Megint válaszút előtt az MNB – Mire lesz elég a nagy fogadkozás?

Újabb kulcsfontosságú döntésre készül az MNB Monetáris Tanácsa, hiszen a júniusi kamatemelés után már jelezték, hogy havi lépésekkel folytatódik a szigorítás, illetve leszögezték, hogy az ütemet illetően „meghatározó lesz a júliusi ülés”. Vagyis a mostani kamatemelési ütem folytatódhat a következő időszakban, a kérdés csak az, meddig. Ha valóban demonstrálni akarja elkötelezettségét a jegybank, akkor a júniusi 15 bázispontosnál nagyobb emelésre lesz szükség, az elemzők szerint ez meg is történhet.

Meg kell nyomni a gázt, ha már beígérték

Június végén az addigi 0,6%-ról 0,9 százalékra emelte az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, illetve az egyhetes betét irányadó kamatát is ugyanarra a szintre növelték. Ezzel több mint tíz év után emelt az alapkamaton a Monetáris Tanács, illetve elindított egy kamatemelési ciklust. A monetáris szigorításra azért volt szükség, mert az infláció áprilisban és májusban már 5% fölé emelkedett. A kamatdöntés után pedig kiderült, hogy júniusban tovább nőtt az árnyomás, az 5,3%-os éves infláció nyolc és féléves csúcsot jelentett.

A fentiek miatt nehéz helyzetben van most az MNB, hiszen az utóbbi egy hónapban Virág Barnabás alelnök többször lenyilatkozta, hogy a következő hónapok kamatemelési üteme szempontjából meghatározó lesz a júliusi ülés.

Vagyis most dőlhet el, milyen lépésekkel folytatódik hónapról hónapra a szigorítás.

A jegybank a nyilatkozatokkal nagyon elszántnak tűnik, hogy letörik az inflációt. Az elemzők egyelőre el is hitték, hogy demonstratív lépés jön, a Portfolio által megkérdezett szakemberek többsége 25 bázispontos kamatemelést vár 1,15%-ra, mindössze ketten gondolják, hogy marad a júniusi 15 bázispontos ütem.

A táblázatból látszik, hogy az év végére 1,5%-os alapkamat a legvalószínűbb, vagyis a mostani után még további 30-35 bázispontos emelés jöhetne. Kérdés, hogy hasonló ütemben ezt hogyan valósítják meg, ez akkor tűnik valószínűnek, ha most is és augusztusban is 30 bázispontot emelnek, aztán le is zárul a ciklus.

Várakozásunk szerint újabb 15 bázispontos lépés lesz, kérdés, hogy a jegybank akar-e erősebb üzenetet küldeni egy esetlegesen nagyobb emelő lépéssel – emelte ki a Portfolionak Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint a maginfláció gyorsulása feltehetően aggasztja a jegybankot. Ugyanakkor az, hogy az EKB tartósan laza üzemmódban marad még hosszabb ideig azt sugallja, hogy az importált infláció nem biztos, hogy tovább gyorsul, illetve kisebb kamatkülönbözet is elég lehet az infláció alakulása szempontjából fontosnak tűnő árfolyam stabilizálásához.

Egy adatvezért, proaktív, preventív üzemmódban lévő jegybank számára a vártnál magasabb júniusi infláció és a maginfláció emelkedése nem jelenthet mást, mint a kamatemelés folytatását, sőt az effektív lépés nagyságának emelését – véli Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Szerinte akár a 30 bázispontos emelésnél is tovább mehet a központi bank, még erősebb üzenetet küldve. Ehhez nem kell mást tennie, mint a kamatfolyosót is nagyjából a kamatemelésnek megfelelő mértékben felfelé mozdítani. Igen jelentős szimbolikája lenne ez az új érának: 2016 eleje óta most először lehet újra pozitív az egynapos betéti kamat. Várakozásom szerint tehát az 1,20 százalékos alapkamat mellett az egynapos betéti kamat 0,20, míg az egynapos hitel kamat 2,20 százalékra emelkedhet.

Mi lesz így a forinttal?

A 15 bázispontos emelés már teljesen beárazódott, a kisebb 15 bázispontos ugrásokat így a piacok nem feltétlenül „határozott, megelőző, orrnehéz ciklusként”, hanem inkább lassabb, óvatosabb hozzáállásként interpretálná. Ez pedig nem valószínű, hogy érdemben erősebb szintekre tudná tolni a forintárfolyamot, sőt romló külső hangulatban további gyengülést indukálhatna (esetleg olyan lépésekbe belekényszerítve a jegybankot, amelyeket nem feltétlenül tervez). Dönthet úgy a Monetáris Tanács, hogy emel a lépésközön, amivel határozottságot sugallva átvenné az irányítást a piactól és talán tartósabban tudná stabilizálni az árfolyamot.

Utóbbi esetben júliusban 20-30 bázispontos emelés következhetne, majd augusztusban még egy ekkora lépés, és szeptemberben a friss jegybanki előrejelzések birtokában dönthetne arról, hogy szükség van-e további lépésekre – foglalta össze a jegybank előtt álló dilemmát Trippon Mariann, a CIB Bank elemzője.

Az inflációs kilátások szempontjából a forint árfolyamának is a korábbiaknál sokkal nagyobb jelentősége van. A importált infláció erősödését ugyanis az erősebb forint árfolyam valamennyire tompítani tudná. A forint árfolyamára azonban a júniusi lépés láthatólag nagyon rövid ideig tartó és mérsékelt hatással bírt. A június közepén (az első kamatemelés előtt) még 345 közelében mozgó EUR/HUF kurzus a tényleges lépés után már nem tudott tartósan erősebb szintekre kerülni. Sőt az elmúlt hetekben lassan, de biztosan felfele kúszott, és a múlt héten már 360 felett is járt.

A gyengülésben vitathatatlanul külső tényezők is szerepet játszottak, de a belső okok sem elhanyagolhatóak (inflációs kilátások, monetáris politikai lépések körüli bizonytalanság, EU-források felfüggesztése, ennek költségvetési és adósságpályára gyakorolt hatása).

Ezek a belső tényezők a törékenyebb külső hangulatban sérülékennyé teszik a hazai fizetőeszközt, a további gyengülés pedig még tovább nehezíti az MNB infláció letörési terveit

- véli Trippon Mariann.

Meddig lehet még zsákolni az állampapírt?

Az állampapír-vásárlási programmal kapcsolatban eddig mindig kitartott az MNB, folyamatosan arról beszéltek, hogy hosszú távon is fenntartanák a programot. Most a 3000 milliárd forintos szint elérése a következő mérföldkő, akkor tart technikai felülvizsgálatot a jegybank. Most megkérdeztük az elemzőket, szerintük meddig maradhat a QE-program.

A többség nem számít egyhamar annak leépítésére, Nyeste Orsolya szerint 2022 első felében teheti majd meg az első lépéseket a Monetáris Tanács. A többiek ennél későbbre várják a vásárlások lezárását. A kulcspillanat majd az lehet, mikor kezdi az EKB leépíteni hasonló programját, várhatóan akkor kell a magyar jegybanknak is hasonlót lépni legkésőbb.

A QE az eszköztár állandó eleme marad, kvázi konvencionális eszközzé válik, amit rugalmasan, piaci folyamatok függvényében alkalmaz majd a jegybank – vetíti előre a CIB Bank elemzője.

