Napelem állami támogatással: nagy változásra készülve hajrázik a piac

Mint ismert, július 1-jétől új elszámolási rendszert vezetnek be az újonnan üzembe helyezendő, otthonfelújítási támogatással megvalósuló lakossági napelemes rendszerek által termelt villamos energia hálózati átvételére. (Az önerőből megvalósított napelemes rendszert telepítők 2023. december 31-ig szerződhetnek szaldó elszámolásban az áramhálózati cégekkel.)

A jelenlegi szaldóelszámolás keretében az évente a napelemekkel megtermelt és a háztartás által elfogyasztott energia különbségét kell rendezni a szolgáltató felé, ezzel szemben az új szisztémában az említett beruházások esetében áttérek a bruttó elszámolásra, melyben a napelemes termelő a hálózatból vásárolt és az általa termelt, azonnal el nem fogyasztott energia egységárát külön határozzák meg.

Az biztos, hogy míg a napelemes háztartás által a hálózatból vételezett energiára változatlanul a minden lakossági fogyasztóra érvényes egyetemes szolgáltatási tarifa marad érvényben, addig a napelemek által termelt, de helyben nem elfogyasztott, vagyis a hálózatba leadott áram ára csökken. A napvilágot látott várakozások és becslések szerint a fogyasztói árhoz képest a termelői ár körülbelül harmadával, de akár nagyobb mértékben is elmaradhat, ami a napelemes rendszerbe történő családi beruházás megtérülési idejét is jelentősen megnyújtja.

Pontosan mire is vonatkozik a határidő?

Közben továbbra sem teljesen egyértelmű, hogy az otthonfelújítási támogatással megvalósuló lakossági napelemes rendszereket érintő elszámolási változás július 1-i határideje valójában pontosan mire is vonatkozik. Annak, aki támogatást és szaldó elszámolást is szeretne, június 30. után az áramszolgáltató, illetve villamosenergia-kereskedő azt igazoló nyilatkozatait is be kell nyújtania a Magyar Államkincstárhoz, melyek szerint a napelemes rendszer üzembe helyezése (vagyis az óracsere) legkésőbb június 30-ig megtörtént. Azon háztartásoknak azonban, melyek június 30-ig igénylik a támogatást az Államkincstárnál, a beüzemelés időpontjával és az elszámolással kapcsolatos dokumentumot nem kell benyújtaniuk.

Ezzel együtt számos hivatalos információkérési kör és iparági forrásokkal folytatott beszélgetések után még mindig nem tűnik teljesen világosnak a helyzet. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium több alkalommal megerősítette, hogy "a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló kormányrendelet szerinti támogatás igénybevétele esetén napelemes rendszer telepítésénél szaldó elszámolással szerződni a 2021. június 30. napjáig üzembe helyezett rendszerek esetén van lehetőség. A határidő tehát a rendszer üzembe helyezésének időpontjához kötött." Ezzel szemben a másik, magát továbbra is tartó értelmezés alapján a július 1-jét megelőzően benyújtott támogatási kérelemnek nem feltétele, hogy eddig a dátumig megvalósuljon az üzembe helyezés, hiszen azt igazolni sem kell.

Utóbbi értelmezés már csak azért sem tűnik alaptalannak, mert az üzembe helyezés dokumentációjára, illetve annak benyújtására vonatkozó, kormányrendeletben rögzített követelmény csak július 1-jén lép hatályba.

Ez a fontos részletkérdés több ezer családot érint, akik számára érthető módon nem mindegy, hogy melyik elszámolás vonatkozik napelemes rendszerükre, és hogy ezáltal mennyi idő alatt térül meg a beruházásuk. (A 2021. június 30. után beüzemelendő napelemes rendszerek esetében ráadásul az ügyfélnek kell kérnie a bruttó elszámolást.) Szaldó elszámolással a megtérülés akár 5 év alatt is megtörténhet, míg ha a rendszer átcsúszik a bruttó elszámolásba, akkor ez várhatóan évekkel tovább tarthat. Ezzel együtt, különösen a költségek akár 50 százalékát is fedező vissza nem térítendő állami támogatással együtt mindenképpen jó döntésnek tűnik háztartási naperőműbe fektetni azon családoknak, akiknek nem jelent gondot az önerő és az esetleges hitelköltségek kigazdálkodása, avagy a teljes beruházási költség megelőlegezése.

Gyors ügyintézést ígérnek

Az otthonfelújítási támogatás és az elszámolásban várható közelgő változás miatt a napelemes telepítő és az elosztó társaságok leterheltsége 2021-ben alaposan megugrott, az igények kiszolgálását pedig a járványhelyzet sem segítette elő. Ezek következtében az engedélyezés, ügyintézés átlagos időtartama jelentősen megnőtt, ami esetenként akár a június 30-i határidőből való kicsúszáshoz is hozzájárulhat. Az elosztó társaságok mindenesetre közlésük szerint a határidőhöz közeledve a hajrában igyekeznek felpörgetni a háztartási napelemes rendszerek hálózatra csatlakoztatását.

Az MVM Démász szolgáltatási területén - Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Békés, valamint Pest megye déli részén - a korábbi évek azonos időszakához képest az ötszörösére nőtt a háztartási méretű napelemes rendszerek csatlakoztatási igénye. A társaság szűk két héttel a határidő előtt gyors ügyintézést ígért a napelemes csatlakozók számára, és azt, hogy a növekvő igények miatt felgyorsította a háztartási napelemes rendszerek hálózatra csatlakoztatását. Az igénybejelentéseket megerősített létszámmal fogadják, a munkafolyamatokat átszervezték, és hétvégén is dolgoznak az időben beérkezett igények feldolgozásán - közölte az MVM-csoporthoz tartozó társaság az MTI-vel.

A lakossági napelemes rendszerek piacán telepítőként, elosztó, illetve szolgáltató társaságként is jelen lévő E.On Hungária csoport szintén hatalmas érdeklődésről számolt be, e szerint az elmúlt időszakban a tavalyihoz képest többszörösére nőtt a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) telepítésére kötött szerződések száma. A társaság ezért már az év elején bővítette adminisztratív, engedélyezéssel foglalkozó, valamint kivitelező csapatát is, és tájékoztatása szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy azon ügyfeleknél, akiknél a rendszer készre jelentése már megtörtént, a hálózatra kapcsolás mielőbb megtörténhessen. Emellett a vállalat külön felületet hozott létre és tart fenn arra a célra, hogy az ügyfelek folyamatosan nyomon tudják követni, hogy hogy áll éppen az igényük, hol tart a folyamat.

