Új magyar kutatás érkezett a Sinopharmról: gyengén védi az időseket a kínai oltás

A kínai vakcinát egy nagyon speciális populációban tesztelték le a törzskönyvezés előtt. A vizsgálatba bevontak közül 84,4%-a férfi volt, 98,4%-uk 60 év alatti volt, tehát szinte kizárólag 60 év alattiakat vizsgáltak – mondta a Portfolio-nak Ferenci Tamás biostatisztikus, a tanulmány egyik szerzője. Ráadásul kritérium volt, hogy csakis egészséges emberek vehettek részt a klinikai vizsgálatban. „Ez azért nagyon problémás, mert a kínai oltás technológiájáról jól ismert, hogy az ilyen vakcinák hatásossága romlik az életkorral” – mondta Ferenci, rámutatva, hogy ráadásul éppen az idős és alapbetegségekkel küzdőkre veszélyes kiemelten az új koronavírus, tehát rajtuk különösen fontos lett volna tesztelni. Ferenci elmondta, hogy ezzel szemben például a Pfizer esetében a vizsgálatukba bevontak több mint 40%-a 55 év feletti volt.

A Portfolio a kínai vakcina magyarországi alkalmazásának kezdetén cikket közölt "Kínai vakcina Magyarországon: kezdődik az oltás az idősekkel, akikre alig tesztelték eddig a vakcinát" címmel. Már ebben megírtuk, hogy a 60 év felettiek esetében igencsak kérdéses a vakcina hatásossága. Az időseket alig tartalmazó Fázis III. tesztek alapján megírtuk, hogy alacsony lehet a vakcina hatásossága idősek esetében, kevés a neutralizáló antitest. Ferenciék tanulmánya úttörő jelentőséggel bír, hiszen a kínaiak alig tesztelték idősekre a vakcinát.

„A legjobb megoldás egy vakcina hatásosságának a mérésére az egyedi oltottsági és megbetegedési adatok alapján történő vizsgálat. Ennek vannak bevált módszerei, Magyarországon azonban láthatóan nem hajlandóak ilyet csinálni, és a kínai vakcina esetén más országokból is csak korlátozottan várható ilyen eredmény. Ezért jön képbe az antitestek szintjének vizsgálata.” – mondta Ferenci.

Sarkadi Balázs orvos, biokémikus és Ferenci Tamás biostatisztikus 450 főt vizsgált meg, akiknek a neutralizáló antitestjeiket mérték. A tanulmány preprint (lektorálás előtti) verziója most jelent meg, ami világszinten is egyedülálló kutatás.

Egyre több bizonyíték van arra, hogy a neutralizáló antitestek jól mérik a védettséget, a tanulmány is hosszan hivatkozza az ezt alátámasztó vizsgálatokat

– mondta a biostatisztikus. Ebben a kutatásban ezeknek a szintjét vizsgálták meg, szemben a Semmelweis Egyetem, pont emiatt megkérdőjelezett vizsgálatával, és figyelembe vették az életkort, a nemet, és a második oltás óta eltelt napok számát (minimum 14 napot). „Társbetegségekről nincs adatunk, pedig ez is fontos kérdés lenne. A kínaiak minden létező társbetegséget kizártak a vizsgálatból, mi azonban ezt sajnos nem tudtuk vizsgálni” – mutatott rá.

A kutatás eredménye szerint az életkor előrehaladtával folyamatosan nő annak a valószínűsége, hogy a beoltottnak nincs neutralizáló antitestje. Ferenciék azt találták, hogy

50 év alatt ez 10% alatti arányú, 60 év felett azonban már az alanyok negyedének nincs antitestje, 80 éves kornál pedig ez eléri már az 50%-ot is.

„Azokat kizártuk a vizsgálatból, akiknek ismert koronavírusos betegségük volt. Lehetséges azonban, hogy akik tünetmentes fertőzésen mentek keresztül, bekerültek a mintánkba. Tehát könnyen lehet, hogy azoknak a vizsgálati alanyoknak egy része, akiket védettnek tekintettünk az oltás hatása miatt, igazából a víruson estek át, és azért termeltek antitestet” – mondta Ferenci. Őket csak úgy lehetett volna kiszűrni, ha az oltás előtt is veszünk tőlük vért, de nekünk csak oltás utáni vérmintáink voltak – tette hozzá. „Tehát elképzelhető, hogy még rosszabb is az oltás hatékonysága, mint ahogy a méréseink mutatják” – mondta.

Ferenciék vizsgálata egybevág a Videoton vállalat eredményeivel, amelyet a Portfolio írt meg elsőként. A Videoton letesztelte a beoltott dolgozóit, és kiderült, hogy az összes vakcina kialakítja az antitestes védettséget az oltottaknál, kivéve a Sinopharm. „A Sinopharm oltása után a 60 évesek és a náluk idősebbek egyharmada esetében nem volt kimutatható ellenanyag szint” – hangsúlyozta Sinkó Ottó, a cég társ-vezérigazgatója korábban a Portfolio-nak. A cég elvégzett egy drága tesztet is azoknak az esetében, akiknek nem volt ellenanyaguk. „Az érintett, ellenanyaggal nem rendelkező 60 éves vagy annál idősebb dolgozók közül egynek sem alakult ki a T-sejtes immunitása sem” – mondta Sinkó. Vagyis az elérhető tesztek alapján nem volt kimutatható védettségük.

Ferenci hozzátette: az eredményeikben igazából nincs nagy meglepetés. A kínaiak 78%-os hatékonyságot publikáltak tünetes megbetegedés ellen, azonban mint láttuk, szinte kizárólag a 60 év alattiak mintája alapján. Márpedig az ő körükben mi is ugyanezt találtuk az antitestek szintjével, kicsit még jobbat is. A probléma az, hogy a kínaiak nem mérték a 60 év felettieket, de ez még csak fel sem róható nekik, mert ők nem is akartak ebben a korosztályban oltani ezzel a vakcinával. Mi viszont megtettük, de újra mondom, abban semmi meglepetés nincs, hogy ott rosszabb hatékonyságot kaptunk. Csak most már legalább képünk van, mégpedig számszerűen is, hogy mennyivel rosszabb – zárta szavait.

Ferenciék tanulmánya alapján tehát a 60 év felettiek egynegyedét, míg a 80 év felettiek felét újra kell oltani. Magyarország augusztus 1-től lehetővé teszi a harmadik oltást, azonban nincs széleskörű tesztelés, hogy kiderüljön, kiknek kellene adni az újabb dózist. A most megjelent tanulmány alapján világos: minden 60 év feletti, kínai Sinopharmmal oltottat ingyenesen le kellene tesztelni, hogy van-e védettsége. Akiknek nincs megfelelő védettségi szintje, azt harmadik oltással újra kellene oltani, az elölt vírust tartalmazó vakcinától eltérő oltással. Magyarország a tervek szerint más típusú vakcinát ajánl harmadik dózisra, mint amilyen az első kettő volt, de ez a hírek szerint az oltóorvosok felelőssége lesz.

