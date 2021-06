Kritikus a helyzet Brazíliában: kevés a beoltott és jön a tél

Meghaladta az 500 ezret a koronavírusban lehunytak száma Brazíliában, ami a második legrosszabb adat a világon, ráadásul a szakértők szerint egyre kritikusabb lesz a helyzet a lassú vakcinázottság és a tél közeledtével - számol be a hírről a BBC.

A Fiocruz nevű egészségügyi intézmény szerint kritikus a koronavírus-helyzet Brazíliában, mivel a felnőtt lakosság mindössze 15%-a van beoltva eddig a vírussal szemben. A koronavírus gyors terjedését ráadásul az is segítheti, hogy az országban hamarosan kezdődik a téli időszak.

Jair Bolsonaro brazil elnököt sok kritika éri a járványpolitikája miatt, többek között azért, mert nem alkalmaz egységes járványügyi intézkedéseket az országban a vírus visszaszorítása érdekében, emellett a távolságtartási és maszkviselési szabályokat is enyhítette.

Az elnök azzal érvel, hogy a lezárások gazdasági hatása rosszabb lenne, mint maga a koronavírus és továbbra is azt hangoztatja, hogy minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy több országtól is vakcinákat szerezzen be.

Brazíliában továbbra is terjed a koronavírus, az elmúlt héten napi átlagban 70 ezer új esetet jegyeztek fel. Az országban leginkább a dél-afrikai mutáns okozza a fertőzéseket, amelyre sokan ma már Gamma-variánsként hivatkoznak.

Brazíliában a hét napos átlagos halálesetek száma a vírushoz köthetően már március óta 1500 felett van, jelenleg az elhunytak száma meghaladta a fél milliót, ennél nagyobb adatot eddig csak az USA-ban jegyeztek fel.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, szombaton ezrek tüntettek Brazíliában Jair Bolsonaro elnök kormánya és járványpolitikája ellen:

Címlapkép: Shutterstock