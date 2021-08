Óriási a felfutás: egyre bátrabban utaznak és költenek a magyarok külföldön

A last minute fogalma eltűnt, nem számít a légijárat menetrendje, de sokszor még az utazás ára sem. Egyszerűen mindent eladnak az utazási irodák. Az elmúlt 1-1,5 évben utazási korlátozással terhelt magyarok valósággal megrohamozták a hagyományos, charterjárattal utaztató irodákat. Az árak 10-20 százalékkal emelkedtek. Bulgária és Egyiptom drágult a legkevésbé, Görögország árai mentek fel leginkább. A török utak áremelkedése valahol a köztes kategóriában helyezkedik el. Újdonság, hogy megjelent a privát transzfer. Utazási irodáknál érdeklődtünk az árakról és a legújabb trendekről.

„Hetente öt charterjáratot indítunk Budapestről, egyet pedig Debrecenből. Török nyaralásra önnek már csak augusztus 27-re tudunk időpontot adni. Jelenleg nincs olyan a szótárunkban, hogy eladatlan hely vagy utazás” – sorolta a megugrott magyar utazási kedv részleteit Kovács Zsolt. A dél-mediterrán utak specialistájának számító Sun & Fun Holidays értékesítési vezetője azt is megjegyezte, hogy náluk nagyon nehéz meghatározni az árakat. Van, akit már egy hétre 200 ezer Ft-ért is el tudnak vinni Törökországba nyaralni, de múltkor egy 6 felnőttből és 3 gyermekből álló család 13,5 millió forintot hagyott náluk, amin már a sokat látott értékesítők is meglepődtek. A török utak náluk most nagyon mennek, mint ahogy Görögország esetében a Zakynthos-t, Rodoszt és Krétát megcélzó nyaralások is.

„Aki utazni szeretne külföldre, és tavaly nem volt, eszméletlenül szórja a pénzt. Nemrég vezettük be a privát transzfert, amikor nem a többi utassal együtt, hanem egy külön kisbuszban visszük el a szállására, például egy családot. Ez plusz 60 ezer Ft-ba kerül, de sokan kifizetik, pedig ugyanabba a szállodába mennek, mint a többi charter-utas” – említett meg még egy különlegességet Kovács Zsolt. A Sun & Fun Holidays egyébként 2019-hez képest feleakkora kapacitással működik, de 2022-re úgy tervezik, hogy bővíteni fognak, mert szerinte jövőre még nagyobbat robban majd a külföldi utak iránti kereslet. Ennél az irodánál azt tapasztalják, hogy az emberek többet költenek, és inkább all inclusive ellátásra fizetnek be, de nem sajnálják a pénzt a fakultatív kirándulásokra sem. Ez leginkább a Törökországba és Egyiptomba utazóknál van így, a görög nyaralásokat lefoglalók már sokszor spórolósabbak. Megelégednek olykor a félpanziós ellátással vagy a reggelivel, mert a görög hotelek melletti környék sokszor tele van kiváló tavernákkal, és inkább kalandozó gasztronómiai élményt folytatnak az állandó szállodai ellátás helyett.

Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati- és marketing igazgatója a Portfolio-nak azt mondta, hogy a tavalyi évhez képest idén átlagban 10-15 százalékkal drágultak a mediterrán országokba a charter-utak. „Ár-érték arányban a görögországi utak a legjobbak, de persze nagyon sok függ attól, hogy mi a nyaralás célja. Ha valaki 1 hétig csak a lábát szeretné lógatni a tengerben és a medencében, illetve teljes ellátásra vágyik, annak Törökország a megfelelő hely. Ha viszont kultúrára és helyi ételkülönlegességeket megkóstolná, akkor inkább Spanyolországot vagy Görögországot válassza” – vázolta a lehetőségeket Termes Nóra. Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati- és marketingvezetője azt is megemlítette, hogy egy ugyanolyan csillagozású, tengerparti szállodánál akár 1,5-2-szeres is lehet az árkülönbség mondjuk Törökország és Spanyolország között. A spanyol szállodák ilyen értelemben drágábbak, de ezért is mondják azt az utasaiknak, hogy indulás és persze foglalás előtt döntsék el, hogy mi a céljuk.

„A magyar turisták Görögországban például gyakran foglalnak le apartmant vagy családias hangulatú szállást, mert szeretik kipróbálni a görög szigeteken a környékbeli tavernák étel- és italkülönlegességeit. Az ilyen nyaralásokon így nem is túl gyakori a félpanziós, vagy teljes ellátás. Azt leginkább a krétai és rodoszi szállodákban lehet elérni” – elemezte a széles kínálatot Termes Nóra. Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati- és marketing igazgatója azt is megjegyezte, hogy már az úti cél megtervezésekor is érdemes utazási irodák véleményét kikérni, mert lehet olyan változtatási javaslatuk a munkatársaknak, amely mind ár, mind utazási szempontjából kedvezőbb a magyar turistának.

Csak az országon belüli árak összehasonlításának van értelme

Az általunk megkeresett utazási irodák marketing- és értékesítési vezetői egyaránt azt hangsúlyozták, hogy gyakorlatilag nincs jelenleg eladhatatlan út. A last minute és ultra last minute utak eltűntek, kedvezmények nélkül értékesítenek. Aki utazni akar, az nem sajnálja rá a pénzt, mert az elmúlt 1,5–2 évben sok megtakarítás gyűlt össze, amit a belföldi nyaralások alkalmával nem tudtak elkölteni. Sokan azért is nyaralnak „lóhalálában” külföldön, mert tartanak attól, hogy a koronavírus-járvány miatti újabb zárlat esetén ezt újra, jó ideig nem tudják majd megtenni.

Több utazási iroda kérésünkre elküldte a legfrissebb ajánlatokat, hangsúlyozva, hogy az árak egy július végére, augusztus elejére jellemző állapotot mutatnak.

Az IBUSZ Utazási Irodák Kft ajánlata például 2021. augusztus 13-20-a közötti időszakra, 8nap /7 éjszakára, 2 fő felnőtt 2 ágyas szobára a következő.

Nyaralási árak néhány kiválasztott úticélra célterület üdülőterület elhelyezés ellátás közlekedés részvételi díj (2 fő, 7éj) tengertől való távolság Törökország* Alanya Hotel**** Félpanzió repülő 409 600 Ft 50m Spanyolország Mallorca Hotel**** Félpanzió repülő 829 600 Ft 50m Görögország Korfu Hotel**** Félpanzió repülő 550 000 Ft 50m Olaszország Rimini Hotel**** Félpanzió egyénileg 588 000 Ft közvetlen Horvátország Opatija Hotel**** Félpanzió egyénileg 605 800 Ft a parti sétányon/400m a strand Balaton Balatonfüred Hotel**** Félpanzió egyénileg 534 000 Ft a parton/strand 600m Forrás: IBUSZ

Az 1000út utazási iroda augusztusra, szintén 2 fő felnőtt 2 ágyas szobára 8 nap /7 éjre, repülővel, félpanziós ellátással, transzferrel, feladott poggyásszal Ciprust 466 ezer Ft-ért tudja kínálni. Az árak Görögországban már nagyobb szórást mutatnak, náluk Santorini 1 millió 257ezer forintért érhető el 2 fő számára, Zakynthos feleannyiba, 598 ezer Ft-ba kerül, míg Kréta 631 ezer Ft-ot kóstál.

Az 1000út a törökországi Antalya-ba 662 ezer forintos utat tud 2 ember számára, de például Egyiptom all inclusive ellátással, és 5 csillagos szállodával 390 ezer Ft. Az olaszországi Bibione ugyan két ember számára 389 ezer Ft, de az IBUSZ ajánlatához hasonlóan ebben az árban sincs benne az utazás, mert a magyarok általában ide kocsival mennek. Itt az üzemanyag mellett érdemes számolni a magyar, a szlovén és az olasz autópályadíjakkal és persze az utazási biztosítással. Az 1000út Utazási Irodánál azt közölték a Portfolio érdeklődésére, hogy a nyaralni vágyók sokszor a végsőkig kivárnak, és utazás előtt 2-3 héttel foglalnak, ha már látják az aktuális beutazási szabályokat. Ez sokszor az irodák számára is megnehezíti a szervezést, mert a charter-járatokon a helyeket és a lekötött szálláskontingenst vissza kell adják ennél jóval korábban.

Néhány érdekesség még a végére. A július végi-augusztus elsejei indulás a drágább a görögországi utakra, augusztus végétől már ott is lefelé mennek az árak. A spanyolországi Tenerifén van olyan szálloda, ahová csak jövő március elejére lehet foglalni, és az ár nem kevesebbet, mint 1 millió 395 ezer Ft-ot kóstál. A spanyol heti átlagár most 305 ezer és 420 ezer Ft között mozog. Mallorca drágább, 320 ezer és 500 ezer Ft között elérhető a magyar utasok számára, persze csak reggelivel.

Címlapkép: Getty Images