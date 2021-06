A digitális dollár komoly kockázatokkal járhat - állítja a Fed egyik alelnöke

Kételyeit és aggodalmait fejezte ki a digitális dollárral kapcsolatban a Fed kormányzótanácsának egyik alelnöke, Randal Quarles - írja a CNBC . Az alelnök meglehetősen szkeptikus a digitális fizetőeszköz előnyeivel kapcsolatban és szerinte komoly kockázati tényező is lehet a rendszer.

Kételkedő hangot ütött meg hétfőn Randal Quarles, a Fed kormányzótanácsának egyik alelnöke a digitális dollár bevezetésével kapcsolatban. A felülvizsgálatért felelős alelnök elmondása szerint nem egyértelmű, hogy a rendszer pontosan milyen előnyökkel is járna, ellenben a bankrendszer szempontjából komoly kockázati, a Fed szempontjából jelentős biztonsági kérdéseket is felvet a digitális fizetőeszköz elképzelése.

Quarles szerint nem egyértelmű, hogy miként érintené a digitális dollár bevezetése a bankrendszert, hiszen

a CBDC (central bank digital currency) rendszere részben megkerülné a kereskedelmi bankokat - elsősorban azok betéti és pénzkreálási funkcióját.

A digitális fizetőeszközt ugyanis a központi bank "nyomtatná", amihez lakossági számlák is tartoznának, melyekkel pénzügyi tranzakciókat is le lehet bonyolítani - ezzel sokak számára fölöslegessé válna a kereskedelmi bankoknál való számlanyitás. Ez felveti a kérdést, hogy ha csökken a bankokban elhelyezett betétek mennyisége, akkor az hogyan hatna a hitelkihelyezésekre (hiszen a hiteleket részben a betétek fedezik - a digitális dollár egyébként így a bankok helyett teljes mértékben a Fed által lenne fedezve, ez pedig nagyobb stabilitást is jelenthet). A bankrendszer ily módon csökkenő szerepe Quarles szerint a fogyasztókra negatív hatással lenne, hiszen csökkenne értük a verseny a bankok között.

A bankrendszerre gyakorolt hatáson kívül a Fed alelnöke kiberbiztonsági kérdéseket is feszegetett, mondván, hogy egy ilyen rendszer biztonsági rendszerének megtervezése igen bonyolult lenne.

Quarles nincs egyedül a digitális dollár kritikáját illetően.

Már van egy digitális fizetőeszközünk ebben az országban - úgy hívják, hogy dollár

- mondta Thomas Barkin a richmondi Fed elnöke. "Ha javítani akarsz ezen a digitális fizetőeszközön, akkor el kell döntened, hogy miért is van erre szükség. Én mindmáig nem hallottam egy jó sztorit arról, hogy mit is próbálunk elérni ezzel" - jegyezte meg Barkin.

A digitális dollárnak pedig sokak szerint megvannak a maga előnyei. A bizakodó hangok szeretik kiemelni, hogy a rendszer nagy mértékben felgyorsíthatja a kifizetéseket, elsősorban a nemzetközi szinten. A másik fontos tényező pedig, hogy sok ember van, akiknek jelenleg semmiféle bankszámlája sincs - számukra a rendszer könnyen hozzáférhető fizetési rendszert biztosítana - sorol fel pár tényezőt a CNBC.

Az amerikai jegybank mindenesetre a következő hónapban közöl tanulmányt a digitális dollár lehetséges bevezetéséről, annak hatásairól. Jerome Powell, a Fed elnöke a tanulmány bejelentésekor elmondta, hogy egy biztonságos, hatékony és innovatív fizetési rendszer kialakítása a cél, mely minden amerikai háztartás és vállalkozás számára hasznos lenne.

