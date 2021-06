A legszennyezőbb orosz vállalatok is a zöldülés útjára léptek

Oroszország legnagyobb vállalatai, akik egyben a föld egyik legnagyobb szennyezői is, zöld átállásra kényszerülnek, ahogy a befektetők és a nemzetközi kereskedelmi politika egyre nagyobb nyomást gyakorol rájuk - írja a Wall Street Journal pénteken megjelent . A klímabarát politika nemcsak a vállalati szférában hódít teret Oroszországban, de a Vlagyimir Putyin is egyre nagyobb hangsúlyt helyez a problémára.

A környezetvédelem és a globális felmelegedés elleni harc Oroszországban eddig sokadlagos szempont volt csupán. Sem a kormány, sem a cégek nem szenteltek nagy figyelmet a problémának tekintve, hogy az ország gazdasági szempontból legfontosabb vállalatai egyben a föld egyik legnagyobb szennyezői is. A helyzet viszont változóban van, ahogy a vállalatokra és kormányra is egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a nyugati befektetők elvárásai és a nemzetközi kereskedelem új irányvonalai.

Oroszország eddig nem áll túl jól karbonsemlegesség terén, amit az tény is szemléltet, hogy az országban 2017-ben az egy főre jutó szén-dioxid kibocsátás 11,3 tonna volt, összehasonlításképp az Európai Unióban mindössze 7 tonna. A befektetői nyomáson és makrogazdasági folyamatokon kívül tovább sürgetheti az orosz gazdaság zöldülését, hogy már ott is felütötték a fejüket a globális felmelegedés okozta problémák: a permafroszt (több mint két éve fagyott talaj) olvadása például az olaj és földgáz infrastruktúrának okoz nehézségeket. A fentiek nyomán nem meglepő, hogy Vlagyimir Putyin, orosz elnök asztalán is egyre kiemeltebb helyet foglal el a klímapolitika - Putyin még ebben a hónapban adta rendeletbe a hatóságoknak, hogy dolgozzanak ki tervet arra, hogy miként tudná Oroszország 2050-re az uniós szint alá csökkenteni szén-kibocsátását. Az orosz parlament pedig egy olyan törvényt is elfogadott, miszerint az orosz vállalatoknak jelenteniük kell a károsanyag-kibocsátásukat a hatóságok felé. A törvény úgy nevezett szén-cserét is lehetővé tesz a vállalatok között, ami azt jelenti, hogy egy cég, amelyik többet szennyez, megveheti a kevésbé szennyező vállalattól a szén-kibocsátás jogát.

A kormányzati fellépés nem meglepő, tekintve hogy az exportorientált nyersanyagkitermelés és feldolgozás az ország gazdaságának legfontosabb eleme - az ágazat a kormány bevételeinek harmadáért felel. Ez a bevételi forrás most viszont veszélybe kerülhet, ahogy az Európai Unió szénadót tervez kivetni az importárukra, amivel a magas károsanyag-kibocsátással előállított termékeket sújtaná. Az adó a tervek szerint 2023-ben kerülne részletes bevezetésre, teljes értékűen pedig 2025-ben lépne hatályba.

Az Orosz Központi Bank számításai szerint ez az összes orosz export 40%-át érintené és évente 5 milliárd dollárba kerülne a vállalatok számára.

A vállalatokra az EU-s kereskedelmen túl a nyugati befektetők helyeznek egyre nagyobb fenntarthatósági nyomást. A befektetők körében ugyanis világszerte egyre fontosabb szempont az ESG (Enviroment, Social, and Governance - Környezetvédelmi, Társadalmi és Felelős Vállalatirányítási tényezők szerepeltetése befektetéselemzés során) kritériumrendszernek való megfelelés. A nyugati tőke bizalma némileg megingott az orosz gazdaság iránt, köszönhetően a nyugati gazdasági szankcióknak és a töretlenül magas környezetszennyezésnek. Az orosz vállalatoknak így másoknál talán többet kell tenniük azért, hogy bevonzzák a nyugati tőkét.

Konkrét példák gyanánt a Wall Street Journal fel is sorol néhány jelentős orosz vállalatot, melyek látszólag elkötelezettek a klímavédelmi célok követésében. A Polyus, Oroszország legnagyobb aranybányász cége, például az első nagyobb aranybánya lett a világon, mely teljesen karbon-semleges lett áramfejlesztést tekintve (az áramot már vízerőművektől veszik). A Polyus vezérigazgatója, Pavel Grachev szerint az orosz cégeknek többet kell tenniük, hogy megfeleljenek a befektetők ESG elvárásainak, mint európai társaiknak.

Sok vállalat viszont a saját értékláncán belül igyekszik megoldani a zöld energiaforrásokat. Yuriy Vlasov, a Sova Capital tőkeelemzője szerint a bányászati cégeknek megvan a vertikális integráció és az alacsony költségalap előnye, amelyeknek köszönhetően a tiszta energiára való átállás nem lenne számukra olyan nehézkes.

A Rusal, a legnagyobb alumíniumgyártó Kínán kívül a magas szén-kibocsátással rendelkező eszközeit külön vállalatba tenné, hogy ők jobban tudjanak a megújuló energiákon alapuló alumíniumgyártásra koncentrálni – elsősorban vízenergiából szerzett áramforrások révén. A vállalat célja, hogy 2050-re teljesen karbon-semleges legyen.

Az acéliparban utazó Novolipetsk Steel és a Severstal szintén zöldülésre hajtotta a fejét - míg előbbi közel 900 milliárd forint értékben épít új alacsony kibocsátású előállító-üzemet, a másik új technológiákba fektet, hogy csökkentse kibocsátását (például igyekeznek hidrogén-alapú kemencékre átállni).

A Sibur, petrolkémiai óriás az orosz erdőkben rejlő potenciált igyekszik kihasználni. A Sibur az első orosz vállalatok egyike, amely erre a célra vásárol karbon-krediteket és karbon-ellentételezéseket olyan szervezetektől, melyek fákat ültetnek, illetve növelik a már létezi erdők szén-megkötő képességét.

A befektetői ESG nyomás természetesen nem csak az orosz vállalatokat terheli.

Globális szinten az ESG irányelvek mentén menedzselt pénzügyi eszközök összértéke 2020-ban már elérte az 1,7 trillió dollárt.

Cégvezérek és elemzők szerint a befektetőket a klímacélok követésében való átláthatósággal lehet a leginkább elnyerni.

Mindent egybevetve Oroszországban igen jelentős feladatot jelent az eddigi karbon-intenzív üzleti modellekről a zöld energiákra való átállás. Azon túl, hogy az új technológiák beszerzése meglehetősen költséges feladat, az új törvényi szabályozások megváltoztathatják a befektetői döntéshozatal menetét is.

"A célunk az, hogy az acél ára az ne emelkedjen és hogy fenn tudjuk tartani a jelenlegi árrést és a tulajdonosi értéket - mondta Andrey Laptev, a Severstal üzletfejlesztésért felelős igazgatója. "A dekarbonizáció egy nagy feladat, mely a makrokörnyezetünk részévé vált - ezt pedig tudomásul vettük" - tette még hozzá Laptev.

Címlapkép: Getty Images