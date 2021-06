Habzsolja az áramot Kelet-Európa az extrém forróságban

Az elmúlt heti hőhullám hatására Csehországban, Lengyelországban és Magyarországon is rég látott magasságokba emelkedtek a villamosenergia-árak. Magyarországon legutóbb közel négy és fél éve voltak ilyen szinten a másnapi piaci árak, míg Csehországban az extrém időjárás miatt a temelíni atomerőmű karbantartását is előrébb kellett hozni. Június utolsó napjaiban visszatérhet a forróság, a jövőben pedig egyre gyakoribbak lehetnek a hasonló helyzetek.

Elszálltak az árak

A legnagyobb áramár-rekordot Magyarországon eredményezte a kánikula, a HUPX másnapi piacán közel négy és fél éves csúcson, 108,5 eurón fejezte be a hetet a zsinóráram ára. Péntek estére 150 euró fölötti árak alakultak ki, a heti átlag 92,62 eurós árnál pedig szintén csak 2017 januárjában volt magasabb. Az árak elszállásakor a mértékadó német piachoz képest a magyar ártöbblet 20 euró körüli mértékűre nőtt.

Annak idején, négy és fél éve a rendkívüli hideg időjárás dobta meg az áramfogyasztást, amihez több egyéb tényező - egyebek mellett hazai erőművek termelésből való kiesése és az import kapacitások beszűkülése - hatása is hozzájárult. Így akkor, 2017. január 11-én az árak tartósan 150 euró/megawattóra körül alakultak, de előfordult 300 euró/megawattos kötés is.

A hazai és régiós áramtőzsdei árak mostani megugrása megint a szélsőséges hőmérséklet, az erős hőhullám hatására következett be, amely a magyar áramfogyasztást csütörtökön, a legnagyobb rendszerterhelés idején 6940 MW-ra húzta fel - elsősorban a klímaberendezések fokozott használata miatt. Ez a valaha volt legnagyobb nyári magyarországi villamosenergia-rendszerterhelés, és már megközelíti az idén februárban felállított történelmi, 7119 MW-os rekordot is.

Csúcson a magyar áramimport

Az azt megelőző héten a hazai termelés még jelentős részben képes volt kielégíteni a keresletet, bár az árakat már akkor is felfelé befolyásolta néhány tényező, így például a 433 MW-os Gönyűi Erőmű termelésének hiánya és a minimális szélenergia-termelés. A hőhullám hetében jelentkező többlet igényt ugyanakkor kizárólag importból lehetett kielégíteni, amely így a megelőző héthez képest több mint 50 százalékkal, négy hónapos csúcsra nőhetett az S&P Global Platts becslése szerint.

A múlt héten a határidős magyar áramárak is jelentősen emelkedtek a HUDEX-en, nem függetlenül az ország szolgáltató szektorának csaknem teljes körű újranyitásától, a turizmust is beleértve. A következő havi és negyedéves zsinóráram szintén nagyot, csaknem 10 euróval 90 euró/MWh fölé drágult a hét folyamán, egyúttal a német árakhoz képesti felár is hasonló nagyságúra nőtt. A 2022-es termék esetében hasonló, de nem egészen fele ilyen mértékű változásokat lehetett megfigyelni.

Visszafogott megújuló-termelés, átütemezett atomerőmű-karbantartás

Az árak a lengyel áramtőzsdén (TGE) is rekord szintre emelkedtek a mögöttünk hagyott héten, miután az országot elérő hőhullám hatására a légkondicionálók használata alaposan felpörgött, miközben a lengyel szélenergia-termelés gyenge volt. A másnapi piacon szerdán alakult ki a legmagasabb, 91,2 euró/MWh záróár, amely közel 14 százalékos drágulást jelent az egy héttel korábbihoz képest. A csúcshőmérséklet a múlt hét jelentős részében országszerte meghaladta a 30 Celsius-fokot, mielőtt mérséklődött volna a kánikula. Varsóban a sokéves átlagnál 7 fokkal volt melegebb a hét folyamán a CustomWeather szerint, a többlet pedig 8 fokra emelkedhet a 26. héten, június utolsó és július első napjaiban.

A lengyel áramfogyasztás az előző héten szintén szerdán volt a legnagyobb, amikor is a rendszerterhelés a helyi átviteli rendszerüzemeltető (PSE) adatai szerint elérte a 23,76 GW-ot, 10 százalékkal felülmúlva az egy évvel korábbit, de valamivel elmaradva a 2019 júniusában felállított 24,10 GW-os nyári rekordtól. A kereslet növekedése idején a megújuló alapú termelés eléggé visszafogott volt: a szélerőművek kevesebb mint 0,5, a naperőművek pedig alig valamivel 2 GW felett termeltek a hét nagy részében, noha a telepített kapacitások több mint 6, illetve 4 GW körül alakulnak az országban. Ennek oka a viszonylagos szélcsend mellett részben az, hogy a hőség csökkenti a fotovoltaikus panelek hatékonyságát.

Az ismét melegedő időjárást előrejelző prognózisok hatására a júliusi kontraktus is emelkedtek, ráadásul a szén-dioxid-kibocsátási engedélyek árfolyam-emelkedése is új lendületet vett a héten, ami hozzájárult a 2022-es termék drágulásához is. A karbonkvóta ára május közepe után járt ismét 55 euró/tonna fölött, majd a hetet valamivel ez alatt zárta.

A cseh áramtőzsde (OTE) másnapi piacán gyakorlatilag egész héten emelkedtek az árfolyamok; a zsinórtermék 97,7 euróra, 2021-es rekord szintre drágult (/MWh) pénteken, ahogyan a határidős piacon a következő havi termék is (86,63 euró/MWh). A CEPS cseh átviteli rendszerirányító adatai szerint a rendszerterhelés múlt héten hétfőn volt a legnagyobb, 9537 MW, ami ugyanakkor nem közelíti meg a történelmi rekordot jelentő, 2019 júniusában elért 9899 MW-os csúcsot, és még az idei nyáron sem számít a legmagasabbnak, mivel a megelőző pénteken is erőteljesebb volt a fogyasztás (9654 MW).

A csehországi viharos időjárás jókora károkat okozott a helyi nagyfeszültségű hálózatban is, ezért a CEZ egy héttel előbbre hozta a Temelín-2 atomerőmű eredetileg július 2-től tervezett karbantartását.

Növekvő nyomás alatt az energiaszektor

A meteorológiai prognózis alapján nem érdemes arra számítani, hogy a hétvégére megérkezett enyhülés tartós lesz. A Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központjának (ECMWF) előrejelzése szerint június utolsó napjaiban ismét fokozódik a hőség a kelet-közép-európai régió országaiban, ami újra az áramfogyasztás és -árak növekedését idézheti elő. Az idei nyárra vonatkozó távolabbi kilátások egyelőre bizonytalanok, az azonban valószínű, hogy a klímaváltozás miatt a jövőben egyre gyakrabban kell számolnunk a hőhullámokkal és az egyéb szélsőséges éghajlati eseményekkel, a hatásoknak egyik leginkább kitett terület pedig az energiaszektor.

Forrás: ECMWF

Címlapkép: Justin Sullivan/Getty Images