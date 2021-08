Változnak az erőviszonyok a feltörekvő elektromosautó-gyártók között

Az amerikai tőzsdén jegyzett Li Auto lényegében hibrid elektromos autójának értékesítése júliusban már a második egymást követő hónapban meghaladta a rivális start-up Xpengét.

A Li Auto vasárnap közölte, hogy júliusban 8 589 Li One járművet szállított le, ami havi rekord. A Li One SUV a vállalat egyetlen modellje a piacon. Az autó rendelkezik egy üzemanyagtartállyal az akkumulátor töltéséhez, amely mintegy 620 kilométerrel növeli a 180 kilométeres hatótávolságot.

Az Xpeng ezek után hétfőn közölte, hogy szintén havi rekordot ért el, 8 040 járművet szállított le - ennek 75 százaléka a P7 szedán volt, nem pedig a másik modellje, a G3 SUV.

Ez azt jelentette, hogy a Li Auto 549-el több autót szállított le, mint a Xpeng a múlt hónapban, miután júniusban több mint 1000 darab autóval magasabb értékesítést produkált, mint a Xpeng.

Az idei évben júliusig a Xpeng valamivel több autót szállított le, 38 778-at, szemben a Li Auto 38 743 darab autójával.

A három amerikai tőzsdén jegyzett kínai elektromosautó-gyártó közül a Li Auto részvényei teljesítettek idén a legjobban, a jegyzés 15,8 százalékos pluszban van idén.

A Nio részvényei ugyanebben az időszakban 8,3 százalékot estek.

Míg a Xpeng részvényei pedig közel 5,4 százalékkal kerültek lejjebb.

A Nio júliusi eladási adatai hétfő reggelig nem álltak rendelkezésre. A vállalat augusztus 11-én teszi közzé a második negyedév eredményeit.

A kínai és az amerikai szabályozó hatóságok az elmúlt hónapban fokozták az Egyesült Államokban jegyzett kínai vállalatok ellenőrzését.

Egyes vállalatok, mint például a Xpeng, Hongkongban is jegyezték részvényeiket, részben a New York-i piac kockázatai elleni fedezetként. A startup hongkongi tőzsdén jegyzett részvényei több mint 4 százalékot estek a július eleji kibocsátás óta, amely során körülbelül 1,8 milliárd dollárnak megfelelő összeget gyűjtöttek be.

Alig több mint egy héttel később a Xpeng bejelentette, hogy harmadik modelljét és második szedánját, a P5-öt akár 160 000 jüanért (25 000 dollár) is piacra dobhatják. Ez kevesebb, mint a Tesla Model 3 induló ára Kínában, ami jelenleg 250 900 jüan. A hatféle változatban készülő P5 első szállítása a negyedik negyedévben kezdődhet.

(CNBC)

Címlapkép: Costfoto/Barcroft Media via Getty Images