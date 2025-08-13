  • Megjelenítés
FONTOS Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik olajszivattyú-állomását Oroszország területén - tudósított a Kyiv Independent.

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) közlése szerint az ukrán drónok az Unyecsa olajszivattyú-állomást vették célba, amely a

Transznyeft Druzsba (Barátság) csővezeték-hálózatának része,

tehát Magyarország felé is szállít olajt. A támadás következtében jelentős tűz keletkezett a létesítményben.

Az Unyecsa állomás a Druzsba rendszer egyik legnagyobb csomópontja, amely mintegy 9000 kilométer hosszú vezetékrendszert szolgál ki. A létesítmény két olyan csővezeték szállítását segíti, amelyek éves kapacitása 60 millió metrikus tonna.

A hírről szintén beszámoló Telexszel a Mol a következőt közölte: „a kőolajszállítás az ütemterveknek megfelelően zajlik.”

