4% helyett 3,4%-ra várják az év végére. Ezzel párhuzamosan a 2022-es és 2023-as prognózist csak minimálisan emelték meg, ezzel

azt üzente a jegybank, hogy valóban csak átmeneti emelkedésre számít az inflációban.

A másik fontos üzenet az volt, hogy a korábbihoz képest érezhetően emelkedtek a döntéshozók kamatvárakozásai. Az úgy nevezett dot-plot alapján 2023-ra már a többség az irányadó kamat emelésére számít, pedig korábban azt jósolták, hogy leghamarabb 2024-ben emelkedhet a kamat.

Az eszközvásárlási program (QE) kapcsán egyelőre nem történt lépés, marad a havi 120 milliárd dolláros keretösszeg (80 milliárdnyi állampapír és 40 milliárdnyi jelzáloglevél). Ugyanakkor az eddigi kommunikációhoz képest érezhető volt a fordulat: korábban azt mondták, hogy egyelőre nem gondolkodnak a program lezárásán („nem gondolkodunk azon, mikor gondolkodjunk majd a program végén”), ehhez képest most Jerome Powell feltűnően kerülte a fenti mondatot, és azt hangsúlyozta, hogy hónapról hónapra figyelik a beérkező adatokat, és azok függvényében döntenek a szükséges lépésekről.

Összességében a korábbinál érezhetően szigorúbb lett a Fed hangvétele, még úgy is, hogy igazából semmilyen konkrét lépés vagy ígéret nem hangzott el.

Egy sor kérdésre még válaszolni kell

A fentiek mellett a Fed tegnapi döntése egy sor kérdést is megfogalmazott a befektetőkben és a szakértőkben, ezek közül néhány:

Hogy fog az idei 3,4%-ról hirtelen 2,1%-ra csökkenni az infláció 2022-ben?

Miért nem beszélt a jegybank egyértelműen a QE-program közelgő végéről?

Miért erősödtek a kamatemelési várakozások 2022-re és 2023-ra a döntéshozók körében?

A kérdések egy részét persze feltették Powellnek a sajtótájékoztatón, azonban a válaszai sok esetben csak még jobban elbizonytalanítottak. Az inflációval kapcsolatban például azt mondta, hogy a fenti értékek 18 különböző várakozás mediánjából tevődnek össze, vagyis bizonytalanok lehetnek. Emellett hangsúlyozta, hogy

a korábban vártnál erősebb és tartósabb lehet az infláció megugrása.

A jövő évi előrejelzésben ez azonban nagyon kevéssé látszik, a előrejelzés emelkedésének mértéke még akkor sem sok, ha tudjuk, hogy technikailag az idei magasabb bázis lehúzó hatása is közrejátszik benne. Ráadsául a friss prognózis bizonytalanságára való erős utalássalúgy tűnik, mintha rögtön kitáncolt volna a jegybank előrejelzése mögül, márpedig a piac számára ez az egyik legfontosabb elem a Fed kommunikációjában. Láthatóan az elnök minden erővel azt akarta kommunikálni, hogy továbbra is átmeneti lesz a megugrás az FOMC szerint.

Az már más kérdés, hogy egyelőre ebben az átmenetiségben is vannak komoly kockázatok. Bizonyos termékek árában biztosan lesz jelentős visszarendeződés, Powell utalt is rá, hogy a faanyagok és a használt autók piacán már látszik némi árcsökkenés, ugyanakkor vannak olyan tényezők, amik tartósabbnak látszanak. A globális chiphiány például alig akar enyhülni, az iparági szereplők szerint akár évekig is eltarthat, mire a kínálat utoléri a keresletet, emellett például a tengeri szállítás esetében sem látszik árcsökkenés, sőt májusban megint jelentősen emelkedtek az árak, miközben korábban mindenki abban bízott, hogy nyárra normalizálódik a helyzet.

A QE program esetében valamennyire érthető az óvatos kommunikáció. Az ugyanis nagyon éles váltás lett volna, ha az eddigi „nem is gondolunk a végére” típusú kommunikáció után rögtön bejelentették volna a program lezárását (tapering). Ezen a téren inkább az elmúlt hónapokban tűnt túlságosan lazának a jegybanki kommunikáció, hiszen a láthatóan erősödő infláció és emelkedő várakozások mellett egészen eddig úgy tettek, mintha ezzel nekik semmi dolguk sem lenne.

Az utolsó kérdés szintén fontos volt a szerdai sajtótájékoztatón, azonban Powell válasza nem volt elég meggyőző. Az elnök ugyanis azt mondta, hogy a kamatvárakozások az egyes döntéshozók véleményét tükrözik, azok nem tekinthetők a jegybank hivatalos előrejelzésének, óvatosan kell őket kezelni. De akkor mi szükség van rájuk? A világ legtöbb jegybankja nem készít hasonlót, viszont a Fednél ennek komoly történelme van. Ennél is lényegesebb kérdés, hogy ha 2022-23-ra a jegybank célja közelébe süllyed vissza az infláció, ahogy az előrejelzésben szerepel, akkor miért lenne a korábbinál indokoltabb a kamatemelés?

Vagyis itt van egy kis ellentmondás az inflációs prognózis és a kamatemelési várakozások között.

De akkor most mi várható?

A piacnak már ennyi is elég volt, hogy reagáljon, a dollár jelentősen erősödött a döntést követően, csütörtökön már jóval 1,20 alatt járt az euró-dollár jegyzés. Vagyis úgy tűnik, hogy a befektetők ki voltak éhezve az amerikai jegybank szigorúbb hangvételére, ez a kis szikra is elég volt ahhoz, hogy belevegyenek a dollárba.

A következő hónapokkal kapcsolatban rengeteg forgatókönyv van, a fenti három kérdésre valamilyen választ biztosan kell adnia előbb-utóbb a jegybanknak. Az infláció kapcsán például elképzelhető, hogy nem akarta hirtelen még jobban sokkolni a piacot a Fed, ezért voltak jóval óvatosabbak a 2022-es és 2023-as előrejelzésekkel. Gondoljunk bele, mekkorát erősödött volna a dollár, ha most hasonló mértékben emelik azokat is! Vagyis lehet, hogy csak fokozatosan akarják adagolni az információt, és majd szeptemberben emelik meg a hosszabb távú várakozásokat úgy, hogy addig még további adatokat ismerünk meg. Az biztos, hogy a befektetők mostantól talán még erősebben fogják figyelni a PCE-infláció alakulását (már ha lehet még az eddiginél erősebben). Fontos kiemelni, hogy a Fed nem a headline inflációs adatot figyeli, ez nem újdonság, a PCE áprilisban 3,6% volt, miközben az infláció már 4,2%-ra ugrott. Májusban az infláció 5%-ra emelkedett, a PCE friss adata majd csak jövő héten érkezik.

A QE-program kapcsán már a mostani ülés előtt az volt a várakozás, hogy nyár végén dönthet annak fokozatos kivezetéséről a Fed, majd ősszel be is jelenthetik, hogy lassítanak a tempón. Augusztusban tartja a jegybank szokásos éves konferenciáját a wyomingi Jackson Hole-ban, akkor jó alkalom lesz, hogy ezt a kivezetést tárgyalják, aztán a szeptemberi ülésen akár be is jelenthetik.

A kamatemelési várakozások kapcsán pedig a friss inflációs előrejelzés lehet mérvadó, vagyis, ha valóban szeptemberben felemelik a 2022-es prognózist is, akkor erősödhetnek a szigorítással kapcsolatos vélemények is.

Összességében az amerikai jegybank most megtette az első lépést a szigorúbb monetáris politika felé, de igyekezett óvatosnak lenni ebben. A következő hónapokban a beérekező adatok (infláció, munkaerőpiac) függvényében még további izgalmas FOMC-ülésekre lehet számítani. Legközelebb július 28-án áll ki a nyilvánosság elé Jerome Powell kamatdöntés után, majd szeptember 22-én jön a friss előrejelzés és az újabb izgalmas esemény.

Címlapkép: Alex Wong/Getty Images