Kilőtt a hazai áramfogyasztás a rekkenő hőségben, egekben az árak

A hőségben alaposan felpörgött és rekord szintre nőtt a hazai áramfogyasztás, a következő napokban – akár már szerdán - pedig ismét megdőlhet a magyar villamosenergia-rendszer nyári rendszerterhelési csúcsa. Közben az áramtőzsdei árak is rendkívüli magasságokba emelkedtek.

A 2021-es nyarat tekintve az országos rendszerterhelés idén nyáron először hétfő délben érte el és haladta meg a 6000 MW-ot, majd este hét óra után 6458 MW-on tetőzött. Miután kedden még magasabbra emelkedett hőmérséklet, a fogyasztás is tovább nőtt, és hét óra előtt 6660 MW körüli szintre fokozódott rendszerterhelés - derül ki a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. egyelőre nem hitelesített adataiból. Már a hétfői adat is idei nyári rekord volt, a keddi pedig a valaha volt legmagasabb magyarországi nyári rendszerterhelést jelöli, átadva a múltnak a 2019. június 27-én született 6633 MW-os rekordot.

Forrás: Mavir

A magyarországi villamosenergia-fogyasztás mostani megugrása nagyrészt a klímaberendezések, illetve a hőszivattyús hűtés terjedésének és fokozott használatának eredménye. Mivel a hőség még várhatóan fokozódik, és a hőhullám tetőzése az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtökre várható, ezért a napi rendszerterhelési csúcsértékek is tovább emelkedhetnek. De ha új történelmi nyári csúcsterhelési rekord is születik, az valószínűleg nem jelent majd egyben abszolút rekordot.

A fogyasztási jellegzetességek és a külső hőmérséklet alakulása miatt külön is számontartják a nyári és téli rendszerterhelési csúcsokat, vagyis azokat az időszakokat, amikor a legmagasabb felhasználói igény jelentkezik a villamos energiára. A téli időszak leghidegebb napjaiban az áramfogyasztás még a legforróbb kánikulai napokét is meghaladja, köszönhetően nagyrészt a villamos energia fűtésben betöltött szerepe növekedésének. Ennek megfelelően a magyarországi villamosenergia-rendszer valaha volt legnagyobb terhelését is egy téli napon, méghozzá idén február 11-én mérte a Mavir, 7119 MW-tal.

Az elmúlt három évtizedben egyetlen olyan év akadt - 2015 - , amikor az éven belüli nyári rendszerterhelési csúcs magasabb volt, mint a téli, akkor is mindössze 10 MW-tal, többnyire azonban a téli csúcs jócskán meghaladja a nyári fogyasztási maximumot. A villamos energia iránti felhasználói igény növekedése a fokozódó elektrifikáció és a fűtési-hűtési igények mellett a gazdaság teljesítményével is összefügg, ez tükröződik abban is, hogy az emelkedő trend a 2000-es évek második felében jelentős részben a gazdasági válság hatására megtört, majd a 2010-es évek közepétől új lendületet vett.

Forrás: Mavir

A mostani, kiugróan magas áramfogyasztás másik fontos következménye az importarány megugrása.

Forrás: Mavir

Mivel a napon belüli legmagasabb fogyasztási igény este, 19 óra körül-után jelentkezik, a naperőművek ekkor már csak kis mértékben tudják kivenni részüket az igény kielégítésében. Míg a Paksi Atomerőmű stabilan hozza a maga 2000 MW közeli termelését, a fosszilis erőművek (gázerőművek és a Mátrai Erőmű) termelése a naptermelés csökkenésével sem nő a délutáni-esti órákban, így az ellátást a csúcshoz közeledve egyre inkább az import fedezi. Ennek piaci okai is vannak, a behozatal valószínűleg olcsóbb a szárnyaló szén-dioxid-kvóta árak által sújtott lignites Mátrai Erőmű és az utóbbi időszakban jelentősen megdrágult földgázzal üzemelő hazai erőművek termelésének további fokozásához képest. Bár, ahogy a Mavir grafikonja mutatja, kedden délután (és szerda reggel) már nőtt a Mátrai Erőmű termelése, valószínűleg nem függetlenül attól, hogy a hőséggel küzdő Kelet-Európában az áramimport költsége is emelkedik.

Forrás: Mavir

Bár a hőség a hétvége felé enyhülhet, a meteorológiai előrejelzések alapján a kánikula a következők hetekben is kitarthat, és nem csak Magyarországon. Ez pedig tartósan magas villamosenergia-keresletet és árakat vetít előre a következő időszakban is. A magyar áramtőzsde (HUPX) másnapi piacán szintén rég látott szintre, közel 140 euró/MWh-ra emelkedtek az árak a legnagyobb fogyasztású esti órákra vonatkozóan - ilyen magasságoknak a közelében sem járt a jegyzés a februári történelmi rendszerterhelési rekordot hozó napokon.

Hosszabb távon, a következő években a nyári (és téli) rendszerterhelési csúcsértékek további növekedése várható. A Mavir előrejelzései szerint 2026-ig akár 9389, 2031-ig pedig akár 11 322 MW-ra is nőhet a legmagasabb nyári rendszerterhelési csúcs. Az átviteli rendszerirányító prognózisa alapján a következő években a fordulat állhat be a nyári és téli csúcsok egymáshoz való viszonyában is, és előbbiek már magasabban alakulhatnak, mint a téli rendszerterhelési csúcsok, amelyek maximumai valahol 8616-9700 körül alakulhatnak a Mavir modelljei szerint, amiben nem jelentéktelen szerepet játszhat a hűtési célra alkalmazott hőszivattyúk, illetve klímaberendezések okozta növekmény is.

Címlapkép: Getty Images