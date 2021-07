Hatalmas újítás jön az adózásban, indul a tesztüzem

Hamarosan indul az áfabevallási tervezetek kiajánlásának a tesztüzeme, a cél az, hogy 2022-ben már a lehető legprofesszionálisabb szolgáltatást nyújtsa az adóhivatal, olyat, amely a vállalkozásoknak az egyszerűsítés mellett érdemi költségmegtakarítást is hoz - tájékoztatta Izer Norbert az MTI-t.

Magyarország az Európai Unióban az elsők között nyújt áfabevallás-kiajánlási szolgáltatást a vállalkozásoknak, amely az adóadminisztráció csökkentésének legfontosabb mérföldköve lehet egész Európában

- jelentette ki a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára.

A sikeres debütálás nélkülözhetetlen szereplői lesznek a könyvelők, az adótanácsadók, a fejlesztők és a vállalkozók. Segítségük, közreműködésük, rendszeres visszajelzésük révén 2022-ben érdemi bürokratikus tehercsökkentéssel számolhat már minden áfabevallás-benyújtására kötelezett vállalkozás - fűzte hozzá.

Kiemelte: amellett, hogy a tervezetek kiajánlása évente mintegy félmillió vállalkozásnak hoz könnyebbséget, versenyképességi szempontból is nagy előnyt jelent más országokkal szemben, és segítheti a gazdaság újraindítását is, hiszen az adó-adminisztráció csökkentésével, valamint a digitális átállás egyre erőteljesebbé válásával nemcsak időt, hanem pénzt is takaríthatnak meg a vállalkozások.

Míg a 2010-es évek legnagyobb adóügyi újítása az e-szja volt, amellyel a családokat és a lakosságot már 2017-ben megszabadította a kormány a személyi jövedelemadó bevallás kitöltésének a nyűgétől, addig a 2020-as éveké az áfabevallási-tervezetek kiajánlása - hangsúlyozta Izer Norbert.

Elmondta: lényegesen nagyobb adathalmazt kell feldolgozni most, mint az e-szja-nál, az áfabevallási-tervezeteket ugyanis évi több mint négymilliárdnyi számla- és nyugtaadatból ajánlja ki az adóhivatal. Számos rendszer (mint például az online számla-, a pénztárgéprendszer) adatait kell úgy összeállítani, hogy a vállalkozó azt saját üzleti vagy számviteli döntésének megfelelően tudja jóváhagyni vagy módosítani. Ehhez pontos adatokra van szükség - jegyezte meg.

A lehető legmagasabb szintű bevallás-kiajánlási szolgáltatása nyújtása érdekében már a nyáron elindul az e-áfa tesztidőszak, amelynek fókuszában az adószakmával, fejlesztőkkel és a vállalkozásokkal történő közös munka áll. Idén ősszel a havi bevallók már élesben tesztelhetik is a rendszert, mintegy 200 ezer vállalkozás november 12-étől elérheti online az októberi időszakra vonatkozó bevallási tervezetét - ismertette Izer Norbert.