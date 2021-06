Megújult fürdők és strandok csábítják a vendégeket - Budapesten borsosabbak az árak

A két évvel ezelőtti időszakhoz képest eddig 40 százalékot esett a hazai fürdők és strandok forgalma. Az időszakban több nagyobb vidéki fürdő megújult, a budapesti strandok pedig kedvezményekkel és különleges programokkal csábítanak. Elmondható, hogy a Balatonon és a Velencei-tónál olcsóbb a fürdőzés, mint a budapesti strandokon.

Fejlesztik a fürdőket

„Attól függően, hogy valaki május 3-án vagy pünkösdkor nyitott, 4-5 hónapnyi árbevétel esett ki. Bízunk benne, hogy a jó idő kárpótol minket, és ez nagyot lök majd a forgalmunkon” – fogalmazta meg az üzemeltetők reményeit Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára, a Leányfalu Termálfürdő Kft. ügyvezetője. Július 1-re valamennyi magyarországi fürdő kinyithat, amelyik nincs épp felújítás vagy bővítés alatt.

A fürdőfejlesztések erre az évre sem álltak le. Új szabadtéri fürdővel várja vendégeit az induló nyári szezonban Hajdúszoboszló is, itt egy 1000 fő befogadására alkalmas új részleg épült. A beruházás közel 3,5 milliárd forintból valósult meg, a magyar állam 1,5 milliárddal támogatta a projektet.

Megnyitotta kapuit a miskolctapolcai Ellipsum élményfürdő is. A több mint 7000 négyzetméter alapterületű új létesítmény 12,7 milliárd forintos állami támogatással készült el a Modern Városok Program keretében. Az élményfürdőt a városi tulajdonban lévő Miskolci Fürdők Kft. üzemelteti. Június közepétől pedig vezetett erdőfürdő séták indultak a Sárvári Arborétumban. Egyre több szolgáltatással és különleges eseménnyel csábítják a vendégeket a fürdők üzemeltetői.

1000 forint alatt nem igazán van belépő

A balatonfüredi Kisfaludy strandon a napi felnőtt belépő 1200 forint, a napi gyermek vagy diákjegy pedig 750 forint, a nagycsaládos belépő már 3400 forint. Általánosan elmondható, hogy minél többször akar valaki fürdőzni, annál kedvezményesebb jegyárak vannak, a helyieknek pedig feleannyiba kerül a strandolás, de a „Balaton Best Card” is jóval elviselhetőbbé teszi a strand költségeit. A balatoni strandok egy részéhez már mobilapplikáció segítségével is lehet jegyet venni, így érdemes ezt választani, hogy megússzuk a tűző napon a sorban állást.

A Velencei-tó melletti Agárdon, a Napsugár strand gyakorlatilag ugyanolyan árakon működik, mint a balatoni versenytársai. Két felnőttből és két gyermekből álló családnak itt is a jóval kedvezőbb családi jegy lehet a kifizetődőbb, ami hétköznap 2900, hétvégén 3600 forint, és itt is működik az online jegyvásárlási lehetőség.

Kedvezményekkel csábítanak

Egy nemrég tartott háttérbeszélgetésen Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója azt mondta, hogy még ebben a nehezen tervezhető időszakban is a budapesti fürdők több különleges élménnyel készülnek. A Széchenyi Fürdőben a kánikula berobbanásával, valószínűleg a város legkellemesebb meccsnéző helyszínét alakították ki.

A 35-37 fokban is a medencében ringatózva, egy hideg itallal a kézben nézhetjük a focit, akár este 11-ig is

– csábított budapesti fürdőlátogatásra a vezérigazgató.

Szűts Ildikó azt is megemlítette, hogy a Palatinuson izgalmas programsorozattal várják a vendégeket. Ugyan magasabb jegyár mellett, de itt zenei fesztivállal is készülnek. Öröm az ürömben, hogy úgy tűnik ezen a nyáron is – hasonlóan 2020-hoz, úgy élvezhetjük a budapesti fürdőket, strandokat, mint még soha. „Míg korábban elképzelhetetlen volt, hogy a Gellértben az úszómedencében egyedül tempózzunk, vagy a Rudasban azonnal találjunk szabad masszázs vízsugarat, most minden a miénk lehet, soha ilyen tiszták és nyugodtak nem voltak a budapesti fürdők” – ismertette a várakozásait Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója. Ez persze főleg akkor lesz így, ha júliusban és augusztusban sem lesz külföldi turista áradat. Márpedig a szakemberek a néhol újra erősödő járványhelyzet miatt erre számítanak.

A legmelegebb nyári hónapokban 20 százalékos foglaltsággal számolnak a budapesti szállodákban.

Addig is a főváros a belföldi vendégekre koncentrál, elindítják a Restart Budapest Kártyát. Ennek megvásárlásával egyszer ingyenesen lehet majd bemenni a Paskál, a Pesterzsébeti, Pünkösdfürdői, Csillaghegyi, Római Lido és Palatinus strandok, illetve a Lukács, Széchenyi, Rudas, Szent Gellért gyógyfürdők egyikébe. Le szeretnék rombolni azt a sztereotípiát is, hogy a fürdők drágák. Kedvezményekkel, programcsomagokkal és egész napos élmény kínálattal, a fővárosi vezetés szerint a budapesti fürdők semmivel sem drágábbak, mint a vidéki wellnessek.

Borsosabb árak Pesten

Az online jegyvásárlás a budapesti fürdőknél is bevett gyakorlat. A Pünkösdfürdői Strandon most 1900 forint a felnőtt napi belépő hétköznap, míg hétvégén 2000 forint. A családi jegy itt borsosabb a Balatonhoz vagy a Velencei-tóhoz képest. Egy négyfős család hétköznap 5300-ért, míg hétvégén 5600 forintért tud bejutni. A Csillaghegyi Strandfürdő ennél magasabb árakkal dolgozik. Ott a családi belépő hétvégén már 7200 forintot kóstál. Igaz, itt élvezetes a csúszdapark, és online vásárlás esetén 10 százalék kedvezményt lehet elérni. Általánosan elmondható, hogy érdemes a fürdőkbe délután menni, mert akkor már szelídülnek a belépőárak, és persze a leégés és az UV-sugarak begyűjtése is jobban elkerülhető.

Címlapkép: A miskolctapolcai Ellipsum élmény- és strandfürdő avatása 2021. június 11-én. MTI/Vajda János