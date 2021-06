A foci Eb ellenére is döcög Budapest, a vidéki turizmus mentheti meg az évet

A védettségi igazolvány beváltotta a hozzáfűzött reményeket, legalábbis a vidéki szállodák egyre erősebb forgalomról számolnak be. Budapesten viszont a foci-Eb meccsei ellenére egyszámjegyű a szállodák kapacitásainak kihasználtsága. A magyar kormány kétoldalú megállapodásai sem érezhetőek számottevően a fővárosi szállásadók számára. A hotel- és panziótulajdonosok most abban bíznak, hogy a július elindítja a nemzetközi turizmust, és legalább a beoltottak vagy a koronavírusfertőzésen átesettek útra kelnek majd. Budapest közben reklámkampánnyal csábítja a magyar, belföldi vendégeket.

Megszokták a vendégek, hogy a szobák elfoglalása előtt nemcsak a személyes okmányaikat kell bemutatniuk, hanem a védettségi igazolványukat, vagy a beoltottságukat igazoló applikációt

– mondta el az elmúlt 1-1,5 hónap tapasztalatait Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. Ezzel szerinte nincs is semmi gond. Viszont a külföldi turisták csak szállingóznak azokból az országokból, amelyekkel kétoldalú megállapodást kötött a magyar kormány. Leginkább a határmelletti wellness szállodákat keresik fel a román, az ukrán vagy a szlovák turisták. A 16 országgal kötött kétoldalú egyezmény viszont jelentős utazási kedvet nem indított el. A turisztikai szakemberek most azt remélik, hogy ebben a júliustól induló egységes, EU-s Covid-útlevél hozhat változást.

A Futball Európa Bajnokság budapesti mérkőzései pár tucat fővárosi szállodának jöttek jól. Néhányszáz portugál és 1-2 ezer francia drukker jött el a magyar fővárosba – foglalta össze az eddigi eredményeket Flesch Tamás. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke azt mondta, abban bíznak, hogy a nyolcaddöntőre a holland válogatott érkezik majd június 27-re vasárnapra, mert akkor sok drukker kísérheti el őket (ez a várakozás bejött, mert a hollandok csoportelsőként továbbjutottak – a szerk.). Persze a hazai drukkerek többsége a magyar válogatottat látná szívesen a hollandok ellenfeleként, de üzleti szempontból a spanyol, a német vagy az angol válogatott csoportharmadik helye lenne a legnagyobb fogás a budapesti szállodák számára. Ezek az országok ugyanis hagyományosan nagy küldő országnak számítanak a nemzetközi turizmusban,

és a nyugat-európai szabadságok beindulásával már talán útra kelnének, hogy megnézzék élőben a csapatukat, Budapesten.



Addig is a fővárosi szállodák számára marad a remény, hogy júliusra és augusztusra már a 25-30 százalékot elérheti már a szállodai szobák foglaltsági aránya. Azonban az idei nyár sem találta könnyebb helyzetben a szállodákat, vendéglátósokat, kulturális intézményeket és szervezeteket, mint a tavalyi.

A járvány miatt lényegében külföldi turisták idén sem érkeznek, az Eb meccsei ellenére sem – így egyre jobban felértékelődik a hazai belföldi turizmus fejlesztése

– mondta el a Portfolionak a véleményét Faix Csaba, a Budapest Brand Non-Profit Zrt. vezérigazgatója. Szerinte addig ebben nem is várható jelentősebb külföldi turista áradat, amíg nem indulnak el az amerikai, brit, német vagy osztrák turisták.

Míg az ide érkező külföldiek bakancslistáján első helyen vannak a gyógyfürdők, a jobbnál-jobb gasztroélmények, kulturális programok, különleges városnéző séták, addig a belföldi turizmusban a fővárosba érkező magyarok számára ezek az élmények kimaradnak. Egy pár nappal ezelőtti háttérbeszélgetésen Faix Csaba, a Budapest Brand Non-Profit Zrt. vezérigazgatója bejelentette, hogy óriásplakátokon és közösségi médiafelületeken fogják reklámozni, hogy miért érdemes nem fővárosiként több napot eltölteni Budapesten. Elindítják a Restart Budapest kedvezmény- és programkártyát.

Ennek kiváltása nemcsak azzal jár majd, hogy a fővárosi hotelekben kivett két vendégéjszaka után a harmadik ingyen jár majd.

Ehhez a kártyához ugyanis ingyenes fővárosi tömegközlekedést és fürdő belépést kínálnak, de számos más kedvezmény is jár vele. 130 szolgáltatónál vehető igénybe kedvezményes szolgáltatás. A fővárosi vezetés szerint vonzó lehet az is a nem budapestiek számára, hogy a felújítások miatt most autóforgalom mentesen nézhetik meg a Széchenyi Lánchíd és a Parlament közötti rakpartrészt. Itt utcabútorokat és növényeket is elhelyeztek a hűsölni, nézelődni vágyóknak.

Szakemberek szerint komoly munka lesz azt elérni, hogy Budapest, mint országon belüli úti cél, megerősödjön, és valaki például Debrecenből ide utazzon egy prágai hosszú hétvége helyett. Mindez annak ellenére így van, hogy a főváros az utóbbi években látványos fejlődésen ment keresztül, kulturális és gasztronómiai szempontból is elképesztő élményeket nyújt. A jövőben a programturizmusra építenének. Ha valaki például Budapestre érkezik, akár egy meccsre vagy az Operába, annak utána ne legyen kedve azonnal beülni a kocsijába, és hazamenni, hanem még több érdekes és maradandó élményt gyűjtsön a fővárosban.

„Sokat lendíthetne a budapesti turisztikai vállalkozások anyagi helyzetén, ha a SZÉP-kártyán lévő összegeket el lehetne költeni a Restart Budapest Kártya megvásárlására is. Ezt kezdeményeztük a kormánynál, de még nem kaptunk rá pozitív visszajelzést, pedig így plusz állami támogatás nélkül lenne esélyük a fővárosi vállalkozásoknak, hogy többletbevételhez jussanak” – fogalmazta meg reményeit Faix Csaba, a Budapest Brand Non-Profit Zrt. vezérigazgatója.

„Fordítottan” viszont működik a belföldi turizmus: a 2019-es, még hagyományosnak mondható turisztikai évben az utazások 50 százaléka volt belföldi. Ennek jelentős részét a budapestiek nyaralása/telelése adta Hévíz, Hajdúszoboszló vagy éppen a Balaton környékén. Ez minden bizonnyal idén sem lesz másképp.

Címlapkép: Fiola Attila gólja a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság F csoportjának második fordulójában játszott Magyarország - Franciaország mérkőzésen a Puskás Arénában 2021. június 19-én. A társházigazda magyar válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal. MTI/Illyés Tibor