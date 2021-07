A közoktatás hozzájárulása a magyar felsőoktatás lefulladásához

Az EU egészében a felsőoktatás expanziója töretlenül és stabilan haladt előre az elmúlt évtizedben, a diplomás arány a 30-34 éves korcsoportban 2012 és 2020 között átlagosan 35 százalékról 41-re nőtt. Magyarországon azonban közel sem ilyen kedvező a helyzet. Cikkemben megvizsgálom, hogyan alakult a felsőoktatás merítési bázisát biztosító közoktatás teljesítménye, és amellett érvelek, hogy mielőbbi beavatkozás szükséges az egyre romló helyzet megfordítása érdekében.

Az egyre jobban felgyorsuló technológiai, gazdasági, társadalmi, demográfiai és környezeti változások hatására a fejlett országok oktatási rendszereiben jó ideje egy intenzív alkalmazkodási folyamat zajlik. Ennek három kulcseleme van: az iskolarendszerek átalakulása (a célok újragondolása, az intézményi működési logikák átalakulása, hálózatosodás), a tanulási ökoszisztéma gazdagodása (az egyéni tanulási környezetek gazdagodása által generált kereslet hatására a tanulásipar növekedése), valamint a tanulási pályák átalakulása, amit a készségigények növekedésének, az oktatás erősödő személyre szabottságának és a folyamatos szakmaváltási kényszer eredménye.

A közoktatás és a felsőoktatás kapcsolódása szempontjából e harmadik folyamat az érdekes. Az átalakuló egyéni tanulási pályákhoz való alkalmazkodás egyszerre többféle módon is zajlik: univerzálissá válik középfokú általános oktatásban való részvétel (érettségi mindenkinek), elmosódnak az iskolarendszerű szakképzés és általános oktatás közötti határok, a szakmára való felkészítés kitolódik a poszt-szekunder oktatásba és a felsőoktatásba, az oktatás a végzettségek felhalmozása helyett egyre inkább hitelesített készségek felhalmozását szolgálja, s mindezek következtében elindult a felsőoktatás új expanziója.

Aki az elmúlt bő évtizedben a magyar oktatásban zajló folyamatokat szemlélte, az ennek a bonyolult alkalmazkodási folyamatnak szinte semmilyen jelét nem látta.

Viszonylag stabil társadalmi és gazdasági körülmények között az oktatás modernizációjának egy évtizednyi elmaradása aggasztó, de nem megoldhatatlan probléma, egy erőteljesebb reform magában rejti a gyors alkalmazkodás („felzárkózás”) lehetőségét. A jelenlegi döbbenetesen gyorsan változó körülmények között azonban ez katasztrófa, mert az évtizedes múltba süppedés generációkra kiható erősödő lemaradást és tartós perifériára szorulást eredményezhet, s a jelek szerint eredményez is. Ezt jól mutatják azok az adatok, melyek a felsőoktatásban való továbbtanulás trendjeiről tudósítanak.

A felsőoktatási részvétel nemzetközi összehasonlítást szolgáló kulcsindikátora a diplomások aránya a 30-34 éves korosztályban. Mint az alábbi ábrán látszik, az EU egészében a felsőoktatás expanziója töretlenül és stabilan haladt előre az elmúlt évtizedben, a diplomás arány ebben a korcsoportban 2012 és 2020 között átlagosan 35 százalékról 41 százalékra nőtt. A magyar adatok megértéséhez jó támpontot kínál Berde Éva 2012-ben megjelent projekciója. Számításai szerint a 2011-ig zajló folyamatok alapján a diplomások aránya minden különösebb beavatkozás nélkül tovább nőtt volna körülbelül 2016-2017-ig, majd – alapvetően demográfiai okokból – csökkenni kezdett volna. A csökkenés azonban az előre jelzettnél jóval korábban, már 2014-15-ben bekövetkezett, s 2020-ban a 30-34 éves diplomások aránya „utolérte” a várt nagyon jelentős csökkenést, így Magyarország leszakadása az EU – más gyengébben teljesítő országok adatait is magában foglaló – átlagától nyolc százalékra nőtt. (Ezen a riasztó adaton a kormány „nyelvvizsga amnesztiával” sem tudott sokat kozmetikázni.)

A diplomások arányának változása a 30-34 éves korosztályban. Forrás: EUROSTAT: EU és magyar átlag, valamint Berde Éva Magyarországra vonatkozó előrejelzése

A 2012-es előrejelzést nem lehetett másképpen értelmezni, mint hogy a felzárkózási pálya fenntarthatóságának biztosítása érdekében a kormányzatnak már az évtized legelején erőteljes, a felsőoktatásban való belépés lehetőségének tágítását szolgáló lépéseket kellett volna tennie.

Tudjuk, hogy ennek éppen az ellenkezője történt: a kormány korlátozó finanszírozási és szabályozási lépéseinek összegződő hatására a felsőoktatásba belépő hallgatók száma 2012-ben és 2013-ban bezuhant, majd az évtized közepétől számuk egy jóval alacsonyabb szinten stabilizálódott. Ami az elmúlt évtizedek tendenciáit illeti, azok megértéséhez tehát a kormányzat teljesen elhibázott felsőoktatás politikájának hatását és a demográfiai változások kell együtt látnunk. Ha azonban azt firtatjuk, hogy mekkora az esélyünk az előző évtizedben zajlott leszakadás és a felsőoktatás zsugorodásának visszafordítására, figyelembe kell vennünk valami mást is: hogyan alakult a felsőoktatás merítési bázisát biztosító közoktatás teljesítménye?

Az felsőoktatásba bekerülő érettségizettek arány 2008 óta szinte folyamatosan, 50 százalékról 2017-re 39 százalékra csökkent. E mögött alapvetően a válság, majd a 2012-től a kormány továbbtanulást szándékosan akadályozó politikája állt.

Az adott évben érettségizettek közül a felsőoktatásba felvettek aránya. Forrás: a Közoktatás indikátorrendszere, 2019.

A közoktatás részvételi adatai azonban azt mutatják, hogy az évtized második felétől egyre erőteljesebb hatást gyakorol a merítési bázis szűkülése is. Amíg például 2011-ben a 18 éves korosztály 80 százaléka tanult a közoktatásban, arányuk 2018-ban 66 százalékra csökkent. A csökkenés mögött is káros oktatáspolitikai döntések sokasága áll, mint például a szakmunkásképzés idejének csökkentése, a tankötelezettségi korhatár leszállítása 16 éves korra, az erre hatást gyakorló finanszírozási ösztönzők felszámolása, vagy a lemorzsolódás csökkentése terén az iskolák teles lefegyverzése.

Mindemellett szerepet játszik mindebben az oktatáspolitika által okozott súlyos minőségromlás is, ami a kudarcot valló – tehát lemorzsolódás kockázatának erősen kitett – 15 éves tanulók arányának ugrásszerű növekedéséhez vezetett az évtized közepére.

A 17 és 18 éves népesség részvétele a közoktatásban. Forrás: a Közoktatás indikátorrendszere 2019.

Mivel a magyar közoktatásban zajló általános minőségromlás nem egyenlő mértékben érinti a különböző tanulókat, a hátrányos helyzetű tanulók körében összehasonlíthatatlanul nagyobb a kudarcot vallók aránya, mint az iskola gyengeségét jobban kompenzálni képes magasabb státuszú családokban élő tanulók között. Erre alaposan rátett az elmúlt évtizedben már döbbenetes mértékűvé vált szociális szelekció, valamint a főleg ezen alapuló etnikai alapú szegregáció. Mint a hátrányos helyzetű tanulók elkülönülésének mértékét mérő szegregációs index mutatja, ezt elsősorban az egyházi iskolahálózat erős kormányzati hátszéllel segített expanziója fűtötte 2012-től. A szelekció nem csupán a különböző hátterű tanulókat osztja el egyenlőtlenül az iskolák között, de a minőségi oktatás minden előfeltételét is.

Az tehát, hogy a magyar közoktatás nemzetközi összehasonlításban az egyik leginkább szelektáló, erősen kasztosodott rendszerré vált, azzal jár, hogy az a tanulók egyre nagyobb tömegét fosztja meg a továbbtanulás lehetőségétől.

A hátrányos helyzetű tanulók szegregációs indexe. Forrás: A Közoktatás indikátorrendszere 2019.

Mindezek hatására – mint az alábbi ábra adatai mutatják – az előző évtized közepén a hátrányos helyzetű tanulók Magyarországon teljesen kiszorultak a felsőoktatásból. Mivel a magyar tanulók durván harmada hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, az amúgy is rettenetesen alacsony 2012-es hét százalékos arányuk a felvettek között 2017-re egy százalékosra csökkent, melynek következtében a magyar felsőoktatás a világ egyik legkirekesztőbb rendszerévé vált. Ez egyben azt jelenti, hogy jelenleg az összes közoktatásban tanuló gyerek kevesebb, mint kétharmada jelenti a felsőoktatás merítési bázisát. (Nem mellesleg ez is azt bizonyítja, hogy a Magyarországon „tehetséggondozásnak” nevezett rendszer csupán a magasabb státuszú tanulók számára bújtatottan plusz erőforrások biztosítását szolgálja.)

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya az adott évben érettségizett, felsőoktatásba felvettek között. Forrás: A Közoktatás indikátorrendszere 2019.

Ami mindebből következik az, hogy a felsőoktatás új növekedési pályára állítása, másképpen: a gazdaság és társadalom egyre növekvő diplomásigényének kielégítése ma már nem oldható meg pusztán a felsőoktatásba való belépés pontjára célzott beavatkozásokkal. Ehhez sokkal többre van szükség:

egy olyan erős beavatkozásokkal operáló közoktatás-politikára, amely hatékonyan szorítja vissza a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását, erőteljesen csökkenti tanulási kudarcaikat és megteremti számukra is a továbbtanulás lehetőségét.

Mindehhez a 2010 előtt alkalmazott, már akkor is elégtelennek bizonyult eszközök ma már abszolút eredménytelennek lennének. Az esélyteremtés céljának középpontba állítása tekintetében nagy az egyetértés a kormány oktatáspolitikájával szembeni alternatíván dolgozó szakértők, civil szervezetek és ellenzéki politikai pártok között. Az a felismerés viszont, hogy már nem lehet visszanyúlni a 2010 előtti puha eszközökhöz, mintha még egyik körben sem lenne általánosan elfogadott.

