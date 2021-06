A NAV e-szja oldala a tavasz egyik legkeresettebb honlapja volt: a csaknem 5 millió látogató 17 százalékos növekedés egy év alatt - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook-oldalán szerdán. Már a söralátéten elférő adóbevallásra sincs szükség: ötödik éve az adóhivatal készíti el az adóbevallást, csak az idén 5 és félmillió embernek - mondta.

A családok, vállalkozások részéről egyre nagyobb az igény az online megoldásokra, ezért az adóhivatalnál is digitális fordulatra van szükség, tovább erősítik az informatikai fejlesztéseket, mondta Varga. Korábban, ha valaki nem nyújtotta be az szja-bevallását, mulasztási bírsággal számolhatott. Most akkor is érvényes az adóbevallása, ha rá sem néz: az idei évben 2,9 millió adózónak válik így automatikusan bevallássá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiajánlott tervezete.