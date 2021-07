Kiéleződő konfliktusokat hozhat az infláció meglódulása, de csak közös erővel lehet megnyerni a harcot

Az egyensúly, az egyensúlyi állapottól/pályától való elmozdulás és az ahhoz való visszatérés a közgazdaságtan alapösszefüggésének tekinthető. A Covid-19 járvány különböző hullámai és az egészségügyi válságkezelés módozatai ezen egyensúlyi állapot irányába történő konvergálástól taszították el az egyes nemzetgazdaságokat és a teljes világgazdaságot. A keresleti és kínálati sokk egyszerre érvényesült, s a teljes körű gazdasági újraindításig – akárcsak szektorálisan és ezáltal részlegesen – továbbra is éreztetik negatív hatásukat. E turbulenciák (valamint a kialakuló új vírusmutánsok) a felpattanó GDP növekedés ellenére visszahúzó erőként hathatnak rövidtávon, eltérítve az adott gazdaságot a potenciális növekedési pályától. A 2020. március előtti világgazdasági környezet – bármennyire is vágyott állapot – egyre reálisabb, hogy nem tér vissza. Kialakult egy magasabb államadóssággal és magasabb inflációval jellemzett instabil növekedési időszak, ahol a növekedés és a helyreállás legfontosabb befolyásoló tényezői az átoltottság és a kapcsolódó gazdasági nyitási lépések, a gazdaságpolitikai ösztönző programok, valamint a vírusmutáció(k) alakulása. E gazdasági helyzet a fiskális és a monetáris politikától rövid és hosszú távon egyaránt válaszokat kíván. Eredményezhet-e olyan paradigmaváltást a jelenlegi világgazdasági környezet és a Covid-19 járvány, mint a 2008-as gazdasági krízis? Jelenlegi ismereteink szerint nem, ugyanakkor számos olyan ellentét és konfliktus kiéleződhet, mely kihathat a gazdaságpolitika hatékonyságára.

Újabb paradigmaváltás?

A közgazdaságtudományt és a közgazdasági narratívákat is a változás állandósága jellemzi. Minden gazdaságtörténeti kornak megvan a saját uralkodó elméleti keretrendszere, melyek kialakulása és részleges vagy teljes háttérbe szorulása egy-egy gazdasági krízisre vezethető vissza. E válságok természetüknél fogva különböző módon és mértékben befolyásolhatják az uralkodó paradigmákat. A paradigmaváltás elégséges és szükséges feltétele azonban az adott „régi” keretrendszer elméleti túlhaladása és/vagy gazdaságpolitikai hatékonyságának, alkalmazhatóságának megkérdőjeleződése, valamint egy „új” keretrendszer előretörése az elméleti és empirikus kutatások, s az alkalmazott intézkedések oldaláról egyaránt. A modern közgazdaságtudomány elmúlt 90 évében az eltérő természetű, jellegű és időtartamú krízisek, konjunktúra-ciklusok számos közgazdasági elmélet kialakulásához és háttérbe szorulásához járultak hozzá. A paradigmaváltáshoz kapcsolódó töréspontok az elmúlt másfél évtizedben is aktívan jellemezték a gazdaságtörténetet:

a 2008-as globális pénzügyi és 2010-es európai szuverén adósságválság, valamint a jelenleg is zajló Covid-19 egészségügyi krízis okozta turbulens gazdasági hatások is számottevően formálták a közgazdasági gondolkodást.

A 2008-as és 2010-as válságkezelés kapcsán a fiskális politikai intézkedések hatékonyságának megítélése kettős volt. A válságkezelés fő irányvonalát képező nem konvencionális monetáris politika, s az azokkal párhuzamosan létrejött nulla közeli kamatlábkörnyezet új értelmezést teremtett a monetáris politika és a közgazdaságtan számára. Az intézkedések nyomán az elmúlt években likviditásbőséggel jellemzett „kegyes” világgazdasági környezet alakult ki, melyet a gazdaságon kívülről érkező Covid-19 világjárvány szakított meg. A „Nagy Lezárás” okozta gazdasági leállás az állam gazdasági szerepvállalásának új, nagyfokú dimenzióit helyezte előtérbe. Emellett a laza monetáris politikai irányvonal további fennállását, s az új eszközvásárlási programok megindulását is jelentette. A 2008-as gazdasági krízis és válságkezelés a nem konvencionális monetáris politikai irányvonal előretörését, valamint a fiskális politikai intézkedések háttérbe szorulását eredményezte, túlhaladottá téve több addigi közgazdasági törvényszerűséget, ezáltal előidézve a paradigmaváltást. A Covid-19 válság viszont nem paradigmaváltást, csupán az eddig bevett eszközök széleskörű felhasználását eredményezte.

A válságkezelés során a fiskális és monetáris politika kart karba öltve végezte a negatív gazdasági hatások mérséklődését.

A fiskális politika mozgástere az államadósság-válság gyújtópontja?

A 2008-as és 2010-es válságot követő kilábalás óta a világgazdaság permanens növekedést mutatott, mely a nem konvencionális monetáris politika okozta likviditásbőséggel párosulva olyan „kegyes” világgazdasági környezetet hozott létre, mely megkönnyítette az államadósságok finanszírozását. A Covid-19 járvány és a lockdown időszakai azonban keresleti és kínálati sokként érték a gazdasági növekedést, így átalakítva az adósságráták növekedési tényezőjének hatását negatív előjelűvé. A korlátozó intézkedések negatív gazdasági következményeinek enyhítése érdekében a kormányzatok a járványhullámok különböző időszakaiban már eddig is sokrétű gazdaságpolitikai intézkedéseket vezettek be. A bevezetett intézkedések ugyanakkor szükségesek és elengedhetetlenek, s kulcstényezői a gazdaság jövőbeni helyreállásának és a piaci folyamatok egyensúlyi irányba történő elmozdításának. Ezt húzza alá az intézkedések társadalmi hatásának pozitív hozadéka is. Az intézkedések szükségessége mellett sem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk a tényt, hogy a számottevő költségvetési deficitek szintén adósságemelő hatással bírnak. A legtöbb országban rekord magasságokba emelkedett az adósságráta.

Az IMF adatai alapján megállapíthatjuk, hogy számos fejlett és fejlődő gazdaságban a megnövekedett adósságráták a GDP 75%-a fölé emelkedtek.

A megnövekedett államadósságok reálgazdasági és különösen negatív növekedési hatásait illetően nincs konszenzus a kutatási eredmények tekintetében. Mindazonáltal kijelenthető, hogy a fenntarthatósági és finanszírozhatósági problémák felmerülése mellett országspecifikusan a megnövekedett adósságszintek már növekedési áldozattal is járhatnak.

A korábbi vizsgálatok alapján determinálható, hogy nincs konszenzus az államadósság Covid-19 járványt követő helyreállás időszakában várható kockázatai terén. Az azonban megállapítható, hogy a legtöbb közgazdász és nemzetközi szervezet álláspontja szerint a Covid-19 járvány során alkalmazott expanzív fiskális politikai intézkedések nyomán megemelkedő adósságráták a járvány időszakában szükségesek és elfogadhatóak. Ez különbség a 2008-2010 között időintervallum szemléletmódjához viszonyítva. A szemléletmódváltás három tényezőre is visszavezethető:

az alacsony kamatlábkörnyezet okozta likviditásbőségre, s a nemzetközi befektetői magatartás kedvező alakulására;

a krízis eltérő jellegére: a Covid-19 járvány exogén sokk formájában nem hagyományos gazdasági válságként érezteti hatását, s ebből fakadóan a hibernált gazdaságok és gazdasági ágazatok helyreállása is eltérően alakul;

a közgazdasági paradigmák változására, s az előző válság tapasztalatainak felhalmozódására és implementálására.

Az adósságráták mérséklődése a pandémiát követő gazdasági helyreállási időszakban beinduló gazdasági növekedés hatására a nevező hatáson keresztül is végbemehet. E folyamat volt megfigyelhető a 2014-2016 közötti kilábalás időszakában is, ahol a legtöbb európai gazdaságban az adósságráta a gazdasági növekedés eredményeként mutatott csökkenést. Szükséges azonban leszögezni, hogy az államadósság kinövéséhez a poszt-Covid időszakban két tényező együttállása szükséges: kedvező kilábalási forgatókönyv, valamint a jelenlegi kedvező kamatkörnyezet fenntartása. Az IMF közgazdászai kiemelik, hogy

az olcsó finanszírozás bizonytalan ideig való fennállása, valamint a kamatlábak emelkedése nyomán elfogyó fiskális tértől való félelem egyaránt gyors reakcióként a befektetők kockázatkerülő magatartását eredményezheti a magas államadóssággal bíró országokban.

A kilábalási szcenáriók terén három releváns tényező azonosítható, melyek befolyásolhatják a kilábalás mértékét és időbeli alakulását: a fogyasztás és megtakarítás hosszú távú mérséklődése, a rossz adósok és a pénzügyi stabilitás alakulása (és ezzel összefüggésben a bankok stressztűrő képessége), valamint a munkaerő-piaci fejlemények és a tőkeeszközök avulása. Emellett ha az OECD Business Confidence Index-ét tekintve az OECD tagállamok csoportjában a bizalmi index folyamatosan emelkedő tendenciát mutat az elmúlt hónapokban.

Infláció: a monetáris politika szűk keresztmetszete és a válságkezelés buktatója

Már a Covid-19 járvány előtt emelkedő inflációs trend volt megfigyelhető, melyet ugyan megakasztottak az okozott sokk hatásai, viszont az újraindulást követően egyre több ország tapasztalja meg a fogyasztói árindex emelkedését. Az Eurostat harmonizált fogyasztói árindexének adatai alapján determinálható, hogy május hónapban az Európai Unió aggregált szintjén az infláció értéke 2,3% volt, míg az Egyesült Államokban 6%. A havi változásra vonatkozó adatok alapján folyamatosan emelkedő trend figyelhető meg.

A Federal Reserve kettős mandátumából fakadóan Jerome Powell, Fed elnök kijelentette, hogy az inflációs félelmek miatti kamatemelésnél fontosabb a tényleges infláció bekövetkezése és az arra adott válaszreakció, valamint a munkaerőpiac helyreállásának támogatása (ezáltal közvetve a Biden-adminisztráció hatalmas gazdaságösztönző programját is támogatva). Hasonló álláspontot hirdetett 2021. június elején Christine Lagarde, az EKB elnöke is az irányadó kamat változatlansága és az inflációs cél megerősítése révén, valamint további döntésig előirányozták a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) legalább 2022 márciusáig történő folytatását.

A két nagy gazdasági térség esetében tehát a monetáris politika a korábbi laza irányvonalát követi. Az inflációs félelmek azonban valósak, mely már rövidtávon is restrikció irányába tolhatják el a monetáris politika irányvonalát.

Emellett fontos kiemelni, hogy az euróövezet egy heterogén országcsoport, ahol az infláció mértéke is eltérően alakulhat, s más monetáris politikai intézkedést igényelhetnek az egyes országok, mely az egységes monetáris politika miatt nem lehetséges. A Goldman Sachs elemzői szerint egy pandémiának nem feltétlen következménye a magasabb inflációs ráta és kötvényhozam, hanem inkább a két változó stabilitása figyelhető meg. Azt azonban a kutatás szerzői is leszögezik, hogy

a jelenlegi gazdaságösztönző programok eredményezhetnek többlet inflációs hatást.

A koronavírus és a kapcsolódó gazdasági válságkezelés eddig nem eredményezett paradigmaváltást, viszont a laza fiskális és monetáris politika nagyvolumenű intézkedéseihez vezetett. A kialakuló inflációs nyomás e szoros fiskális-monetáris együttműködést zárhatja le, s a gazdaságpolitika két nagy ágának egymás ellen ható működését okozhatja. A gazdaság helyreállása és az egyensúlyhoz való visszatérés azonban rövid és közép távon sérülékeny folyamat az infláció emelkedése miatt. A növekvő infláció, amely a kereslet és a költségek együttes felhajtó hatásának eredménye, nem kezelhető másképp, mint azt az eddig is vallott paradigma sugallja. Ez alapján pedig elengedhetetlen a tartós interakció és összehangolt cselekvés a fiskális és monetáris politika között.

