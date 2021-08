Enyhült végre a pusztító infláció Magyarországon? Az év végén jöhet a feketeleves

Zsinórban három hónap után van esély arra, hogy júliusban 5% alá mérséklődött az infláció Magyarországon – derül ki a Portfolio elemzői felméréséből. Ez azonban nem jelenti azt, hogy hosszú időre elbúcsúzhatunk a durva áremelkedéstől, ma már a szakemberek többsége azt gondolja, hogy nem a júniusi 5,3 százalékos drágulás volt a csúcs. Sőt, van olyan elemző, aki szerint még 2022 végén is a jegybanki célsáv felett less a ráta, ami komoly gondot okozna a Monetáris Tanácsnak.

Talán végre négyessel kezdődhet az infláció

Júliusban újra 5% alá eshetett az éves infláció Magyarországon – derül ki a Portfolio által megkérdezett elemzők válaszából. A szakemberek átlagosan 4,7 százalékos inflációt várnak, amivel március óta először lehet a lélektani határ alatt a pénzromlás üteme.

A táblázatban látszik, hogy minden elemző 5 százalék alatti prognózist adott, vagyis

jókora meglepetés lenne, ha maradna felette az inflációs ráta, hát még az, ha a júniusi 5,3 százalékhoz képest sem mutatna csökkenést.

A KSH kedd reggel teszi közzé a friss adatot, vagyis már nem kell sokat várni, hogy kiderüljön, mennyivel emelkedtek az árak júliusban. A szakemberek előrejelzése mögött elsősorban az áll, hogy a tavaszi hónapokban várható volt az alacsony bázis miatt, hogy emelkedik majd az infláció, elsősorban az üzemanyagárak jelentős elszállása, illetve a dohánytermékek jövedéki adójának emelése állhatott emögött. Nyárra azonban már régebb óta várnak egy kis enyhülést, mivel a tavalyi bázis már nem olyan alacsony, mint tavasszal (2020 júliusában 2,9 százalékról 3,8 százalékra gyorsult az infláció).

Van azonban több tényező, ami óvatosságra inthet:

Az elemzők már júniusra enyhülést vártak az áprilisi és májusi 5,1%-os áremelkedéshez képest, majd jókora meglepetés volt, hogy 5,3%-ra gyorsult az infláció.

az áprilisi és májusi 5,1%-os áremelkedéshez képest, majd jókora meglepetés volt, hogy 5,3%-ra gyorsult az infláció. A leggyakrabban összehasonlítási alapnak tekintett Lengyelországban az előzetes adatok szerint 4,4%-ról 5%-ra ugrott az infláció júliusban . Az elemzők emelkedést vártak, de ennél kisebb mértékben, a konszenzus 4,7% volt.

. Az elemzők emelkedést vártak, de ennél kisebb mértékben, a konszenzus 4,7% volt. Júniusban már a bázishatások mellett látszottak a gazdaság újranyitásának hatásai is, elsősorban a közlekedési szolgáltatások ára emelkedett jelentősen az ingyenes parkolás megszűnése miatt, de a szállodai és éttermi szolgáltatások esetében is átlagon felüli drágulást mért a KSH. Ha pedig ezek a tendenciák folytatódtak, vagy erősödtek, akkor az a bázishatást is tompíthatja, vagy akár teljesen eltűntetheti.

A júliusi infláció főként a parkolási díjak és az üzemanyagok esetében jelentkező bázishatás, valamint az élelmiszerárak általunk várt – júniusban elmaradt – csökkenése miatt jelentősen lefékeződik – véli Halász Ágnes, az Unicredit Bank elemzője. Szerinte a piaci szolgáltatások ára valószínűleg tovább emelkedett július folyamán, a dinamika vélhetően lassult valamelyest.

Az élelmiszerek inflációja némiképp erősödhet, elsősorban a házon kívüli étkezés drágulása miatt. Ennek elsődleges oka a munkaerőhiány miatt emelkedő munkaerőköltség, valamint az alapanyagok drágulása, és persze az elmúlt egy év bevételkiesését is némi áremeléssel pótolhatja a szektor – véli Virovácz Péter. Az ING Bank szakembere szerint az üzemanyagok esetében a tavalyi évi emelkedő bázis kedvező hatását tompítja, hogy idén júliusban nagyjából 3,5 százalékkal drágulhatott az üzemanyag júniushoz képest.

Bár a bázishatás miatt csökken az éves infláció, 5% alá, a lassulás korántsem lesz annyira látványos, mint pár hónapja gondolni lehetett

–foglalta össze Nyeste Orsolya, az Erste Bank elemzője.

Az év végén még egyszer berobbanhat az infláció

Mielőtt még azt hinnénk, hogy a mostani csökkenéssel tartósan elbúcsúzhatunk az 5 százalék feletti áremelkedéstől, az elemzők válaszai kiábrándítanak ezzel kapcsolatban. A hét válaszadóból ugyanis csak két szakember mondja egyértelműen, hogy a júniusi 5,3% volt a csúcs, a többiek vagy bizonytalanok, vagy egyértelműen várnak még magasabb inflációt az év második felében, valószínűleg november-decemberben.

Az év utolsó hónapjára most ketten várnak újra öt százalék feletti drágulást, Halász Ágnes 5,6%-os előrejelzése egyértelműen kiemelkedik. Ez egyébként ismét a bázishatásoknak köszönhető, tavaly ugyanis nyáron emelkedett 4 százalék közelébe a ráta, majd az év végére újra 2,7 százalékra lassult, ez magyarázhat újra emelkedést ősszel.

Virovácz Péter novemberben számít “csúcstámadásra”, jelenlegi számításai szerint a júniusival megegyező 5,3%lehet a novemberi adat. A kockázatok pedig egyre inkább felfelé mutatnak az elhúzódó kínálati problémák miatt, legyen szó akár a munkaerőhiányról, akár a szállítás drágulásáról vagy éppen nyersanyagok és félkész termékek hiányáról. Mindezek alapján tehát könnyen elfordulhat egy új csúcs az inflációban – teszi hozzá.

Bizonytalan az idei csúccsal kapcsolatban Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője szerint lehet, hogy júniusban már tetőzött az infláció, viszont továbbra is fennállnak a számottevő kockázatok: nyersanyagárak, szállítási költségek, kereslet-kínálati egyensúlytalanságok, bérnövekedés mindegyike okozhat magasabb inflációt az év hátralevő részében is.

Egyértelműen további csúcsra számít még Török Zoltán, a Raiffeisen Bank elemzője szerint novemberben 5,5 százalék környékére emelkedhet az éves infláció, vagyis meghaladhatja a júniusit.

Mit léphet erre az MNB?

A Monetáris Tanács június végén éppen a tartósan magas inflációs kilátásokra reagálva kezdett kamatemelésbe, azóta két lépésben 1,2%-ra emelték az alapkamatot. A jegybank szerint a világban sokan alulbecsülik a tartós infláció veszélyét, ezért indokolt az elővigyázatosság és a megelőző kamatemelések.

Amennyiben valóban 4,7 százalék körüli lesz a júliusi infláció, az továbbra is messze felülmúlja majd a jegybank júniusban közzétett előrejelzését. Ennek fényében tehát egyértelműen indokolt a jegybank által tett elköteleződés, miszerint várhatóan augusztusban újabb 30 bázisponttal emelkedhet az alapkamat és az egyhetes betéti kamat mértéke. A magas júliusi áremelkedési ütem tehát bebetonozhatja az erre vonatkozó piaci várakozást – véli Virovácz Péter.

Ebből fakadóan nagyobb esély van arra, hogy a forint inkább enyhe erősödéssel reagál az adatra, ahogy a piac egyre nagyobb arányban beárazza az augusztusi kamatemelést is

- teszi hozzá az ING elemzője.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

A mostani inflációs adat azért is lesz fontos, mert befolyásolja azt, hogy augusztusban tovább szigorít-e a monetáris politika vagy kivár a további kamatemeléssel – vélekedik Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató Zrt. közgazdásza. Szerinte a monetáris politika szigorítására azért is szükség van, hogy a magasabb infláció ne épüljön be a várakozásokba, illetve hogy az expanzív fiskális politika inflációgerjesztő hatásait mérsékelje.

Címlapkép: Getty Images