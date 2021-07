További bővülést tervez Magyarországon a Kifli.hu - Exkluzív interjú az új ügyvezetővel

Tizenöt futárral és furgonnal indult, ma naponta már 4000 megrendelést kezel a Kifli.hu, amelynek szolgáltatása, a gyors élelmiszer házhozszállítás már a turisztikailag kiemelt jelentőségűnek számító Balatonon és Velencei-tónál is elérhető. Klekner Peterrel, a Kifli.hu ügyvezetőjével beszélgettünk arról, hogy a Rohlik csoport miért látott potenciált a magyar piacban, miben tér el a Kifli.hu a versenytársaktól, árpolitikájukról, valamint fenntarthatósági törekvéseikről.

Csehországban évek óta működik sikeresen a Rohlik csoport élelmiszer házhoz szállítása, amely Kifli.hu néven vetette meg a lábát a magyar piacon is, ahol hasonló szolgáltatás már egyre több kiskereskedelmi láncnál is elérhető már. Miben más a Kifli.hu a versenytársaknál?

Klekner Péter: Ezt a piacot több szolgáltatásra lehet bontani: Magyarországon is megindult a gyors, akár egy órán belüli étel- és élelmiszer házhoz szállítás térhódítása, ez többnyire üzletből történik vagy limitált portfólióval. A Kifli.hu másképp működik: a többi piaci szereplőtől az különböztet meg minket, hogy a sebesség helyett a széles választékot részesítjük előnyben, ezt a portfóliónk teszi lehetővé, amely ötvözi a hagyományos piac és a szupermarketek kínálatát, a rendeléseket pedig akár 2 órán belül is megkaphatja a vásárló. Emellett kérdés még a nyereség, hiszen ebből a szempontból nem biztos, hogy az üzletből történő kiszállítás a leghatékonyabb. A kiszállítás sebességét a logisztikai központban egy összetett rendszer is segíti, amelynek támogatására mesterséges intelligenciát is használunk, ezt a beszállítók miatt finomhangoljuk. A raktár forgása 10-12 napra tehető, a gyors árumozgás jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy friss termékek kerüljenek a vásárlókhoz. A Kifli.hu raktára a közelmúltban bővült, már 9000 négyzetméteren működik, amely több mint 12 ezer termék tárolását teszi lehetővé. A raktár csak bizonyos mértékben automatizált, mivel különböző méretű termékekkel dolgozunk, ezért azok mozgatása humánerőforrással költséghatékonyabb.

A Rohlik jelentős összeget invesztált a magyar piaci terjeszkedésére, a raktár bővítése a befektetés újabb fázisa volt, amely 2-4 éven belül térülhet majd meg,

ugyanakkor ezt jelentősen befolyásolja a vásárlóbázis bővülése és a megrendelések száma is, de annyit elárulhatok, hogy nemcsak egy raktár mellett szeretnénk maradni, további bővüléssel számolunk.

Még mielőtt előre szaladnánk az időben, térjünk vissza a kezdetekre. A szolgáltatás mennyi furgonnal és alkalmazottal indult, most mekkora kapacitással működik a Kifli.hu?

15 autóval és egy kis létszámú futárcsapattal indultunk 2019-ben, egy évvel később naponta mintegy már 200 rendelést kezeltünk. A vásárlók kosarának átlagos értéke 20 és 40 ezer forint közé tehető.

Még a magyar piacon való megjelenés előtt lehetett olvasni a sajtóban, hogy Kelet-Európában az élelmiszer-kereskedelemnek csak kis részét teszi ki a házhoz szállítás, emellett az az online rendelések kiszolgálása erőteljesen veszteséges. A szolgáltatás informatikai és logisztikai hátterének biztosítása nem olcsó, magas költségszint mellett alacsony forgalommal és alacsony nyereségrátával kell számolni, mert a vásárlók az üzletben megszokott árakat igénylik a házhoz szállítás során is. Így felvetődik kérdésként, hogy mégis miért láttak a csehek potenciált a magyar piacon való terjeszkedésben?

Valóban nem túl nagy piac még, de jelentősen növekszik, a Kifli.hu missziója, hogy gyorsan és kényelmesen juttassa el termékeit, ezzel időt spórolva a vásárlóknak. A csehek nem tapasztalják, hogy ez veszteséges üzlet lenne, a legnagyobb költsége a raktár működésének és a kiszállításnak van, de ezek egy bizonyos idő után megtérülnek. Van egy befektetés és egy megtérülési fázis, utóbbit egyelőre sikerül tartani.

Mennyit fektettek be a magyar piacon való jelenlét beizzításához, megtérülni látszik már a befektetés?

Mint minden befektetés a Kifli.hu-é is veszteséges volt az elején, viszont minél több a rendelés, annál jobban tapasztalható a megtérülés. Legegyszerűbben egy görbével tudnám szemléltetni, amelynek most a második harmadában vagyunk a megtérülés szempontjából.

Idén a pénzügyi terveink szerint már nem termelünk veszteséget, a 2021-es évet pozitívan zárjuk majd,

viszont minden befektetés még nem térül meg. Tavaly a Rohlik csoport árbevétele meghaladta a 300 millió eurót, a nemzetközi piacon már több, mint 750 ezer vásárlója van.

A Kifli.hu kínálatában elérhetők friss pékárú és például tavasszal bazsarózsa is, a koncepcióban mekkora szerepet játszik, hogy a termékeket hazai termelőktől szerezzék be?

A Kifli.hu-ról mindenki tudja, hogy a minőségből nem enged, így a legjobb termékek biztosítására törekszik. a beszállítóink körülbelül 30 százaléka hazai termelő, akikkel kapcsolatban pozitív tapasztalataink vannak. A magyar vásárlók körében nagyon népszerűek a belföldi termékek, a vásárlói visszajelzések is ezt támasztják alá, ezért is bővítjük a hazai termékek kínálatát. A Kifli.hu jövőbeli tervei között szerepel, hogy tovább nyisson a friss áru felé, ugyanakkor ehhez a raktári rendszer fejlesztése szükséges. Tervezzük a hűtőkapacitás bővítését, amely erőteljesen hozzájárul majd ahhoz, hogy nagyobb mértékben legyen elérhető friss zöldség, gyümölcs vagy éppen hús.

A kiskereskedelmi FMCG cégek már más jártas kiszállító cégekkel működnek intenzíven együtt, például a Netpincérrel, ez hozhat nagyobb versenyt és kihívást Kifli.hu-nak vagy a klasszikus offline megoldások, vagyis az, hogy a magyarok tartósan nem képesek átszokni az online bevásárlásra?

A cseh vásárlókhoz képest a magyarok még nem teljesen fedezték fel, szokták meg az online bevásárlás előnyeit. Nem egyszerű folyamat az új szokás kialakítása, így üdvözlöm a többi piaci szereplőt, hiszen a tevékenységük jelentősen képes hozzájárulni az online rendelés és házhozszállítás terjedéséhez. A Kifli.hu vásárlói bázisa folyamatosan emelkedik, néhány tízezer törzsvásárlónk van. Tapasztalataink szerint azok, akik már kipróbálták, pár alkalommal igénybe vették szolgáltatásunkat, azok tartósan igénybe is veszik azt. Érdemes szót ejteni a Premium programunkról is, amelynek mintegy 3000 tagja van már. Igazán kihívást a dugók okoznak Budapesten, ennek kiküszöbölésén jelenleg is dolgozunk, egy összetettebb megoldás kialakításával, amelyhez szoftveres és algoritmikus fejlesztések kellenek.

A járvány alatt sokan otthon kényszerültek maradni, ez minden bizonnyal kedvezett a kiszállításnak, de talán most dől az el, hogy a magyarok magatartása mennyiben változik meg tartósan és szoknak át az online élelmiszervásárlásra. Milyen kihívásokkal kell most a csoportnak megküzdenie?

A koronavírus-járvány számunkra kizárólag kapacitáskihívást jelentett, sikerült fejlődnünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a szolgáltatás minőségének fejlesztésére is. Mint említettem tervezünk tovább bővülni, ez érinti a raktárakt, a portfoliót, a termékeket, sőt a foglalkoztatottaink számát, de a terület bővítése sem kizárt. A csoport nem olyan régen indította el szolgáltatását Németországban a hozzátartozóknak, augusztusban pedig a nagyközönségnek is elérhetővé teszi, ezt követően az olasz piacon tervez nyitni.

Rohamosan terjeszkedik a Kifli.hu – a turisztikailag kiemelt jelentőségűnek számító Balatonon és Velencei-tónál is megjelentek már – milyen tapasztalatokról tud beszámolni? Mennyien veszik igénybe a szolgáltatást?

Ott szeretnénk jelen lenni, ahol a vásárlók vannak, így ez a Kifli.hu kiegészítő szolgáltatása, amelyet már egyre többen használnak nap mint nap, hiszen kényelmes a strandról arra visszatérni, hogy nem kell már a bevásárlással bajlódni, a futár pontosan érkezik a megjelölt időpontban.

Más, offline piacon is működő szereplőkhöz képest a vásárlók drágábbnak érzik a Kifli.hu-t. Míg a többi üzletláncnál jelentős költsége van a boltok fenntartásának, a Kifli.hu-nál ez nem jelenik meg.

Ez egy érdekes kérdés, hogy miért érzi ezt a vásárló, hiszen törzsvásárlóink pont az ellenkezőjét gondolják ennek. Bár az is tény, hogy a Kifli.hu magasabb minőséggel dolgozik, és ez előfordulhat, hogy többe is kerül. Elsőre lehet, úgy tűnik, hogy drágábbak vagyunk a versenytársainknál, viszont egy szupermarkettel összevetve átlagosnak mondhatóak az áraink. A többi piaci szereplőhöz képest mi nem akciózunk minden héten, azonban “Mentsd meg az élelmiszert” programunkban a termékeket kedvezményesen kínáljuk.

AzFMCG-szektorban már-már érezteti némileg hatását a csomagolóanyag drágulás, a Kifli.hu-nál már készülnek árváltozásokra?

Nem gondolom, hogy várható nálunk emiatt áremelés. A Kifli.hu egyébként mindent megtesz a környezetbarát működés érdekében, a papír csomagolóanyagot részesítjük előnyben, sőt a futárok a papír táskákat vissza is veszik a vásárlóktól, amik ezután újrahasznosításra kerülnek. Hamarosan mosható, újra felhasználható táskát vezetünk majd be. A hazai beszállítóktól elvárjuk, hogy környezetbarát módon csomagolják termékeiket, a kisebbeket segítjük is a megfelelő csomagolóanyag kiválasztásában.

Azt az információt kaptuk, miszerint hamarosan érkezik egy elemzés a Kifli.hu célcsoportjairól, vásárlóiról, és azokról, akik nem a Kifli.hu-t választják. Erről esetleg meg tudna osztani néhány részletet?

Körülbelül 2000 fő részvételével tartottunk online felmérést, hogy megismerjük célcsoportunkat, és a brand-élményeiket. Ebből az egyik legfontosabb tapasztalatunk az, hogy hűséges ügyfeleink elkötelezettek a brand felé, magas lojalitással rendelkeznek, de ezért is nagyon figyelünk arra, hogy ne morzsolódjanak le.

Címlapkép forrása: Kifli.hu