Krumpli, étolaj, kenyér – Tényleg mindenkinek fáj az infláció elszállása Magyarországon

Júniusban sorozatban a harmadik alkalommal volt 5% felett az éves infláció Magyarországon, amivel új nyolc és féléves csúcsot döntött az áremelkedés. A részletes adatokból az is kiderül, hogy az áremelkedés szinte mindenkinek fáj, hiszen olyan alapvető termékek ára is elszállt, mint a krumpli, a kenyér, a zsemle vagy az étolaj.

Hónapok óta nem csitul az áremelkedés

Az áprilisi és májusi 5,1%-ról júniusban 5,3%-ra emelkedett az inflációs ráta, aminél magasabb utoljára 2012 végén volt az áremelkedési ütem. Ráadásul az adat kicsit meglepő is volt, hiszen a szakemberek a tavaszi megugrást csak átmenetinek gondolták a tavalyi alacsony bázis és az energiaárak miatt.

Persze valószínűleg így sem tart majd örökké az 5% feletti infláció időszaka, az elemzők többsége arra számít, hogy már júliusban mérséklődik kicsit az éves drágulás üteme, de így is 4% felett maradhat. Utána aztán ősszel ismét megközelítheti, vagy akár meg is haladhatja az inflációs az 5%-ot.

Alapvetően két tényező mozgatja most az inflációt:

Egyrészt a már említett bázishatás, ami annak volt köszönhető, hogy tavaly tavasszal a koronavírus járvány kitörésekor beszakadt a nyersanyagok, elsősorban az olaj ára. Ebből fakadóan most az év/év alapú drágulás nagyon jelentős. Másrészt júniusban már látszottak a gazdaság újranyitásához kapcsolódó hatások is az inflációban, melyek akár tartósabbak is lehetnek. Ez abból fakad, hogy egyrészt a korlátozások miatt a szokásos januári átárazás a gazdaság jelentős részében későbbre tolódott, másrészt az elmúlt másfél év sok vállalkozót megtépázott anyagilag, ők most próbálhatják veszteségeik egy részét visszahozni.

Mindezek mellé társulnak még olyan hatások, mint például a nyersanyagok év eleje óta látott jelentős drágulása, a globális chiphiány vagy a tengeri szállításokban tapasztalható fennakadások és áremelkedés. Ezekkel kapcsolatban egyelőre sok a kérdés, mennyire lesznek majd tartósak.

De mégis mi drágult ennyivel hirtelen?

Említettük, hogy júniusban már megmutatkoztak a gazdaság újranyitásának hatásai, de alapvetően továbbra is az üzemanyagárak, illetve a dohánytermékek árai „uralják” az éves indexet. Utóbbi termékkör esetében április elején emelkedett a jövedéki adó egy kötelezően vállalt uniós jogharmonizáció miatt. A KSH főcsoportok szerinti osztályozása alapján az üzemanyagok és a szeszes italok, valamint dohánytermékek ára emelkedett több mint tíz százalékkal az egy évvel korábbihoz képest, a többi főcsoport esetében átlag alatti volt a drágulás. Havi alapon viszont májushoz képest jelentősen megugrott a szolgáltatások ára, ami már a gazdaság újranyitásához kapcsolódott. Egyrészt megszűnt az ingyenes parkolás, másrészt a szállodai és éttermi szolgáltatások esetében is jelentős áremelkedést mért a statisztikai hivatal.

Áralakulás (2021. jún., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek -0,1 3,2 Szeszes ital, dohány -0,1 12,2 Ruházkodás 0,3 1,2 Tartós fogy. cikk 0,4 3,7 Háztart. energia 0,0 0,4 Egyéb cikk, üzemanyag 0,1 10,4 Szolgáltatások 2,0 3,8 Fogyasztói árindex 0,6 5,3 Maginfláció 0,6 3,8 Nyugdíjas infláció 0,4 4,6 Forrás: KSH, Portfolio

Most megvizsgáltuk a KSH még részletesebb bontását, melyben az inflációs kosár minden egyes termékére egyesével felírják az árakat. Az nem meglepő, hogy a parkolás drágult a legjobban júniusban az egy évvel korábbihoz képest, a majdnem ötszörös áremelkedés annyira kilógott a sorból, hogy a grafikonokon nem is szerepeltettük, mert jelentősen torzította volna azokat.

Az éves áremelkedést illetően azokat a termékeket emeltük ki az ábrára, melyek több mint tíz százalékkal drágultak. Itt vannak olyan idényjellegű termékek, mint például a korai burgonya vagy az uborka, melyek havi alapon még lényegesen olcsóbbak is lettek. Mellettük húsz százalék feletti drágulást mutatott a gázolaj és a 95-ös benzin ára is, amit továbbra is a tavalyi bázis indokol.

A listán ugyanakkor vannak olyan tételek, mint például az étolaj, melynek ára több mint 30 százalékkal emelkedett egy év alatt. Közel 15%-kal emelkedett a kerékpárok ára, ami a globálisan tapasztalható hiánynak köszönhető elsősorban. Sokaknak fájhat a félbarna kenyér majdnem 14 százalékos drágulása, de a zsemle is felkerült a 10 százalék feletti toplistára. A hústermékek közül a csirkeszárny esetében volt a legnagyobb a drágulás a KSH adatai szerint, de olyan élelmiszerek is találhatók a listán, mint a fagyasztott zöldborsó, a rizs vagy a gyümölcsjoghurt.

Csak emlékeztetőül: a fenti termékek ára mind az átlagos, 5,3%-os inflációt legalább kétszer meghaladó mértékben emelkedett. Kicsivel tíz százalék alá csúszott már a tojás drágulása, de a 9%-os érték ott is jóval meghaladta az inflációt, de ugyanez elmondható a trappista, a liszt vagy a margarin esetében, és akkor csak a fontosabb élelmiszereket említettük.

Persze bőven lehet találni jelentős árcsökkenést is a KSH kosarában, a szemétszállítás díja például több mint 75%-kal esett vissza egy év alatt. A gyümölcsök közül a citrom, az alma, a körte és a narancs esetében mért tíz százalék feletti csökkenést a statisztikai hivatal, míg a zöldségek közül a vöröshagyma ára csökkent jelentősen.

Érdekesség a hústermékek köre, hiszen miközben a csirke esetében jelentős áremelkedést láttunk, a sertéshúsok közül a rövidkaraj és a comb is sokkal olcsóbb lett.

Vagyis ma sokkal jobban megéri sertéspörköltet csinálni, mint csirkepörköltet.

Havi alapon májushoz képest is a parkolás drágulása volt kiemelkedő az ingyenesség megszűnése után, majd jönnek a sorban az olyan idényjellegű termékek, mint például a görögdinnye, a kései burgonya vagy a fejes káposzta. A gazdaság újranyitásához és a nyaralási szezonhoz kapcsolódik, hogy az idegenforgalmi árak egy hónap alatt nagyjából öt százalékkal emelkedtek, a szállodák, a panziók és az apartmanok esetében is nagyon hasonló tendenciát tapasztalt a KSH.

