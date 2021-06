9 éves csúcson a benzin, 8 éves csúcson a gázolaj ára – közel a történelmi rekord

Meredeken emelkedő olajár, gyenge forint, a kettő együttállásából nem tud más kijönni, mint magas üzemanyagár a benzinkutakon. Hogy mennyire magas? A benzin ára közel 9, a gázolajé 8 éves csúcson áll, és karnyújtásnyira van a korábbi történelmi csúcs, 2012-ben 450 forint körül tetőzött az üzemanyagok hazai ára. Az olajár várható alakulása alapján egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy ezek a rekordok hamarosan megdőlnek majd. Éppen ma adott ki egy friss előrejelzést a Bank of America, amiben jövőre már 100 dollár fölötti olajárral számolnak, de más elemzőházak is emelkedő olajárral kalkulálnak, ezek alapján pedig a magyarországi üzemanyagárakban is felfelé vezet az út.

Kezdenek elszállni az üzemanyagárak

Szerdán változik az üzemanyagok ára a hazai kutakon, a holtankoljak.hu információ szerint a benzin literenkénti átlagára 5 forinttal 437 forintra emelkedik, míg a gázolaj literenkénti átlagára szintén 5 forinttal 441 forintra nő.

Ez azt jelenti egyrészt, hogy kevesebb mint egy hét alatt 10 forinttal fog emelkedni a benzin és a gázolaj ára, hiszen már múlt pénteken is volt egy 5 forintos drágulás. És szerdán még akár újabb áremelés is jöhet adott esetben.

Másrészt a mostani szintek több éves csúcsnak felelnek meg: a benzin legutoljára 2012.09.21-én, vagyis közel 9 éve volt ennél drágább, akkor literenkénti átlagára 437,8 forint volt. A gázolaj pedig 2013.09.13-án, majdnem 8 éve került többe a mostaninál, amikor literenként átlagosan 444,1 forintot kértek érte.

A több mint 20 éve vezetett üzemanyagár adatbázisunkban a benzin legmagasabb árát 2012.04.20-án érte el, amikor literenként 453,8 forint volt, míg a gázolaj 2012.01.20-án, akkor 450,1 forintot kértek érte literenként.

Még május közepén írtuk egy korábbi elemzésünkben, hogy rövid távon a forint erősödése miatt átmenetileg az üzemanyagárak mérséklődése várható, de hosszabb távon inkább emelkedő benzin- és gázolajárakra érdemes felkészülni, a gazdasági nyitás és a turizmus élénkülése miatt ugyanis az olajkereslet is emelkedni fog, ami drágább benzint és gázolajat eredményezhet.

A hazai üzemanyagárakat több tényező is befolyásolja, többek között a kőolaj világpiaci ára, a finomítói árrés, az adók és a forint dollárhoz viszonyított árfolyama. Ezeket vesszük szemügyre részletesebben alább.

Jöhet a 100 dolláros olajár?

Az olajár még novemberben kezdett el szárnyalni, azóta gyakorlatilag több mint megduplázódott. Márciusban még látható volt egy nagyobb korrekció, de azóta ismét fölfelé kapaszkodik az olaj, és nem csak a Brent, de a WTI típus is 70 dollár fölé került. Ahogy említettük már fentebb is, ez az emelkedés még folytatódhat is a gazdasági nyitással párhuzamosan, mivel várhatóan erős növekedést lehet majd tapasztalni az üzemanyagok kereslete terén.

Az egyes elemzőházak olajár előrejelzései között jelentős eltérések vannak, de egyre többen vannak azok, akik a jelenleginél is magasabb olajárakat vizionálnak.

A Bank of America például éppen ma jelentette be, hogy becsléseik szerint a Brent típusú olaj ára 2022-ben elérheti a 100 dollárt is hordónként. A bank arra számít, hogy jövőre átlagosan 75 dollár körül alakulhat a Brent ára hordónként, ami 15 dollárral magasabb a korábbi 60 dolláros becsléshez képest. A magasabb árak azonban csak átmenetiek lehetnek, mivel ezek majd ösztönzik a palaolajtermelőket a visszatérésre, ez pedig lefelé hajthatja az árakat 2023-ban.

A bank arra számít, hogy jövőre átlagosan 75 dollár körül alakulhat a Brent ára hordónként, ami 15 dollárral magasabb a korábbi 60 dolláros becsléshez képest. A magasabb árak azonban csak átmenetiek lehetnek, mivel ezek majd ösztönzik a palaolajtermelőket a visszatérésre, ez pedig lefelé hajthatja az árakat 2023-ban. A Goldman Sachs befektetési bank szerint a Brent olajár elérheti a 80 dolláros átlagos hordónkénti szintet a harmadik negyedévben, de elképzelhetőek jelentős fölfelé szúrások átmenetileg.

befektetési bank szerint a Brent olajár elérheti a 80 dolláros átlagos hordónkénti szintet a harmadik negyedévben, de elképzelhetőek jelentős fölfelé szúrások átmenetileg. Nem mindenki ennyire optimista az olajárakat illetően, az amerikai Energia Információs Ügynökség például azt írja június 8-i riportjában, hogy a harmadik negyedévben (július-szeptember) a Brent árfolyama átlagosan 68 dollár körül alakulhat hordónként. Utána viszont 2022-ben már a magasabb OPEC+ termelésnek és a visszatérő palaolajtermelőknek köszönhetően 60 dolláros átlagár alakulhat ki. Az ügynökség számításai szerint a kereslet és a kínálat valamikor az idei harmadik negyedév során kerülhet majd egyensúlyba, és becsléseik szerint a fogyasztás 2021-ben átlagosan napi 97,7 millió hordó lehet, jövőre pedig 101,3 millió hordó.

Forrás: eia.gov

Meg kell jegyezni azonban azt is, hogy a jelenlegi aktivitási szint nem kimondottan erős az olajiparban. Az aktívan működő olajfúró tornyok száma globálisan május végén 1262 volt a Baker Hughes adatai alapján, ami nem sokkal magasabb, mint a tavaly októberi történelmi mélypontnál látható 1016 darab. Emellett elmaradoznak a beruházások is, amelyek több éves távlatban okozhatnak még fejfájást majd. A norvég kutatócég, a Rystad Energy tavaly februárban még úgy kalkulált, hogy 2020-ban és 2021-ben is nagyjából 530 milliárd dollár körül alakulhatnak majd az upstream befektetések. Ehhez képest 2020-ban a beruházások 145 milliárd dollárral maradtak el ettől a becsléstől, míg idén 140 milliárd dollár lehet a különbség. A palaolajtermelés a leginkább érintett a visszavágásokban, holott a legtöbben ennek a gyors visszatérésében reménykednek.

Megint besegíthet a forint erősödése?

A forint gyakorlatilag április óta folyamatos erősödést mutatott a dollárral szemben, és június elején már a 283 forint / dollár szinten mozgott az árfolyam. Ebben segített, hogy Virág Barnabás jegybanki alelnök azt mondta, hogy új fejezet kezdődik júniustól a monetáris politikában és megelőző jellegű monetáris szigorítást is mérlegelni kell az eszközvásárlási program fenntartása mellett. Az MNB kamatdöntése holnap lesz, majd itt derül ki, hogy valóban lesz-e kamatemelés, és ha igen, akkor mekkora lesz ennek a mértéke, és elégedett lesz-e ezzel a piac. Mindeközben azonban a Fed is kamatdöntő ülést tartott a múlt héten, ahol belengették a döntéshozók, hogy 2023-ban akár már két kamatemelés is jöhet, ami alaposan megtolta a dollárt, így részben ennek köszönhető, hogy a forint visszagyengült a 298 forint / dollár szintre. Emellett a holnapi hazai kamatdöntést megelőző bizonytalanság sem az erősödés irányába hat.

Ez azért fontos a hazai üzemanyagárak szempontjából, mert minél erősebb a dollár és gyengébb a forint, annál drágább lesz a kőolaj és ezzel együtt a benzin- és gázolajár forintban kifejezve. Ez ugyanúgy érvényes fordítva is, vagyis

Minél erősebb a forint és gyengébb a dollár, annál alacsonyabb lesz a kőolaj és ezzel együtt a benzin és gázolaj ára forintban. Ez azért lehetséges, mivel az olajipar nagyrészt dollár alapú elszámolással dolgozik.

Magyarán olcsóbban tudok kőolajat venni forintban kifejezve, ha erősebb a forint. Ha tehát holnap az MNB kamatdöntését kedvezően fogadják a piacok, és megint erősödni kezd a forint, akkor az ellensúlyozhatja az olajárak várható emelkedését. Ellenkező esetben azonban dupla nyomást kaphatnak az üzemanyagárak.

Merre mehetnek az üzemanyagárak?

Az olajárak és a forint / dollár árfolyama mellett még két további tényezőnek van szerepe az üzemanyagárakban. Az egyik a kőolajtermékek és a kőolaj közötti árrés, ahol a tavasz folyamán már javulás figyelhető meg. A másik pedig a jövedéki adó, amelynek mértékében nem várható változás rövid távon.

Mindent összevetve tehát:

az olajár a márciusi megtorpanás után továbbra is emelkedik, és egyre több elemzőház rukkol elő egyre magasabb olajár előrejelzésekkel. Itt tehát inkább drágulásra lehet számítani rövid és hosszú távon is.

A forint esete kétesélyes: ha az MNB holnapi kamatdöntése megnyugtatja a piacokat, akkor az erősödő forint ellensúlyozhatja valamennyire a várhatóan növekvő olajárakat. Ellenkező esetben azonban nem sok jóra lehet számítani az üzemanyagárak terén.

A finomítói árrések várhatóan még emelkedhetnek idén, tavasszal már javulás figyelhető meg.

A jövedéki adó mértékében nem várható változás rövid távon.

Összességében inkább arra lehet számítani, hogy az olajár emelkedése lehet a domináns tényező a következő hónapokban, ami a jelenleginél is magasabb üzemanyagárakat hozhat.

Ennek mértéke azonban nagyban függ attól, hogy hogyan szerepel majd a forint. Ha jól, akkor ez mérsékelheti a várható drágulást. Ha nem, akkor viszont duplán rosszul járhatnak az autósok. Nem elképzelhetetlen tehát, hogy 450 forint fölé emelkedjenek a hazai üzemanyagárak.

