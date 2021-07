Újabb árrobbanásra készülhetünk a boltokban: ez a növény most a bűnös

Kínai stratégiai megfontolások, a kanadai hőhullám, a betakarítás elhúzódása, valamint a kőolaj árának emelkedése áll a hátterében annak, hogy soha nem látott csúcsokra emelkedett a repce ára. A tonnánként 200 ezer forintot ostromló termény drágulása csak keveset segít a hazai termelőknek, ám kifejezetten rossz hír az élelmiszeriparnak, amely széles körben használja a repceolajat. A jelenség ezért várhatóan a fogyasztói árakban is megjelenik, hiszen a repceolaj számtalan termékben ott van, a majonéztől a kényelmi ételekig. A globális hatásokat tehát hamarosan vásárláskor is érezni fogjuk.

Jelentősen drágult egy év alatt a legtöbb klasszikus szántóföldi termény ára, ám egyik sem olyan mértékben, mint a repcéé. A hazai viszonyok között a legnagyobb vetésterületet négy növény, a búza, a kukorica, a napraforgó és a repce foglalja el, utóbbi esetében a drágulás tavaly óta mintegy 40 százalékot tesz ki.

A jellemzően 110-120 ezer forintba kerülő repce idén már a 200 ezres lélektani határt közelíti, és pillanatnyilag nincs jele annak, hogy az áremelkedésben fordulat következzen be.

A repceolajat nagymértékben használnak biodízel-gyártáshoz, széles körben alkalmazott alapanyag az élelmiszeriparban, de a kozmetikai és gyógyszeriparban is. Az olaj kisajtolása után maradt magtöret, az úgynevezett olajpogácsa, kedvező élettani hatása és magas energiatartalma miatt jó takarmányalapanyagnak is számít. Ezeken a területeken tehát egy jelentősen megdráguló alapanyaggal kénytelenek számolni a gyártók.

A termelők veszteségét kompenzálja

"A repce ára jelenleg 185 és 195 ezer forint között mozog tonnánként, de olyat is hallottam már, hogy valaki 205 ezer forintot fizetett érte – igaz, az fedezetvásárlásos ügylet volt, vagyis valakinek ki kellett pótolnia a saját termését, miután nem tudta leszállítani az eredetileg szerződött mennyiséget. Ez valóban nagyon magas árnak számít" – mondta el a Portfolio-nak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) elnöke. Hozzátette: sajnos azonban a termelők az idei évben sem realizálnak nagy hasznot ezen, hiszen a repcetermés a tavaszi hűvös és túlzottan csapadékos időjárás miatt gyenge, legfeljebb helyenként közepes lett Magyarországon.

Jó években a repce termése 3 tonna felett van hektáronként, általában 3,5 tonna körül alakul. Idén a kedvezőtlen körülmények miatt ez a legtöbb helyen egy tonnával kevesebb.

Vagyis a hazai repcetermés ebben az évben valahol 2 és 2,5 tonna körül alakul. Ilyen körülmények között a jó repceár csak kompenzálni tudja a kiesés okozta veszteségeket.

Hiába vannak magas árak, a repcetermelők nagyjából nullára jönnek ki 2021-ben.

Ezt ráadásul a gazdák megnövekedett költségei is rontják, hiszen egy sor költségtényező, így a műtrágya, az üzemanyag vagy a munkabér is drágult az utóbbi időszakban.

Kína elkezdett felhalmozni

Petőházi Tamás szerint a repce jelentős drágulása mögött alapvetően globális okok állnak. „Kína felvásárolja az ukrán repcét, amely egyaránt igaz a terményre és az ebből készült feldolgozott termékekre is.”

Kína az elmúlt időszakban jelentősen növelte vásárlásainak volumenét több más mezőgazdasági termék esetében is – jóllehet korábban is nagy terményfelvásárlónak számított az ázsiai ország.

Mára a búza és a kukorica esetében ez odáig jutott, hogy a világ átmenő készleteinek hozzávetőleg a fele Kínáé.

Ez a hatalmas mennyiség már vagy az ázsiai országban, vagy annak egyéb raktáraiban, kikötőiben van.

Feltételezhető, hogy hasonló stratégiai döntés született az olajnövények, így a repce esetében is, a kínai készletezési politika pedig felhajtja az árakat

– vélekedett Petőházi. Az elnök szerint ezen felül a kanadai kedvezőtlen időjárás is a drágulás irányába hat.

Minden szem Kanadára szegeződik

Ez utóbbi hatást, vagyis a szokatlanul forró kanadai nyarat emelte ki fő okként a Portfolio-nak Raskó György agrárközgazdász is. „Kanada nagy repcetermesztőnek számít a világon, az ottani hőhullám pedig kedvezőtlenül hatott a termésre. Mivel a terméseredményekről végleges számok még nincsenek, egyelőre nem lehet tudni, hogy mekkora a kár, de láthatóan a piac nagy nehézségekre számít, azokat igyekszik árazni.

A repce drágulása mögött jelentős részben az időjárás okozta várakozások lehetnek, szaknyelven szólva egy weather speculation jelenti a fő hatást

- fogalmazott a szakértő.

Raskó György szerint egyéb tényezők is csak az áremelkedés irányába hatnak. „Az olajnövények termése és maga az étolaj is jóval drágább lett néhány hónap alatt, legyen szó akár a napraforgóról, akár a repcéről. A jelenség egyik fő oka a kőolaj drágulása, ilyenkor a bioüzemanyagok alapanyagaként is használt olajnövények kereslete megélénkül, lévén helyettesítő termékekről van szó.”

Csúszás okozza a drágulást

Alapvetően keresleti okokkal magyarázza a mostani árnövekedést Pótsa Zsófia, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és –Kereskedők Szövetségének főtitkára is. „A globális termésadatok egyelőre nem támasztják alá az áremelkedést, hiszen világszinten 74, csak az Európai Unióban pedig 17 millió tonna repcére számítanak a szakértők.”

A kedvezőtlen európai időjárás, a szokatlanul hűvös és csapadékos tavasz miatt azonban a repce betakarítása elhúzódott, ez a késlekedés viszont már okozhat zavarokat a piacon.

„A meglévő szerződések szerint már eddig is szállítani kellett volna a repcét és jelenleg is ennek kellene folynia, azonban a késés miatt számos exportőr még arra vár, hogy megrakják a hajókat.”

Különösen Németország számít az olajnövények nagyarányú feldolgozása és felhasználása miatt nagy felvásárlónak, ahol ráadásul az intenzív esőzések a saját terméseredményeket is jelentősen rontották. Ez további igényeket jelent, a megnövekedett kereslet pedig az áremelkedés irányába hat.

Előbb-utóbb a boltban is láthatjuk

„Ez magyarázza azt is, hogy a repce ára tavalyhoz képest mintegy 40 százalékkal nőtt” – tette hozzá a főtitkár, aki ugyanakkor megjegyezte, hogy más termények esetében is 30-40 százalék körüli drágulás tapasztalható, különösen a kukorica ára nőtt sokat egy év alatt.

Pótsa Zsófia szerint a repceolajat felhasználó feldolgozók is érzik ezt a hatást, hiszen a különböző étolajok is kirívó mértékben, mintegy 30 százalékkal drágult.

Ezt az élelmiszergyártók kénytelenek lesznek beépíteni az áraikba, így végső soron a vásárlók is érezni fogják ezeket a hatásokat a fogyasztói árakban

– tette hozzá.

Fotó: Getty Images