Miért ellenzi Magyarország az Európai Uniós klímacsomagot?

A múlt héten mutatta be az Európai Bizottság az úgynevezett "Fit for 55" uniós klímacsomagot, amely 2030-ra elérendő kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos részletes javaslatokat tartalmazza. Ebben meglehetősen drasztikus átalakítások szerepelnek, többek között a benzines és dízel autók betiltása, a fűtés és a közúti közlekedés bevonása a kibocsátáskereskedelem rendszerébe, illetve a karbonvámok bevezetése. Alig telt el azonban néhány nap a bejelentés óta, de már több tagállam is jelezte, hogy ebben a formájában nem támogatja a javaslatcsomagot, köztük hazánk is, de Lengyelország és Franciaország sem elégedett. Leginkább azt ellenzik a politikusok, hogy a kvótakereskedelmet kiterjesszék az épületek és a közúti közlekedés által kibocsátott emissziókra is, ugyanis félő, hogy ebben az esetben a szolgáltatók a lakosságra hárítanák át a költségeket, ami így a szegényebb rétegeket sújtaná aránytalanul. Az ezzel kapcsolatos viták pedig várhatóan hosszú hónapokig is elhúzódhatnak majd.

Több ország is ellenzi az uniós klímacsomagot

Az Európai Bizottság július 14-én mutatta be az úgynevezett „Fit for 55” uniós klímacsomagot, amely a 2030-ra elérendő 55 százalékos kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos részletes javaslatokat tartalmazza. A korábbi tervekben még 40 százalékos csökkentés szerepelt, de az EU döntéshozói úgy ítélték meg, hogy ennél ambíciózusabb célokra van szükség ahhoz, hogy elkerülhetőek legyenek az éghajlatváltozás súlyosabb következményei. A merészebb célkitűzéseket azonban valahogy meg is kell majd valósítani, és éppen ennek kezelésére hozták létre az új javaslatcsomagot.

A rendkívül komplex tervezet számos változtatást eszközölne a jelenlegi rendszerhez képest, többek között:

A megújuló energiaforrások részarányát a villamosenergia-termelésben 40 százalékra emelnék meg a jelenlegi 32 százalékról, ezt 2030-ra kellene elérni.

A belsőégésű autók értékesítését 2035-től gyakorlatilag betiltanák. A mostani javaslat szerint 2030-ra 55 százalékkal kellene csökkenteni a személygépjárművek szén-dioxid-kibocsátását a 2021-es bázishoz képest. Aztán 2035-től a kibocsátáscsökkentésnek el kellene érnie a 100 százalékot. Emellett 2026-tól már a közúti közlekedés is az EU-s Kibocsátás-Kereskedelmi Rendszer (EU ETS) alá tartozna, vagyis itt is bevezetnék a szén-dioxid-kvóták kereskedelmét.

Hasonlóan bevonnák az épületek kibocsátását is az EU ETS rendszere alá, ami gyakorlatilag a lakossági fűtést érintené a leginkább. Ez és a közúti közlekedés azonban egy a jelenlegivel párhuzamos kereskedési rendszerben futna. Az EU ETS alá kerülne a légiközlekedés és a hajózási szektor is, de ezek a már létező rendszerbe kerülnének be.

Az energiahatékonyság növelése érdekében közel megduplázódnának a tagállamok éves energiamegtakarítási kötelezettségei (2024-2030 között évente 1,5 százalék lenne). Az állami szektorban az épületek 3 százalékát kellene évente felújítani (pl. kórházak, iskolák).

Bevezetnék a karbonvámot is, amely az EU-ba behozott termékek egy meghatározott körére lenne érvényes, tehát a karbonlábnyomuktól függően sújtanák ezeket vámokkal.

Emellett még voltak más fontos javaslatok is (pl. Erőfeszítés-megosztási Rendelet célszámainak szigorítása, ingyenes kvóták kivezetése) és még további csomagok is várhatóak a jövőben.

Néhány nap sem telt el azonban a bemutatás követően, de már meg is érkeztek a kritikák több országtól, köztük Magyarországtól is.

Magyarország: Steiner Attila, az ITM körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára az uniós környezetvédelmi miniszterek nem hivatalos találkozóján mondta kedden, hogy

Beigazolódtak a kezdeti félelmeink, mert megjelent az a javaslat a bizottsági csomagban, hogy a szén-dioxid-kibocsátás költségeit kiterjesztenék a lakossági, illetve a közlekedési szektorra is.

És hozzátette, hogy

Lehet, hogy néhány nyugat-európai országban ez elviselhető terhet jelent, de mi azt szeretnénk, ha ezeket a költségeket a nagy szennyező vállalatok fizetnék meg.

A Bizottság egy szociális alap felállítását is javasolta ezeknek a problémáknak a kezelésére, ám erről Steiner Attila úgy gondolja, hogy első ránézésre túlbürokratizáltnak tűnik a rendszer. A szén-dioxid-kvóta bevételek Brüsszelbe kerülnének, és valamilyen döntési mechanizmus alapján osztanák szét a tagállamok között a forrásokat. Véleménye szerint a tagállamok jobban tudják, hogy hova és mire kell ezeket a forrásokat felhasználni.

Franciaország: hasonló problémája van a franciáknak is, akik azt szeretnék elérni, hogy a fűtés és a közúti közlekedés EU ETS alá történő bevonását vagy teljesen töröljék a javaslatcsomagból vagy módosítsák azt úgy, hogy több pénzügyi támogatás jusson a várható áremelkedés kompenzálására. Emellett Franciaország nem támogatja a benzines és gázolajos autók értékesítésének 2035-ös kivezetését sem, és a jelenleginél lazább megkötéseket szeretne elérni ezzel kapcsolatban, például azt, hogy a hibrid modellekre vonatkozóan tolják ki a határidőt későbbre.

Vannak azonban más ellenhangok is, Magyarország és Franciaország mellett Hollandia is aggodalmát fejezte ki az EU ETS lakossági és közlekedési kiterjesztésének szociális következményeivel szemben. Luxemburg energetikai minisztere, Claude Turmes is kritizálta az ötletet, mivel szerinte

az EU ETS kiterjesztése a lakosságra és a közlekedésre kontraproduktív. A magas árak szociális problémákat fognak teremteni az EU-ban, ahol a vásárlóerő tekintetében jelentős eltérések vannak az egyes tagállamok között.

A lengyelek pedig már a csomag megjelenése előtt is hangot adtak nemtetszésüknek, Adam Guibourgé-Czetwertynski szerint

ez egy politikai hiba, és más alternatívák után kellene néznünk a céljaink elérése érdekében, amelyek hatékonyabbak és szociális szempontból kevéssé problémásak.

Az EU ETS kiterjesztése

A klímacsomag jelenlegi formáját ellenző tagállamok közös vonása tehát, hogy elsősorban az EU ETS lakossági és közlekedési kiterjesztése az, ami a leginkább zavarná őket, illetve a benzines és dízelautók kvázi kivezetése (szigorúbb emissziós megkötések miatt). Ennek megértéséhez érdemes azonban röviden áttekinteni, hogy hogyan is működik ez a rendszer.

Az Európai Uniós Kibocsátás-Kereskedelmi Rendszert (EU ETS) még 2005-ben hozták létre a jogalkotók a klímaváltozás elleni küzdelem részeként. Jelenleg minden EU-s tagállamra, illetve ezen felül Izlandra, Liechtensteinre és Norvégiára vonatkoznak az előírások. A rendszer hatálya alá mintegy 10 ezer termelőegység tartozik, többek között az áram- és hőtermelők és számos feldolgozóipari szereplő (pl. olajfinomítók, acél- és cementgyártók, vegyipar). Emellett a szabályozás érvényes a légiközlekedésben szereplő vállalatokra is. A szektorokra vonatkozó specifikus szabályozások között azonban vannak eltérések. A mechanizmus célja, hogy arra ösztönözze a piaci szereplőket, hogy fokozatosan csökkentsék a károsanyag-kibocsátásukat az Európai Unió által meghatározott ütemtervvel összhangban.

A Kibocsátás-Kereskedelmi Rendszer által lefedett szektorok jelenleg az EU károsanyag-kibocsátásának mintegy 40 százalékáért felelnek.

A szabályozó jelenleg az áramtermelők, a feldolgozó- és légiipari szereplők által évente maximálisan kibocsátható károsanyag mértékét rendszerszinten határozza meg a szabályozó. Ennek keretében pedig az érintettek hozzájuthatnak a számukra szükséges kvótamennyiséghez ingyenesen – bizonyos feltételek fennállása esetén -, megvásárolhatják őket aukciók keretében, illetve a másodlagos piacon is kereskedhetnek közvetlenül egymással. Minden egyes kvóta egy tonnának megfelelő szén-dioxid vagy azzal megfeleltethető mennyiségű egyéb üvegházgáz kibocsátására ad jogosultságot.

A Kibocsátás-Kereskedelmi Rendszer lényege, hogy az elérhető kvóták mennyisége limitált, és azok összmennyisége évről évre meghatározott ütemben csökken.

A 2013-2020 közötti úgynevezett harmadik fázisban az elérhető kvótamennyiség évente 1,74 százalékkal csökkent, míg az uniós klímacsomag bejelentése előtt 2021-2030 között ez 2,2 százalékra nőtt volna.

Forrás: EU ETS

A „Fit for 55” javaslata szerint viszont ezt a csökkenési ütemet, amit lineáris csökkenési faktornak (LRF) neveznek megemelnék 4,2 százalékra. A cél, hogy 2030-ra a kibocsátások mértéke 61 százalékkal legyen alacsonyabb a 2005-ös bázishoz képest (ez 18 százalékponttal lenne magasabb a mostaninál). A Bizottság ezen felül egy egyszeri 117 milliós kvótacsökkentést is javasol, és fokozatosan kivezetnék az ingyenes kvótákat is a rendszerből, ezt váltanák fel a karbonvámok rendszerével.

A lényeg azonban az, hogy minél kevesebb kvóta érhető el, és minél több a szennyező, annál drágább áron forognak majd egységenként, vagyis a kereslet-kínálat klasszikus törvényei érvényesülnek.

Ez könnyen alátámasztható a kvótaárak alakulásával, amelyek az alábbiak szerint változtak az elmúlt években:

Miért lenne olyan nagy probléma a kiterjesztés?

Nagyon leegyszerűsítve azért, mert az árak emelkedéséhez vezethet, legyen szó fűtésről, áramárakról vagy éppen üzemanyagokról. Alábbi cikkünkben részletesen is foglalkoztunk például a gáz- és áramárak idei emelkedésével kapcsolatban, amelyben jelentős szerepet játszik a szén-dioxid-kvóta drágulása is:

Egy másik szemléletes példaként lehetne említeni a Mátrai Erőművet is, amely tavaly hatalmas, 43 milliárd forintos veszteséget szenvedett el, ami részben éppen a kvótaárak emelkedésének köszönhető. Kóbor György azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy

A tárgyi eszközök értékének egyszeri technikai korrekciója és a szén-dioxid-kvóta elszámolása közel azonos arányban eredményezte a veszteséget.

Magyarán a 43 milliárd forintos veszteségből mintegy 21,5 milliárd forint a szén-dioxid-kvótákkal kapcsolatos, ami azért meglehetősen nagy tétel.

Az energiaágazat tehát már elég keményen érzi a saját bőrén a szigorodó rendszer következményeit.

Ez természetesen abból a szempontból jó, hogy valóban a kibocsátások csökkentésére ösztönzi a termelőket, de ennek azért komoly finanszírozási hatásai is vannak. A jövőben ez a tendencia pedig még inkább felerősödhet a rendszer durva szigorítása következtében, így nem véletlen, hogy a Mátrai Erőmű is minél hamarabb gázturbinákkal váltaná fel a lignittermelést.

A mostani javaslat tehát kiterjesztené az EU ETS rendszerét az épületekre és a közlekedésre is, de a kvótakereskedelem egy a jelenlegivel párhuzamosan futó rendszerben történne.

A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy az üzemanyagszolgáltatóknak kellene megfizetniük a termékeikhez köthető szennyezés költségeit legyen szó lakossági fűtésről vagy közúti közlekedésről. Az aggodalmak forrása az, hogy

a szolgáltatók valószínűleg nem nyelnék le ennek a többletköltségeit és azt áthárítanák a fogyasztókra, vagyis a nap végén a közembernek lenne magasabb a benzinköltsége vagy a fűtési kiadása.

Nyilván nem lenne túl népszerű politikai szempontból sem, ha hirtelen 1 000 forintra nőne a benzin literenkénti átlagára vagy duplájára emelkednének a fűtési költségek. Erre szintén jó példa a Franciaország által néhány éve javasolt üzemanyagadó is, ami végül a sárgamellényes tüntetésekhez vezetett. Végső soron ez akár komolyan visszaüthetne az energiaátmenet ütemére is, ha túl nagy felháborodást eredményezne.

Az Európai Bizottság törekvései is érthetőek ugyanakkor, hiszen az EU ETS eddig kifejezetten sikeresnek bizonyult, az általa lefedett szektorok kibocsátása 42,8 százalékkal csökkent 2005 óta, és mindez a „láthatatlan kéz” eredménye. A probléma azonban az, hogy a jelenlegi rendszer, ahogy fentebb is említettük csak a szennyezők 40 százalékát fedi le. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy nyilatkozott, hogy

A fosszilis üzemanyagokra épülő gazdaságunk elérte a határait. Tudjuk, hogy egy új modellre kell áttérnünk.

Összességében az EU-ban az épületek felelősek az energiafelhasználás 40 százalékáért és az üvegházgáz-kibocsátás 36 százalékáért, míg a közlekedési szektorból származik az emissziók 30 százaléka (ennek 70 százaléka köthető a közúti közlekedéshez). Ezek meglehetősen nagy számok, tehát nem véletlen, hogy éppen ezeket a szektorokat szemelte ki az EU. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számításai szerint, ha a mostani trendek nem változnak, akkor a közlekedési szektor kibocsátása 32 százalékkal lehet magasabb 2030-ra az 1990-es bázishoz képest.

Az új rendszer azonban csak 2025-től startolna el, és csak 2026-tól kellene fizetni a kvótáért. A cél, hogy 2030-ra az épületekhez és közúti közlekedéshez köthető kibocsátások mértéke 43 százalékkal legyen alacsonyabb a 2005-ös bázishoz képest.

Az áremelkedés mérséklése miatt állítanák fel a már említett szociális alapot, amelyet Steiner Attila is kritizált. Emellett abban is bízik az EB, hogy a lakásfelújítások, az energiahatékonyság, és az e-mobilitás terjedése is segíthet abban, hogy ne szálljanak el az árak. A benzines és dízeles autók értékesítésének 2035-ig történő kivezetése szintén nem választható el teljesen a témától.

Más kérdés, hogy ezek a tényezők elegendőek lesznek-e arra (elég gyors ütemben kivitelezhetőek-e), hogy ellensúlyozzák a szén-dioxid-kvóták miatti várható áremelkedést. Egyelőre az látszik, hogy azért több tagállam is igen szkeptikus ezzel kapcsolatban, köztük hazánk is. A témához kötődően jelent meg nem régen a Cambridge Econometricsnek is egy átfogó tanulmánya, amellyel mi is részletesen foglalkoztunk:

Várhatóan a viták még hosszú hónapokig is eltartanak, és könnyen elképzelhető, hogy végül ebben a formájában a javaslatcsomag nem valósul majd meg, de egy kompromisszumos megoldás nem lehetetlen.

Címlapkép: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images