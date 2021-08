Rakétaként lőtt ki, most padlófékkel lassít az amerikai gazdaság: kezdjünk aggódni?

Csalódást okozott az amerikai gazdaság második negyedéves teljesítménye, a lassulás a vártnál korábban érhette utol Amerikát. Az Egyesült Államok gyors kilábalása a többi fejlett országban is éreztette a hatását, így a mi szempontunkból sem mindegy, hogyan teljesít a továbbiakban a világ legnagyobb gazdasága. Nagy tragédia nincs, a válság okozta visszaesést ugyanis - a fejlett országok közül elsőként - az Egyesült Államok már ledolgozta. A növekedés további lassulása viszont szinte borítékolható: további költségvetési élénkítésre nincs tér, a feldolgozóipar robbanása lecsendesedett, és a delta variáns miatt a fogyasztó hangulatot is lefelé mutató kockázatok övezik. Nem beszélve a Fedről, amelyen napról napra nő a nyomás, hogy szigorítson, tovább lassítva ezzel a növekedést.

Az Egyesült Államok volt a fejlett gazdaságok közül az első, amelyik a leggyorsabb kilábalást mutatta, és az első negyedévben az elemzők többsége még arra számított, hogy a lendület sokáig fennmaradhat, és az amerikai gazdaság még jövőre is nagy ütemben nőhet. Ehhez képest nagy csalódást okozott a múlt héten közölt második negyedéves GDP-adat, amely szerint az amerikai gazdaság évesített negyedéves mérés szerint 6,5%-kal nőtt a második negyedévben (azaz az első negyedévhez képest nagyjából 1,6%-kal. Az elemzők ennél sokkal magasabb, 8,5-9% közötti növekedésre számítottak.

A gazdaság annak ellenére maradt el a várt szinttől, hogy a második negyedévben nagyszabású nyitásra került sor, a koronavírus elleni korlátozások jelentős részét feloldották. A magas átoltottság mellett a lakosság bátrabban költekezett, a fogyasztás 11,8%-kal nőtt az első negyedévhez képest, és leginkább ez a tényező hajtotta a növekedést a második negyedévben.

Az Egyesült Államok a csalódást keltő adat ellenére is az első olyan fejlett ország, amelyik ledolgozta a visszaesést.

A második negyedévben az amerikai kibocsátás ugyanis elérte a 2019 végi szintet, ami egyáltalán nem kis teljesítmény, főleg annak fényében, hogy 2020 tavaszán az amerikai gazdaság jelentős visszaesést mutatott, és a járványmutatók is itt voltak a legrosszabbak. Csak összehasonlításképp említendő, hogy az eurózóna leghamarabb 2022-ben éri el a 2019 végi szintet, és egyes tagállamaiban ez akár 2024-ig is várathat magára. A lassulás mellett is tehát azt mondhatjuk, hogy a fejlett országok között kimagasló volt az amerikai gazdaság teljesítménye.

Miért lassult be a gazdaság, és miért ijesztő ez?

Az adatok azt mutatják, hogy a fogyasztással ellentétben a beruházások visszaestek. Az első negyedévben nemcsak az Egyesült Államokban, de szerte a fejlett világban az ipari termelés húzta a gazdaságot. A második negyedévben már felzárkózott emellé a szolgáltatószektor is az újranyitással, miközben az ipar húzóereje a GDP-növekedésben némileg csökkent. A feldolgozóiparban komoly problémát jelentenek az ellátási nehézségek és az alapanyaghiány, ami a törvényszerű gazdasági lassulás mellé magas árakat is eredményez. Ez már éreztette a hatását a második negyedéves adaton is.

Tulajdonképpen maga a lassulás nem is meglepő, a kérdés csak az volt, mikor jön el.

Egyrészt a jelentős mértékű és már hónapok óta jelenlevő globális nyersanyaghiánynak előbb-utóbb meg kellett jelennie a teljes kibocsátásban is, egyes közgazdászok már hónapokkal ezelőtt figyelmeztettek, hogy a chiphiány kimutatható mértékben visszafogja majd a gazdasági növekedést.

Szintén fontos szempont, hogy az amerikai kormány a tavalyi negyedik negyedév végén és az idei első negyedév végén jelentős összegben élénkítette a fogyasztást, és sokáig kérdés volt, hogy ennek meddig tart majd a hatása. Az amerikai gazdaság az idei első hónapokban még a kiugró teljesítményével hívta fel magára a figyelmet, amiben nagy szerepe volt a kormányzati ösztönzőknek (például a megemelt munkanélküli segély és az egyszeri juttatás a háztartásoknak). Úgy néz ki, ennek a hatása most futott ki. A harmadik negyedévben már meglepő lenne, ha a kormányzati költekezésnek lenne hatása a GDP növekedésre, az egyszeri juttatások és az átmeneti transzferek ugyanis kifutottak, és a magas államháztartási hiány miatt nem várható, hogy ezeket bármilyen formában megújítják.

Az amerikai kilábalást nem támogatta a globális fogyasztási szerkezet sem. Az Egyesült Államok gazdasága némileg korábban kezdte meg a kilábalást, mint a kereskedelmi partnerek, ezért a megnövekedett amerikai fogyasztás miatt jelentősen nőtt az amerikai kereslet a külföldön termelt javak iránt, miközben ez fordítva kevésbé volt igaz. Az amerikai külkereskedelmi hiány hónapról hónapra új rekordot döntött.

Összességében tehát azt lehet mondani, hogy bár a lassulás elkerülhetetlen volt, talán kissé korán jött. A fenti tényezőket figyelembe véve viszont azt lehet mondani, hogy még a lassulás ellenére is pozitív a mérleg, mert a kilábalás üteme még így is gyorsabb volt, mint azt a válság legmélyebb szakaszán várhattuk – ez pedig az erőteljes kormányzati élénkítésnek és a gyors vakcinálási programnak tudható be. A fejlett világ helyreállási ütemét látva inkább az eddigi gyors kilábalást nevezhetjük meglepőnek, mintsem a jelenlegi lassulást.

A Fed még rátehet egy lapáttal

Az amerikai jegybankra nem lehet panasz, ha a kilábaláshoz való hozzájárulást nézzük, a Fed ugyanis a rekord alacsony kamatszint fenntartása mellett még történelmi mértékű eszközvásárlást is végrehajtott, biztosítva ezzel az olcsó és biztonságos forrásokat a kormányzat számára.

Csakhogy a Fed már nem tarthatja fenn sokáig ezt az állapotot.

A magas infláció miatt a jegybanknak rövidesen meg kell kezdenie a szigorítást. A fogyasztói árindex 5% felett van, és a Fed által figyelt személyes fogyasztások indexe is a 4%-ot közelíti. A jegybank hivatalos célja a 2%, de már korábban jelezték, hogy az átmeneti emelkedésen átnéznek majd – azt viszont nem mondták, hogy mekkora emelkedést tartanak még elfogadhatónak, az 5% pedig már olyan szint, amit a jegybank már nem hagyhat figyelmen kívül.

A Fed kettős célrendszerének másik eleme a foglalkoztatottság, és Jerome Powell elnök is többször jelezte, hogy amíg a munkanélküliségi ráta nem éri el a válság előtti szintet, addig a Fed fenntartja a laza monetáris politikát. A munkaerőpiaci folyamatok eddig vegyesen alakultak, a legfrissebb, pénteki közlés viszont erőteljes csökkenést mutatott a munkanélküliek számában, így a Fed hamarosan már a foglalkoztatottsági adatokra sem hivatkozhat.

A munkanélküli statisztikák több szempontból is érdekesek: egyrészt a munkanélküliek száma messze a válság előtti szint felett van, de ezzel együtt jelen van a súlyos munkaerőhiány is, ami szintén lassítja a növekedést. A különféle felmérések szerint az amerikaiak egy része azért nem tér vissza a munkahelyére, mert fél a vírustól, valamint a megemelt kormányzati transzferek miatt nem szorult rá az álláskeresésre (utóbbiak kifutása után lesz érdekes látni, miképp alakulnak a foglalkoztatottsági adatok). Ez a helyzet a Fed számára is releváns, hiszen amennyiben a munkanélküliek nagy része a nagy munkaerő-kereslet mellett önként nem áll munkába, akkor ott a jegybanki szigorítás kevesebb kárt okozhat a munkaerőpiac helyreállásában, mintha valós túlkínálat lenne az álláskeresőkből.

Minden abba az irányba mutat tehát, hogy a jegybank hamarosan szigorítani fog.

Jerome Powell Fed-elnök már legutóbbi kamatdöntő ülésük után is jelezte, hogy elindult a vita az eszközvásárlási program visszafogásáról, és alighanem pár hónapra vagyunk attól, hogy ez elkezdődjön. A Fed jelenleg 2023-ra jelzi a kamatemelés időpontját, de több közgazdász is azon a véleményen van, hogy ez már 2022 decemberében megtörténhet. A szigorítással pedig a Fed valamelyest szintén hatni fog a reálgazdasági folyamatokra, tovább lassítva a gazdasági növekedést.

Kilátások sem túl kedvezőek

A gazdaság lassulása nem jelent tragédiát, ugyanis már akkor következik be, amikor a kibocsátás elérte a válság előtti szintet. Teljes kilábalásról ugyan még nem beszélhetünk, mert a válság előtti növekedési trendhez még nem tért vissza a gazdaság, de fontos tudni, hogy a válság előtt sem láttunk túlságosan acélos növekedést az Egyesült Államokban, így még mindig nem kizárt, hogy 2022-ben a gazdaság már ott tart majd, ahol a pandémia nélkül tartott volna (az első negyedév optimizmusában egyes elemzőintézetek, például az OECD ezt már 2021 végére várta).

Fontos szólni viszont a lefelé mutató kockázatokról, amelyek ma már sokkal jelentősebbek, mint a felfelé mutatóak. A delta variáns gyorsan terjed az országban, és a korábbi negyedévek tapasztalatai azt mutatják, hogy a járványterjedés nagymértékben rányomja a bélyegét az amerikai fogyasztásra.

Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy az amerikai kormányzat tűzzel-vassal (és jogszabályokkal is) ösztönzi az átoltottság növelését, mert a jelenlegi ismereteink szerint a delta variánssal történő súlyos lefolyást nagyban csökkenti az oltottság. Ha újra belobbanna a járvány az országban, és korlátozásokat kéne hozni, az ismét visszavethetné az amerikai gazdasági aktivitás, ez pedig az egész világgazdasági kilábalásnak egy nagy ütést jelentene. Mindenesetre az eddig példák biztatóak: az Egyesült Királyságban például látványosan tompította a járvány súlyosságát a magas átoltottság, így a magas esetszámoknál sem kellett zárni. Anthony Fauci amerikai főepidemiológus szintén nem számít arra, hogy jelentős lezárásokat kell hozni. Nem pontosan látszik tehát, hogy milyen hatása lesz az újabb járványhullámnak az amerikai gazdaságra.

