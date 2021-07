Ezek azok a szikrák, amelyek belobbanthatják a negyedik járványhullámot Magyarországon

Több tényező is abba az irányba mutat idehaza, hogy kialakul őszre egy negyedik járványhullám. Az agresszívebb delta variáns, az oltatlanok milliói, a beadott vakcinák összetétele, a második adag felvételének tömeges elmaradása lehetnek emögött a fő felelősök. Nagy kérdés, hogy ez a - várhatóan megint az iskolákból kiinduló – hullám milyen mértékben fogja megterhelni az éppen Covid utáni időszakra készülő, és fellélegezni is alig tudó egészségügyi ellátórendszert. Van azért jó hírünk is: mindenki kezében van arra eszköz, hogy a negyedik hullám kialakulását és méretét befolyásoljuk.

Eljön a negyedik hullám

Miközben egy hónappal ezelőtt még minden szakértő és megszólaló sokkal óvatosabban nyilatkozott a negyedik hullám esélyeiről, mostanra már sokan inkább ezt tartják az alapforgatókönyvnek a koronavírus-kilátások tekintetében Magyarországon is. Ezért mostani cikkünkben megvizsgáljuk (részben nemzetközi példák alapján), hogy mennyire kell tartani az új járványhullám kialakulásától, miért következhet ez be, és milyen tényezőktől, lépésektől függ, hogy milyen magasra fut fel újra a járványgörbe.

Az elmúlt hetekben nem volt szinte olyan nap, amikor ne lett volna egy szakértői nyilatkozat a negyedik hullám esélyeiről és okairól. Több virológus és biológus is kész tényként beszélt az újabb magyarországi járványhullámról, elsősorban a delta variáns szerepét, valamint az hazai oltakozási tempó drámai lassulását említik meg, és figyelmeztető nemzetközi példákat emlegetnek.

Legutóbb pedig már Orbán Viktor is igencsak határozottan foglalt állást a negyedik hullámmal kapcsolatban. A miniszterelnök a múlt pénteki rádióinterjújában elismerte, hogy rendszeresen konzultál, beszél járványügyi szakértőkkel, a múlt csütörtöki kormányülést megelőzően is így tett.

Ma azt mondhatom, hogy a világ nagy részében a negyedik hullámot készpénznek veszik, vagyis hogy olyan lesz. Ezt valamikor szeptember-október környékére teszik

– fogalmazott, azt jelezve, hogy ez idehaza is bekövetkezhet. Azt is hozzátette megnyugtatásképp, hogy „az is közmegegyezésnek látszik, hogy aki be van oltva, az jó eséllyel kimaradhat ebből a negyedik hullámból”. „Érdemes figyelni a gyógyszergyárak saját minősítését: azt mondják, hogy az oltásaik olyan 90%-ban hasznosak, eredményesek. A magyarországi kontrollmérések is hasonló számokat mutatnak. Vagyis 100-ból 90 ember még a legjobb oltóanyag esetén is újrafertőződhet. De az újrafertőződés mértéke, ereje, esetleges életveszélyt okozó volta nagyban függ attól, hogy valaki beadatta-e magának az első két oltást. Aki be van oltva, az nagy valószínűséggel ki tud maradni a negyedik hullámból, de ha mégis elérné a negyedik hullám, annak a gyötrő, súlyos jellege is sokkal enyhébb lesz, tehát könnyebben lábalhat ki ebből a betegségből” – vázolta fel Orbán Viktor, aki azt is elárulta, hogy a kormány azt a kérdést is megvizsgálta, hogy a negyedik hullámban, a legrosszabb esetben mennyi ágyra lesz szükség, mennyi lélegeztetőgépre, mennyi orvosságra, mennyi vakcinára. Ez alapján a miniszterelnök kijelentette: Magyarország teljes egészében felkészült arra, hogy ha újabb negyedik hullám jönne. Arra is figyelmeztetett – miközben mindenkit arra buzdított, hogy oltassa be magát -, hogy ha valaki nem oltatja be magát, akkor rá fog jönni arra, hogy csalfa remény, hogy elbújhat oltatlanul a vírus elől. „Ez egy olyan vírus, ami meg fogja őt találni. Több millió magyarról beszélünk, akik nincsenek még beoltva” – ismerte el, rámutatva az egyik legnagyobb problémára idehaza, az oltottak nem megfelelő arányára.

A kellemetlen külföldi példák

A napokban több cikkünkben is bemutattuk, hogy a delta variáns a magas átoltottsággal rendelkező országokban is újra kihívást okoz. Chile például a világ élmezőnyébe tartozik az átoltottságot tekintve, azonban ez sem volt képes fékezni a járványt. Az egészségügyi rendszer a kapacitásai határain van, az esetszámok és a napi új halálozások magas szinten stagnálnak. Érdekes folyamatok zajlanak Nagy-Britanniában is. A szigetországban a nagy átoltottság ellenére a járvány újabb jelentős, gyorsan felfutó hulláma indult el, amelyet immár főleg a delta variáns hajt. A britek helyzetét azért érdemes kiemelt figyelemmel követni, mivel a következő hetekben mutatkozik meg az új mutáns igazi ereje és hogy a fertőzöttek számának emelkedése után okoz-e nagyobb terhelést az egészségügyi ellátórendszernek és mit okoz a halálozások tekintetében (egy viszonylag jól átoltott ország esetén). A delta variáns előretörésének következményeit láthatjuk a legutóbbi németországi, vietnami, spanyolországi és oroszországi járványügyi folyamatokban, de más külföldi államokban is képes volt elindítani a negatív járványügyi fejleményeket. Izraelben negyedik hullámot okoz éppen a delta variáns, és már a vírus okozta súlyos esetek száma is emelkedik.

A hírek szerint a delta variáns nemcsak fertőzőképesebb, hanem az ún. hospitalizációs ráta – a kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek aránya – is magasabb: az alfa esetében (brit variáns) 5% körül volt, a delta mutációnál viszont már 11%. A külföldi példák egyik fő üzenete továbbá, hogy az egy adag vakcina alig ad védelmet már az új variánsokkal szemben.

Akkor itthon is jön, de mégis miért?

A fentiek alapján jól körülírhatóak azok a kockázatok, amelyek a hazai járványfolyamatokat övezik és amelyek miatt a mostani időszak inkább egy átmeneti nyugvó állapotnak tűnik.

Az első és legfontosabb a delta variáns terjedése. Ez a mutáció ugyanis fertőzőképesebb (magasabb vírusszámot képes elérni ugyanabban a szervezetben): az eredeti vihani variáns R0 értéke (reprodukciós fertőzési rátája) valahol 2,5 körül volt, a brit/alfa R0 értéke már 3,9, míg a delta variáns fertőzési képességét 5-7,8-ra becslik kutatók. Emellett az is kimutatható, hogy ez a variáns nem okoz enyhébb betegséget, mint a brit variáns és a hospitalizációs rátája is magasabb. Az adatok szerint egyre fiatalabb korosztályt betegít meg, melynek következtében megint lejjebb kerül a fertőzöttek átlagéletkora. Mindezek miatt kiemelten érdemes figyelni a brit és izraeli példákat, hogy a beoltott kockázati csoportokat (idősek, krónikus betegek) mennyire védi a vakcina és hogy a fiatalabb korosztályban mennyire lesz súlyos a betegség lefolyása. Az ugyanis a delta variánsnál sem változott, hogy az életkor szerint van kockázati különbség, vagyis az idősebbek kiszolgáltatottabbak. Az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ nemrég közzétett jelentése szerint Európa nem fogja megúszni a delta variáns dominánssá válását, ez pedig több csatornán keresztül is megnehezítheti a járvány elleni küzdelmet az európai országokban. A nemzetközi és európai példák alapján kijelenthetjük, hogy egyáltalán nem Magyarország-specifikus veszélyforrás.

A másik lényeges kockázat, hogy Magyarországon is lassult az oltási tempó, a kormány legutóbbi 5,5 milliós első oltotti célját is a várakozásoknál lényegesen lassabban érte el hazánk és a kilátások sem éppen a vakcinafelvétel felpörgése irányába hatnak. A teljes lakosság arányában az első oltással rendelkezők aránya mostanra 56% fölé emelkedett, ezzel hazánk még mindig nagyon messze van a 75-80%-os határértéktől, ami ugyan még nem a nyájimmunitás határértéke, de egyfajta járványfékező küszöb. Mindez azt is üzeni, hogy a jelenlegi oltási tempó nem megfelelő ahhoz, hogy elérje Magyarország azt a szintet, ami biztonságba helyezné a teljes lakosságot a fertőzőképesebb delta variánssal szemben. A világ élvonalában járó átoltottsággal rendelkező országoknál is az látható, hogy 50-60% környékén elakad az oltási folyamat, így erre a kockázatra sem mondhatjuk, hogy Magyarország-specifikus lenne.

Van azonban néhány olyan kockázat, amely miatt nem lehet teljes analógiát vonni más országok és Magyarország között, főleg ha az ismét felfutó járvánnyal küzdő Izrael és Nagy-Britannia esetével akarjuk összevetni a magyar számokat és várható pályákat felrajzolni. Az első ilyen a vulnerábilis csoportok átoltottsága. Míg a briteknél és Izraelben közel 100%-on van az idősek átoltottsága, addig Magyarországon ez a szám 70-80% körül van, attól függően, hogy mely korcsoportra nézzük. A 80 év felettiek oltása tekintetében hazánk csak a 17. helyen áll (73,8% a magyar adat), a 70-79 év közötti korcsoport esetében a 14. helyen (84,9%), a 60-69 év közötti felnőtt lakosság esetében pedig a 15. helyen (75,9%-os átoltottsági arányszámmal). Több olyan másik európai országot is láthatunk, ahol az idősebb korosztály 90-100%-os arányban van átoltva. Az elmúlt hetekben egyébként több európai ország is maga mögött hagyta Magyarországot az első oltások tekintetében (a felnőtt lakosság arányában): a korábbi első és második helyünk után hazánk a 8. helyen szerepel az ECDC listáján a 67,4%-os rátájával.

Magyarország abban a tekintetben is egyedi, hogy az európai országok közül csak nálunk oltottak keleti vakcinákkal, itt elsősorban a kínai vakcináknak lesz jelentőségük, ugyanis az elmúlt napokban megszaporodtak azok a hírek, miszerint az idősebb korosztály esetében nagy százalékban nem alakult ki semmilyen védelem a vírus ellen, a Sinopharm-oltások után. Az ECDC adatai alapján hazánkban több mint 2 millió adag kínai vakcinát adtak be (ebben az adatban benne vannak azok, akik megkapták mindkét dózist és vannak 1 dózisúak is), tehát azt mondhatjuk, hogy hazánkban Magyarországon legalább 1 millió embert oltottak be kínai védőoltással (ennél nyilván többen vannak a valóságban, hiszen sokan csak az első oltást vették fel ebből is, mert már azután megkapták a védettségi igazolványt).

Ebben koreloszlást nem ismerünk, azonban azt tudjuk, hogy a február végén a 60 év feletti korosztállyal vette kezdetét a kínai vakcinával való oltási kampány. A kínai vakcina hatásossága körüli kérdőjelek tehát csökkentik a védettek számát Magyarországon, vagyis az a 60% körüli arányszám a valóságban alacsonyabb lehet.

A legutóbbi hírek szerint még nincs tervben a magyar hatóságok részéről, hogy az érintettek (akiknek semmilyen immunitásuk nem alakult ki a két Sinopharm vakcina beadása után) kapjanak harmadik oltást, akár kínaiból, akár más típusú védőoltásból. Annak ellenére, hogy a harmadik oltást már több külföldi országban tervezik (Nagy-Britannia, Törökország, Bahrein, Oroszország). A kormány a gyógyszergyártók felelősségét emlegeti, viszont érdekes, hogy a vakcinák jóváhagyásakor volt olyan eset, amikor Magyarország átvállalta a gyártói felelősséget. Falus András immunológus a Válasz Online podcastjában úgy fogalmazott, hogy nincs semmilyen oka annak, hogy nem lehet harmadik oltást adni azoknak, akik megkapták valamelyik koronavírus elleni vakcina első két adagját és nem alakult ki védettségük. Szerinte lyuk van a magyar védettségi rendszeren, mert sok esetben nem alakult ki az immunizáció.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon sokan vannak (számuk elérheti az 500 ezer főt is), akik csak az első oltást vették fel. Az ő védettségük az új variánsokkal szemben kimutathatóan alacsony, igaz az ő koreloszlásukat sem ismerjük, ami releváns lenne a fertőzés súlyos lefolyása és a várható ellátórendszerbeli terhelés szempontjából.

Arról sem állnak rendelkezésre nyilvános adatok, hogy miként oszlik el földrajzilag a vakcinák felvétele, de ha a külföldi példákból indulunk ki, akkor az a gazdasági fejlettség és szegénység függvényében változik. Jellemző ugyanis, hogy a szegényebb társadalmi rétegek körében alacsonyabb az átoltottság és az is jellemző, hogy a nagyobb városokban hajlamosabbak jobban beadatni a védőoltást. Ez azt is jelentheti, hogy ha jön egy magas halálozással járó újabb hullám, akkor a többlethalálozás is erőteljes lesz.

Az őszi iskolanyitás szempontjából kritikus lehet, hogy addig hogyan alakul a fiatalok átoltottsága. Magyarországon is engedélyezték már a 12-15 éves korosztály oltását, azonban erre semmilyen szervezett oltási kampány nem indult. A június végén közölt adatok szerint eddig 59 ezer gyermeket regisztráltak és 45%-uk már fel is vette az oltást. Ebben a korosztályban körülbelül 400 ezer gyermek van Magyarországon, vagyis eddig alig 7%-uk kapta meg az oltást. Voltak már olyan szakértői megszólalások, hogy amennyiben nem fut fel látványosan az oltakozási hajlandóság ebben a korosztályban, akkor nagyon valószínű, hogy szeptemberben, amikor mindenki visszatér az oktatási intézményekbe, elkezd újra cirkulálni a vírus és a gyermekek, valamint az oltatlanok komoly mértékben ki lesznek szolgáltatva az új variánsoknak.

Érdekes jelenség lesz Magyarország szempontjából az is, hogy a következő hónapokban tömegével veszítik el védettségüket azok, akik átestek a fertőzésen a járvány második vagy harmadik hulláma során. Ők fokozatosan veszítik el védettségüket és válnak kiszolgáltatottá egy esetleges újabb hullámnak, amennyiben nem oltatják be magukat.

Összességében tehát

vannak strukturális hiányosságok az amúgy nemzetközi összevetésben még mindig magas magyarországi átoltottsági arányszám mögött, amelyek veszélyt rejtenek magukban.

Erre jön még rá az a fejlemény, hogy szombat óta nagyot lazított Magyarország az érvényben lévő korlátozó intézkedéseken. Ennek fontos eleme, hogy már zárt térben sem kell – néhány kivételtől eltekintve – maszkot viselni és mára nagyon csekély előnye maradt a védettségi igazolványnak (a plasztik nélkül lehet étterembe, szállodába, moziba vagy épp színházba menni), így gyakorlatilag annak ösztönző ereje is eltűnt. Ezért az oltás felvételének ütemében sem várható javulás a következő hetekben, sőt. Ha nem történik változás (később bemutatjuk, hogyan lehetne ez ellen tenni), akkor minden abba az irányba mutat, hogy az átoltottság lényegében stagnálni fog Magyarországon.

Ez azt is jelenti összességében, hogy egy fertőzőképesebb delta variánsra nyitunk rá (ezzel nem vagyunk egyedül Európában), ami azt a kockázatot hordozza magában, hogy – bár a mostani járványhullám nélküli világban messzinek tűnik, de – egy-egy szuperterjesztő eseményen az oltatlanok elkapják a vírust. Az Oxford Egyetem által egységes módszertannal vezetett szigorúsági index értéke Magyarországon 49,07 pont volt, amivel hazánk az EU-ban a középmezőnyben helyezkedett el, azonban ez az érték még nem tartalmazta a július 3-án életbe lépett könnyítéseket.

És ezek csak a már most látható és azonosítható kockázatok, egy esetleges új, még fertőzőbb, a delta variánsnál még rosszabb mutációról még nem is beszéltünk. Bízzunk benne, hogy az a fikciós forgatókönyv marad.

Mit lehet tenni?

Egy ilyen helyzetben a kockázatok azonosítása után logikusan adódik a következő lépés: hogyan lehet ezeket a kockázatokat kezelni, lehetőleg minimalizálni. Mivel azt tudjuk, hogy a legvégső megoldás, a lockdown gazdasági tekintetben a legköltségesebb eszköz, bármennyire is hatékony járványügyi szempontból. Valószínűleg tehát széleskörű konszenzus van abban idehaza is, hogy az erőteljes lezárásokat el kell kerülni (ilyen például az iskolabezárás, éjszakai tilalom, boltok, szolgáltatások bezárása).

A járvány fékezése szempontjából szintén nagyon hatásos a magas átoltottság elérése, ezért a fenti kockázatokat látva ezen a téren lennének a legsürgetőbb feladatok. A magyarországi oltási pálya alapján megállapíthatjuk, hogy aki akart oltakozni, azt elérték a magyar hatóságok, valamint a védettségi igazolvány bevezetésével még több százezer magyart vettek rá az oltás felvételére.

Ha mindezt lefordítjuk a közgazdászok nyelvére, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek voltak a gyorsan megtérülő befektetések. Az oltakozási hajlandóság további növelése csak nagyobb befektetések árán jönne vissza, de biztosan megtérülne. Ezért célzott programokat kellene hirdetni, például – ahogy minden jelenleg zajló iskolai védőoltás esetén – kampányt kellene indítani a gyerekek és szüleik számára, az iskolákon, iskolaorvosokon keresztül megszólítva az érintetteket. A feltehetően alacsonyabb szinten átoltott, szegényebb régiókban felvilágosító kampányba kellene kezdeni, célzottan, az ő igényeikre szabott kommunikációval. Több hasonló, jól körülhatárolt csoportot lehetne még azonosítani, ahová a célzott üzenetek jutnának el hatékony módon. Ezekhez a kampányokhoz már nem elég „az oltás életet ment” típusú, uniformizált üzenet. A hírek szerint a hazai kereskedelmi és iparkamara a szigorú oltásfelvétel mellett tette le a garast, rajtuk és közvetlenül a vállalatokon keresztül szintén fontos üzeneteket lehetne eljuttatni az oltásból eddig kimaradtak számára.

Vannak olyan országok, amelyek abban hisznek, hogy ha „házhoz viszik” a vakcinát, akkor új embereket tudnak elérni. Erre példa Franciaország, ahol a napokban jelentették be, hogy az oltási hajlandóság növelése érdekében hétfőtől az oltás két adagjára két különböző oltóközpontban is lehetséges időpontot foglalni, "beleértve a nyaralási övezeteket vagy azt a helyet, ahol éppen tartózkodnak" a franciák. Belgrádban plázában oltottak, a briteknél több mobil oltóállomást alakítottak ki még májusban (idehaza oltóbuszok működtek bizonyos településeken).

Az oltási hajlandóságot a célzott kampányok mellett tovább lehetne növelni egyéb, széles tömegeket ösztönző eszközökkel, amelyet már alkalmaz néhány ország. A bizonyos szolgáltatások védettségi igazolványhoz történő kötése egyfajta negatív ösztönző, büntetés volt az oltatlanok számára, de miért ne jöhetne szóba pozitív ösztönző. Szerbia bevezette az oltásért járó pénzjutalmat, Bulgária utalvány osztásán gondolkodik az oltakozók számára, több amerikai állam vakcinalottót hirdetett, német vállalatok pénzjutalmat osztanak a beoltott dolgozóiknak, és rengeteg helyen fizetett szabadnap jár a védőoltás felvételéért cserébe.

Ahogy fentebb bemutattuk, a Magyarországon létrehozott koronavírus elleni védőhálón több lyuk is van: ilyen az, hogy sokan csak egy adag vakcinát vettek fel, valamint ilyen az is, akiknél nem alakult ki semmilyen immunitás két adag vakcina beadását követően sem. Az ő helyzetüket minél előbb kezelni kell, főleg, mert ezek a hírek a koronavírus elleni vakcinák iránti bizalomépítésben sem segítenek. Pedig valójában a védőoltásokkal kapcsolatos nyílt kommunikáció és az így megvalósuló bizalomépítés lenne az oltási stratégia alapja.

A vakcinákkal kapcsolatos bizalom építése pedig a közeljövőben mindennél fontosabbá válhat. Gondoljunk csak bele egy olyan helyzetbe, amikor egy esetleges negyedik hullám már olyan méretűre hízik, ami áldozatokat követel és ebben a helyzetben nem lehet kizárni, hogy oltottak nem lesznek a halottak között. Egy ilyen helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy a magyar hatóságok hogyan kommunikálják majd mindezt, közzétesznek-e ezzel kapcsolatban adatokat és azokból kiderül-e, hogy a védőoltások mennyire látványosan megvédik a halálozástól a fertőzötteket. (Legutóbb Nagy-Britanniából érkeztek ezzel kapcsolatban megnyugtató hírek.)

A megelőzés és a korábban azonosított kockázatok mérséklésének eszköze lehet a megfelelő variánsazonosítási és vírusterjedés-követési rendszer felépítése, vagyis a survaillance rendszerünk megerősítése. Több nyugat-európai ország transzparensen mutatja be, hogy hétről hétre hogyan alakul az egyes vírusvariánsok aránya az új esetek körében, amiből kirajzolódik egyfajta trend arra vonatkozóan, hogy az újabb és agresszívebben terjedő (jelen esetben delta) variáns milyen tempóban és az ország mely régióiban válik dominánssá. Egy ilyen rendszer (és a módszeresen végrehajtott vírusszekvenálás) lenne az alapja a valós terjedésmegelőzésnek.

És talán a végére hagytuk a legfontosabb védelmi eszközöket: az egyének felelősségét. Minden szakértő (legyen az infektológus, virológus, vagy éppen biológus) egyetért ugyanis abban, hogy ha minden magyar maximálisan betartaná az alapvető higiéniás szabályokat és távolságot tartana, valamint maszkot viselne a zárt terekben, akkor a vírusnak nagyon kis esélye maradna a fertőzésre. Ezért nem mindegy, hogy a nagy lazítás időszakában ki hogyan viselkedik és hogy felveszi-e a védőoltást.

A több (de hatásosságában egyik sem tökéletes) rétegű védekezési stratégiaként szokták említeni a svájci sajt modellt. A pécsi virológusok korábban már le is fordították ennek a védekezésnek az összetevőit.

Címlapkép: Védőfelszerelést viselő orvos és ápolók egy oxigénellátást segítő helmet sisakot helyeznek fel egy betegre a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított központi intenzív osztályon a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, Székesfehérváron 2021. április 28-án. Forrás: MTI/Vasvári Tamás