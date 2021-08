Az elektromos autók sem szentek, az újrahasznosítás lehet a jövő iparága

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az elektromos autók egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, és a következő évtizedben a kereslet exponenciális mértékben növekedhet. Ez azonban komoly kihívásokkal is jár majd, hiszen a járművek vezetés közbeni károsanyagkibocsátása ugyan nulla, de ugyanez már egyáltalán nem mondható el az akkumulátorgyártásról és az ehhez szükséges nyersanyagok bányászatáról, illetve a hulladékkezelés is problémákat okozhat. Arról nem is beszélve, hogy egyes fontos alapanyagok kereslete már 2-3 éven belül meghaladhatja a kínálatot. Mindezeken azonban legalább részben segíthet az újrahasznosítás és a körforgásos gazdaság kialakítása.