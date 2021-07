Negyedik hullám: épp most teszi tönkre a nyarat a vírus Európában - Célkeresztben Magyarország?

Több európai országban is romlik a járványügyi helyzet elsősorban a fertőzőképesebb delta variáns terjedése miatt, miközben az oltások felfutása több országban is lelassult, a szigorú korlátozásokat feloldották az országok és az emberek is megunták a bezártságot és a szabályokat. A koronavírus vs. vakcina versenyfutást úgy tűnik, megint az előbbi nyeri meg, a kilátások azonban nem teljesen komorak. Mindezek fényében már csak idő kérdése, hogy Magyarországon is elinduljon egy negyedik hullám, ami azonban más lesz, mint az eddigiek. Jól látható ez már most a többi európai kormány reakciójából.

Sorra esnek el az európai országok

Az elmúlt napokban határozottan kedvezőtlen folyamatok kezdtek kibontakozni több európai országban is a járványgörbék tekintetében. Pénteken már beszámoltunk arról, hogy Európában több országban is elindult a járvány negyedik hulláma, erre utalnak a legutóbbi új fertőzött adatok, valamint az erre adott kormányzati reakciók is. Elsősorban most Nyugat-Európában látjuk a járványügyi folyamatok romlását (lásd az alábbi görbéket), amelyeket már a kormányok sem ignorálhatnak:

Belgiumban például vírus szaporodási száma 1,09-re emelkedett, ami azt jelenti, hogy a járvány terjedése ismét gyorsul.

például vírus szaporodási száma 1,09-re emelkedett, ami azt jelenti, hogy a járvány terjedése ismét gyorsul. Hollandiában két héttel az után, hogy a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó rendkívüli intézkedések legtöbbjét feloldották, a kormány péntek koraeste újabb szigorító intézkedéseket jelentette be. Mark Rutte miniszterelnök közölte: a bároknak, éttermeknek és kávéházaknak hétvégétől éjfélkor, míg a diszkóknak és más zenés kluboknak teljesen be kell zárniuk. A nyitva maradó vendéglátóhelyeknek szigorúbb távolságtartási szabályokat kell alkalmazniuk, a rendezvénytermek befogadóképességük legfeljebb kétharmadáig fogadhatnak látogatókat.

két héttel az után, hogy a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó rendkívüli intézkedések legtöbbjét feloldották, a kormány péntek koraeste újabb szigorító intézkedéseket jelentette be. Mark Rutte miniszterelnök közölte: a bároknak, éttermeknek és kávéházaknak hétvégétől éjfélkor, míg a diszkóknak és más zenés kluboknak teljesen be kell zárniuk. A nyitva maradó vendéglátóhelyeknek szigorúbb távolságtartási szabályokat kell alkalmazniuk, a rendezvénytermek befogadóképességük legfeljebb kétharmadáig fogadhatnak látogatókat. Norvégia a napokban jelentette be, hogy az újranyitás végső állomását július végére halasztják a delta variáns terjedése miatt. Az éttermek és a bárok csak asztali kiszolgálással működhetnek, a lakásokon legfeljebb 20 fős összejövetelek tarthatóak, és korlátozzák a felnőtt szabadidő sportokat is. A kormány a lakosság be nem oltott részéért aggódik, körükben ugyanis érvelésük szerint könnyedén kialakulhat egy negyedik hullám.

a napokban jelentette be, hogy az újranyitás végső állomását július végére halasztják a delta variáns terjedése miatt. Az éttermek és a bárok csak asztali kiszolgálással működhetnek, a lakásokon legfeljebb 20 fős összejövetelek tarthatóak, és korlátozzák a felnőtt szabadidő sportokat is. A kormány a lakosság be nem oltott részéért aggódik, körükben ugyanis érvelésük szerint könnyedén kialakulhat egy negyedik hullám. Spanyolországban és Cipruson is annyira romlik a helyzet, hogy Németország kockázatos területté nyilvánította őket. Franciaország ugyanezt tette Spanyolország és Portugália esetében, nem tanácsolja ide az utazást.

és is annyira romlik a helyzet, hogy Németország kockázatos területté nyilvánította őket. Franciaország ugyanezt tette Spanyolország és Portugália esetében, nem tanácsolja ide az utazást. Portugáliában csak negatív koronavírusteszttel, illetve oltási igazolvánnyal, vagy a fertőzésből történt felépülést igazoló okirattal foglalhatnak szállást az üdülésre vágyók a hotelekben - jelentették be csütörtökön.

csak negatív koronavírusteszttel, illetve oltási igazolvánnyal, vagy a fertőzésből történt felépülést igazoló okirattal foglalhatnak szállást az üdülésre vágyók a hotelekben - jelentették be csütörtökön. Málta szintén a napokban jelentette be, hogy július 14-től csak azokat a turistákat engedi be, akik teljesen immunizáltak a koronavírussal szemben.

szintén a napokban jelentette be, hogy július 14-től csak azokat a turistákat engedi be, akik teljesen immunizáltak a koronavírussal szemben. Ausztria az enyhén emelkedő számok ellenére folytatta a nyitási tervét, mert érvelésük szerint nem lehet állandósult állapot a szabadságjogok korlátozása. De már most vészforgatókönyveket készítenek a járvány esetleges berobbanására.

az enyhén emelkedő számok ellenére folytatta a nyitási tervét, mert érvelésük szerint Szlovákia a héten döntött arról, hogy szigorodnak a Szlovákiába érkezőkre és az oda hazatérőkre vonatkozó korlátozások: a koronavírus ellen beoltottak, illetve néhány más csoportba sorolt személy kivételével a határt átlépőknek 14 napra karanténba kell vonulniuk.

a héten döntött arról, hogy szigorodnak a Szlovákiába érkezőkre és az oda hazatérőkre vonatkozó korlátozások: a koronavírus ellen beoltottak, illetve néhány más csoportba sorolt személy kivételével a határt átlépőknek 14 napra karanténba kell vonulniuk. Nagy-Britanniában is érzékelhetően romlik a járványhelyzet, azonban az éppen teljessé váló nyitási folyamatot ez nem kérdőjelezte meg, viszont már most felmerült, hogy ősztől vakcina-igazolást kell felmutatnia mindenkinek az angliai szórakozóhelyeken.

is érzékelhetően romlik a járványhelyzet, azonban az éppen teljessé váló nyitási folyamatot ez nem kérdőjelezte meg, viszont már most felmerült, hogy ősztől vakcina-igazolást kell felmutatnia mindenkinek az angliai szórakozóhelyeken. Németországból érkezett a héten a hír, hogy mostanra dominánssá vált a delta variáns a legnagyobb európai gazdaságban. Április vége óta először ismét a vírus visszaszorulásának és terjedésének határát jelző 1 fölé emelkedett az úgynevezett reprodukciós ráta (R). A mutató az RKI csütörtöki számítása szerint 1,09-re emelkedett az előző napi 1,01-ről.

érkezett a héten a hír, hogy mostanra dominánssá vált a delta variáns a legnagyobb európai gazdaságban. Április vége óta először ismét a vírus visszaszorulásának és terjedésének határát jelző 1 fölé emelkedett az úgynevezett reprodukciós ráta (R). A mutató az RKI csütörtöki számítása szerint 1,09-re emelkedett az előző napi 1,01-ről. Szlovéniában a koronavírussal fertőzöttek növekvő száma miatt július 15-től új határátlépési feltételek lépnek érvénybe. Függetlenül attól, hogy milyen járványügyi besorolású egy ország, a beutazást védettségi igazoláshoz kötik.

a koronavírussal fertőzöttek növekvő száma miatt július 15-től új határátlépési feltételek lépnek érvénybe. Függetlenül attól, hogy milyen járványügyi besorolású egy ország, a beutazást védettségi igazoláshoz kötik. Horvátország másoknál korábban lépett a szigor útjára. A döntés szerint függetlenül attól, milyen járványügyi besorolású egy ország, a beutazást védettségi igazoláshoz kötik.

Fontos leszögezni, hogy egyelőre még csak az új hullám elején vagyunk és a több országban is megfigyelhető magas átoltottság következtében nagyon valószínű, hogy a súlyos betegség és a kórházi kezelésre szorulók száma is kisebb lesz ezúttal, mint a korábbi hullámokban. Az is egyértelmű viszont, hogy a be nem oltott, vagy csak részben oltott személyek hasonló veszélyben vannak, mint korábban, főleg annak fényében, hogy a delta variáns fertőzőképesebb.

A helyzet romlására már hetekkel korábban figyelmeztettek szakértők. Július elején például a WHO európai igazgatója figyelmeztetett az újabb hullám veszélyére. Június végén összeurópai szinten 10 százalékkal nőtt az újonnan regisztrált fertőződések aránya, a növekedést pedig az utazásokkal, összejövetelekkel és a társadalmi távolságtartásra vonatkozó korlátozások enyhítésével magyarázta. Június utolsó napjaiban pedig az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ adott ki kijózanító jelentést. Ezek szerint idén nyáron Európa-szerte a koronavírus Indiában azonosított delta változata lesz a meghatározó. Ez pedig több csatornán keresztül is megnehezítheti a járvány elleni küzdelmet az európai országokban: fertőzőképesebb, valamint magasabb a kórházba kerülés kockázata is ennél a variánsnál; elsősorban az oltatlan fiatalok körében fog terjedni; a variáns miatt magasabb lehet a betegség súlyos lefolyásának esélye a sérülékeny csoportoknál; a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy adag védőoltás kevésbé véd az agresszívebb variáns ellen; közben pedig tavasz óta az európai országok ráléptek a járványügyi intézkedések határozott lazításának útjára.

Az egységes uniós digitális igazolvány július elsejei indulásának ünnepét tehát alaposan beárnyékolják az aktuális járványügyi folyamatok.

A delta mutáns

Az elmúlt hetek folyamatai alapján kijelenthető tehát, hogy

Európában a delta variáns terjedését nem tudták megakadályozni, a vírus terjedése gyorsabb, mint az átoltottság felfutása

(ami most már több országban inkább keresleti korlátokkal magyarázható, vagyis, hogy az emberek vakcinafelvételi kedve nem erős).

A járvány újabb bedurranása tehát részben a delta variáns terjedésével függ össze. Az alábbi ábráról jól leolvasható, hogy egyre több országban veszi át a domináns szerepet a fertőzőképesebb változat.

Mi várható idehaza?

A fentiek alapján jól látható, hogy a romló járványügyi helyzetre adott első válaszok a beutazási korlátozások bevezetése. Idehaza a határzár június 23-án veszítette hatályát, 9 hónap után.

Ez a magyarokat első körben közvetlenül úgy érintheti, hogy a külföldi nyaralást tervezők folyamatosan újra kell tervezzenek. Ahogy szigorítanak ugyanis a befogadó országok, úgy kell alkalmazkodniuk az utazó magyaroknak, erre a legutóbbi példa Szlovénia.

Az elmúlt napokban idehaza is megszaporodtak azok a vélemények, miszerint a negyedik hullám Magyarországon is borítékolható, bár a friss koronavírus-adatok egyelőre még nem mutatnak határozott negatív fordulatot, azonban vannak már erre utaló előjelek.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön azt mondta a Kormányinfón, hogy jó eséllyel Magyarországon is lesz negyedik járványhullám. Akik nem oltatták be magukat, azoknál még súlyosabb is lehet a fertőzés, mint korábban. Nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy vissza kell térni ahhoz, hogy védettségi igazolványra lesz szükség több szolgáltatás igénybevételéhez.

csütörtökön azt mondta a Kormányinfón, hogy jó eséllyel Magyarországon is lesz negyedik járványhullám. Akik nem oltatták be magukat, azoknál még súlyosabb is lehet a fertőzés, mint korábban. Nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy vissza kell térni ahhoz, hogy védettségi igazolványra lesz szükség több szolgáltatás igénybevételéhez. Jakab Ferenc virológus egy szombati lapinterjújában pedig arról beszélt, hogy senkinek ne legyenek hiú ábrándjai arról, hogy leküzdöttük a koronavírus-járványt, az oltatlanok száma ugyanis elég magas ahhoz, hogy berobbantsa a negyedik hullámot Magyarországon is. Szerinte egyértelműen van ok az aggodalomra. Azt lehet látni, hogy még ott is emelkedésnek indult a fertőzésszám, ahol viszonylag magas az átoltottság, például Izraelben. Előrejelezhető, hogy Európában a delta va­riáns idézi majd elő a negyedik hullámot, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is erre figyelmeztet - közölte a virológus, aki szerint az új hullám már az ősz előtt bekövetkezik és nem lesz nagyon erős, de megérezzük.

egy szombati lapinterjújában pedig arról beszélt, hogy senkinek ne legyenek hiú ábrándjai arról, hogy leküzdöttük a koronavírus-járványt, az oltatlanok száma ugyanis elég magas ahhoz, hogy berobbantsa a negyedik hullámot Magyarországon is. Szerinte egyértelműen van ok az aggodalomra. Azt lehet látni, hogy még ott is emelkedésnek indult a fertőzésszám, ahol viszonylag magas az átoltottság, például Izraelben. Előrejelezhető, hogy Európában a delta va­riáns idézi majd elő a negyedik hullámot, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is erre figyelmeztet - közölte a virológus, aki szerint

Vattay Gábor, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője szombaton pedig azt mondta, hogy a negyedik hullám lesz az utolsó nagy köre a vírusnak. A delta variáns miatt szerinte 15-16 naponként megduplázódnak az esetszámok, ez megy végbe Angliában és pontosan ezt a mintát követi Portugália is. A halálozás kockázatát viszont az oltás az ötödére vagy tizedére csökkenti. Két hónap is eltelhet úgy, hogy ugyan sok esetet észlelünk, de alig halnak majd meg emberek.

szombaton pedig azt mondta, hogy a negyedik hullám lesz az utolsó nagy köre a vírusnak. A delta variáns miatt szerinte 15-16 naponként megduplázódnak az esetszámok, ez megy végbe Angliában és pontosan ezt a mintát követi Portugália is. Két hónap is eltelhet úgy, hogy ugyan sok esetet észlelünk, de alig halnak majd meg emberek. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter pedig úgy fogalmazott a napokban, hogy reális számítások szerint megjelenik a világjárvány 4. hulláma, azonban Magyarországon az emberek jelentős része át van oltva.

Mindezek alapján még nagyon korai lenne új hullámról és ijesztő veszélyekről beszélni Magyarországgal kapcsolatban, a környező európai helyzet és a hazai szakemberek várakozásai alapján azonban nem árt felkészülni a romló helyzetre, ami akár még a nyáron eljöhet. A legjobban ez ellen a vakcina felvételével tudják magukat bebiztosítani az emberek, főleg ha azt is tekintetbe vesszük, hogy a még be nem oltott emberek több vakcina közül is kedvükre választhatnak.

Elképzelhető, hogy a járványhelyzet romlása, valamint a kormány új, időseket érintő oltási akciója tovább javítja az oltakozási hajlandóságot idehaza, ami pedig a járvány terjedése ellen fog hatni. A legbiztosabb védekezés ugyanis jelen állás szerint a vakcina felvétele. A szakemberek eddigi nyilatkozatai alapján viszont úgy tűnik, hogy az alapforgatókönyv szerint kialakul egy negyedik hullám idehaza, ami sokkal inkább az oltatlanokat fogja veszélyeztetni. Ezért ha lesz is bármilyen kormányzati reakció, akkor az az oltatlanok védelmében lesz (kommunikálva), ennek fényében logikus (első) lépés lehet a védettségi igazolvány szerepének újbóli növelése. Az 5,5 millió első oltotti szám elérése óta az igazolvány szerepe marginálissá vált, ugyanis csak sportrendezvényeken és koncerteken követelik meg.

