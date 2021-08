9 egzotikus úti cél, amely tárt karokkal várja a nyaralókat a fehér homokos tengerpartjára a járvány alatt is

A konzuli szolgálat általánosságban továbbra sem ajánlja a külföldi utazást, ennek ellenére sok magyar a közeli országok tengerpartjain élvezi nyári szabadságát, lehet azonban távolabbi desztinációkban is gondolkodni, hiszen már az egzotikus országok üdülőparadicsomai is várják a nyaralókat. A Portfolio ezért segítséget nyújt azoknak, akik Dubajba, Mauritiusra, a Seychelle-szigetekre, a Dominikai Köztársaságba, Mexikóba valamint Zanzibárra és Thaiföldre utaznának mostanában, illetve, hogy mire számíthatnak a hazautazók.

Maldív-szigetek

A Maldív-szigetek volt a legnépszerűbb úti célpontja a magyaroknak a pandémiás időszak alatt, viszont most a nyár végére már a Seychelle-szigetekre többen foglalnak az Ázsia Neked alapján. A Maldív-szigetek ciklonmentes övezetbe tartozik, így egész évben kiegyensúlyozott idő van, 30-32 fok. A levegő hőmérséklete ritkán esik hajnalra 27 fok alá, vagy emelkedik nappal 32 fok fölé, a páratartalom magas. Az óceán hőmérséklete 28 és 31 fok között mozog. A legkevesebb csapadék január és április között hullik.

A Maldív-szigetekre csak egy darab, 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztre van szükség, akkor is, ha az utas rendelkezik mindkét / mindhárom oltással. Amennyiben valaki resort szigetről jön haza, akkor sem a légitársaság, sem Magyarország nem kér tesztet. Ugyanakkor ha valaki lakott szigetet választ, akkor hazafelé is kell tesztet csináltatni a Maldív-szigeteken, amelyet a hotelekben végeznek el. A Maldív- szigeteken csak a transzfer hajókon kell maszkot viselni. A ki- és visszautazás reggelén egy egészségügyi nyilatkozat feltöltése szükséges, ez ingyenes - írta a Portfolio érdeklődésére az Ázsia Neked.

Fotó: Getty Images

Seychelle-szigetek

Rendkívül népszerű idén nyáron a Seychelle-szigetek: ennek oka, hogy aktívabb kikapcsolódást - pl. túrázási lehetőségeket - biztosít, mivel Maldív-szigeteken a legmegmozgatóbb tevékenység a cápával, delfinekkel vagy bálnával úszás. A Seychelle-szigetek ciklonmentes övezetbe tartozik: egész évben ugyan olyan idő van, a tökéletes 30-32 fok. A levegő hőmérséklete még hajnalra sem esik 27 fok alá, napközben pedig nem emelkedik 32 fok fölé, az óceán hőmérséklete pedig 28 és 30 fok között mozog. A legcsapadékosabb az elmúlt évek tapasztalata alapján a január hónap, de akkor sem napokig tartó esőzésekre kell számítani, hanem inkább intenzív trópusi zivatarokra.

A Seychelle-szigetekre csak a kiutazáskor van szükség egy db, 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztre (akkor is, ha az utas rendelkezik mindkét / mindhárom oltással); hazautazáshoz sem a légitársaságok, sem Magyarország nem kér tesztet, így nem kell kint csináltatni. Maszkhasználat a repülőgépeken, a hajókon, a főváros utcáin (amely kb. 10 utcát jelent), valamint a boltokban kötelező. Egyéb szabályozás még, hogy a tömegközlekedést most nem használhatják turisták - de az Ázsia Neked szakértője amúgy is minden utazáshoz javasolja az autóbérlést, mert az elengedhetetlen a szigeteken. A kiutazáshoz egy egészségügyi nyilatkozatot kell kitölteni, amelynek az elbírálása 10 euróba kerül.

Fotó: Getty Images

Zanzibár

Zanzibáron trópusi, egyenlítői klíma van. Ez azt jelenti, hogy egész évben magas, páradús a hőmérséklet rövidebb-hosszabb esős időszakokkal. Az április, május monszunos hónap, amely általában június közepéig eltart. Ideális utazási időpontok: decembertől-márciusig, majd júliustól-novemberig. Az október és a november a kisebb esőzések hónapja. A száraz időszakban alig esik az eső, 32 fok a levegő, magas páratartalom, 27-28 fokos az óceán, gyengébb a szél.

Júliustól kezdődik a főszezon, az oda indulás előtt szükség van egy darab, 72 órán belüli elvégzett negatív PCR tesztre, ezt Tanzánia igényli. A Qatar légitársasággal csak erre az egy tesztre van szükség, míg a másik két légitársaság - az Emirates és a KLM - megköveteli az oda- és visszaúton is a 72 órán belül elvégzett, negatív PCR tesztet. Az ott tartózkodáskor viszont semmilyen korlátozással nem kell számolni.

Mauritius

Mauritius éghajlata trópusi, két évszak van, a párás és meleg nyár, és a száraz, kevésbé meleg tél. A nyarat a októbertől márciusig lehet élvezni, általában 29-33 fok körüli a hőmérséklet, ekkor gyakoriak a rövidebb, hosszabb záporok, emiatt is párás ez az időszak. Az óceán 26-28 fokos. A tél áprilistól szeptemberig tart, ekkor 24-25 fokra lehet számítani. Ilyenkor az eső is kevesebbet esik, ezáltal a páratartalom is csökken. Az óceán vize egész évben élvezhető, télen is csak néhány fokkal hűvösebb, de még így is kellemesen langyos. A szigeten nyár, így a szezon is októberben kezdődik. Mauritiusra október 1-jétől lehet utazni: azok az utazók, akik oltással rendelkeznek, szabadon utazhatnak a szigetre, egyelőre azonban még nincs utalás arra, hogy melyik oltóanyagokat fogadják majd el. Akik nincsenek beoltva, azoknak sajnos a szigeten le kell tölteni 2 hetet karantén hotelben. Az ott tartózkodáskor viszont semmilyen korlátozással nem kell számolni. Az oda utaztató légitársaság oda- és visszaúton is kér egy darab, 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet.

Dominikai Köztársaság

Ha valaki a teljesen tesztmentes karibi resort környezetre vágyik, a nagyon kedvező áron elérhető Dominikai Köztársaság várja több gyönyörűen kiépített és gondozott tengerparti szakasszal - írta a Portfolio megkeresésére az Amerika Neked, amely szerint Punta Cana, La Romana, Bayahíbe a legnépszerűbb úti cél a magyar utasok körében. A sziget elérhető egy-egy rövid átszállással, és a vírushelyzet idején is zavartalan nyaralást biztosít az utazóknak. Egész évben 28-33 fok körüli a levegő hőmérséklete, és 26-28 fokos a tenger. A nyári időszakban zivatarokkal tarkított, így párásabb az időjárás, de így is gyakran egész nap süt a nap. Novembertől májusig minden hónap kiváló kondíciókkal bír.

Fotó: Getty Images

A beutazáshoz az ország nem kér sem oltást, sem tesztet a nyaralóktól. Egy online kitölthető egészségügyi formanyomtatvány kitöltése kötelező mindkét irányban. A légitársaságok egy része az elmúlt év során hellyel-közzel kért antigén tesztet, de ezt a dominikai resortok helyben, gyorsan megcsinálják a hazautazás előtt. Minden fakultatív kirándulás elérhető, a hotelekben nyitva vannak az éttermek, bárok, és a személyzet nagy hangsúlyt fektet a higiéniai előírások betartására. A szállodák még általában nem teltházzal üzemelnek, így a távolságtartás sem okoz nehézséget. Egyedülálló vállalás az ország kormányától, hogy a kint tartózkodás alatt Covid-fertőzés miatt ellátásra szorulókat magas szintű magánkórházakban kezelik, mindezt ingyenesen, biztosítást kínálva a turistáknak - részletezte az utazási tanácsadó cég.

Mexikó

Az Amerika Neked szerint talán a legrugalmasabban Mexikó fogadta a turistákat a pandémiás időszakban. 2020 decembere óta ugyanis nincs szükség sem koronavírus tesztre, sem oltási igazolásra a beutazáshoz.Október végétől egészen májusig lehet kiélvezni a zavartalan napsütést. Ilyenkor nappal a levegő hőmérséklete 27-32 fok közötti, míg éjszaka 21-25 fokig hűl. A Karib-tenger hőmérséklete főszezonban 26-28 fokos. A többi desztinációhoz hasonlóan a repülőúton és zárt terekben maszk viselése kötelező, míg az utcákon, strandokon és éttermekben nem szükséges.

Dubaj

Az Ázsia Neked szerint Dubajba jelenleg is lehet utazni, a meleg, 35-40 fok ellenére érdemes is, hiszen kedvezőbb áron vannak akár a tengerparti szállodák is, mint a október közepétől kezdődő főszezonban. Amennyiben turistaként utazik valaki a Dubai emírségbe, akkor az országba belépéskor ki kell tölteni egy egészségügyi információval, illetve egy karantén intézkedéssel kapcsolatos űrlapot angol nyelven. Ehhez szükség van a Covid-19 DXB App mobilos letöltésére, amely érkezéskor lép működésbe. Emellett a feltételek között említik a nemzetközi utas- és balesetbiztosítást, amelyet jelenleg az Emirates légitársaság biztosít a jegyvásárlás mellé az utazás idejére.

Fotó: Getty Images

Az utazónak fel kell mutatnia a még Magyarországon, 72 órán belül elvégzett negatív PCR tesztet angol nyelven. Magyarországról érkező személyeket érkezéskor egy újabb PCR teszt elvégzésére kötelezik, ugyanakkor a teszt költségét jelenleg a légitársaság átvállalja, a teszteredmény megérkezéséig kötelező az izoláció. Mivel első nap késő este érkezik meg az utas, így az Ázsia Neked tapasztalatai szerint a következő nap délutánján már megkapja a teszt eredményt, azaz 24 órán belül el lehet hagyni a szállást, ahol addig is lehet pihenni a medence mellett. A teszt eredményét SMS-ben is elküldik általában 24 órán belül, illetve az útlevelekre ragasztott QR kód is arra a weboldalra irányítja az utasokat, ahol a PCR tesztet ellenőrizni tudják. A teszt eredménye a következő linken is elérhető: a Get your result gombra klikkelve, az útlevélszám és születési dátum megadásával. Mindezek mellett felhívták a figyelmet az Emirates jelenlegi szabályzatára, amely lehetővé teszi, hogy tervváltozás esetén az utas módosítsa az utazás dátumait, újrafoglalhat vagy meghosszabbíthatja jegyének érvényességét 2 évvel - ismertette az utazási tanácsadó cég.

Jordánia

Az ázsiai utazások szervezésével foglalkozó cég alapján Jordániában egész évben jó idő van, csapadék nagyon ritkán esik. Mivel december-március között előfordul hogy akár 10 fok környékére is leesik a hőmérséklet, az utazásra ajánlott időszak áprilistól egészen novemberig terjed. Tengerparti kikapcsolódásra még novemberben is alkalmas az időjárás, és ilyenkor még a Vörös-tenger vízhőmérséklete is 24 °C körül mozog.

A jordán oltási program sikerességének köszönhetően az ország 2021 márciusában újra megnyitotta kapuit a nemzetközi turizmus előtt. Az ország egésze korlátozás nélkül utazható, és minden turisztikai látványosság látogatható. Jordánia azon kevés ország közé tartozik, amelyet 2021 júliusától az Európai Unió zöld zónaként ismer el, valamint egyike azon országoknak, amelyek elfogadnak minden Magyarországon használt Covid oltást, beleértve az orosz "Sputnik V"-t is - közölte az Ázsia Neked.

Az országba utazás feltétele egy darab 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt vagy az oltottság igazolása. A magyar oltási igazolványt is elfogadják, így semmilyen korlátozás nem érinti a magyarokat, további kötelezettség sincs, így a koronavírus kapcsán felmerülő költségre sem kell számítani.

Az országba akár oltás nélkül is be lehet utazni: ebben az esetben a reptérre érkezéskor még egy további negatív PCR tesztre van szükség. Nincs érvényben további korlátozás vagy karantén-kötelezettség a nem oltott utazókra nézve. A delta-variáns megjelenésével kapcsolatban ugyanolyan előírások érvényesek, mint a legtöbb országban: ahol nem tartható fent a megfelelő 1.5 méteres távolság, ott a maszk viselése kötelező. A turisztikai dolgozók közel 100%-a be van oltva, az Ázsia Neked alapján nem is dolgozhat az a szállodai alkalmazott vagy idegenvezető, akinek nincs meg mind a két oltása, jelenleg az ország lakosságának mintegy 30%-a rendelkezik oltással.

Thaiföld

Thaiföldön nyáron és ősszel esős évszak van, így legkorábban novembertől érdemes a térségbe utazni. Az ország két lépcsőben szeretné lehetővé tenni a karantén nélküli beutazást az oltottak számára: július 1-jétől Phuketre, október 1-jétől pedig az ország többi, turisták által kiemelt helyszínére is karantén nélkül lehet majd utazni – ezek közé tartozik Bangkok, Krabi, Koh Samui, Chiang Mai és Pattaya is. Fontos, hogy bekerült Bangkok az októberi nyitásba, ugyanis a legtöbb repülőjárat természetesen a thai fővárosba érkezik.

A phuketi nyitást Phuket Sandbox, vagyis Phuket Homokozó fantázianéven hirdetik - bevallottan az Ázsia Neked szerint ez a teszt, itt próbálják ki, hogy miként jöhetnek újra karantén nélkül a beutazók.

Direkt járattal kell érkezni Phuketre, jelenlegi állás szerint az Emirates, Qatar, Thai Airways, El Al, Singapore Airlines, British Airways tervez ilyen járatokat. Magyarországról a Qatar és Emirates érdekes ebből a felsorolásból. A Phuketre érkezés után 7 napot kell eltölteni a szigeten, méghozzá kijelölt hotelekből kell választani. Fontos, ezek nem karanténhotelek, hanem úgynevezett SHA+ minősítésű hotelek, vagyis olyan szállások, ahol a személyzetet már beoltották. Az elérhető hotelek listája később fog megjelenni. Felhívják a figyelmet arra is, hogy hiába van valakinek bérleménye vagy lakástulajdona a szigeten, az első hét napot kötelező ezekben a hotelekben foglalni. Karantén nélkül érkezhetnek azok a védőoltással rendelkező utazók, akik a második védőoltásukat legalább két héttel a repülés előtt már megkapták. A 12 év alatti gyermekeknek nem kell védőoltás, ahogy a 12-18 év közötti gyermekeknek sem, viszont ez utóbbiaknak egy gyors antigén tesztre is szükségük lesz a megérkezés után.

Thaiföld jelenleg a következő vakcinákat fogadja el: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer/Biontech, Moderna, Johnson&Johnson, Serum Insitute of India, Sinopharm. Az orosz Szputnyik engedélyezés alatt áll.

Fotó: Getty Images

Phuketen szabadon lehet mozogni, viszont az 5. napon szükség lesz mindenkinek RT-PCR tesztre. Ha ez negatív, akkor a fennmaradó időben mehetnek sziget túrára (Phi Phi, Koh Yao, Phang-Nga öböl). A hetedik nap után szabadon tudnak Thaiföldön utazni: akár Bangkokba, akár más tengerpartokra. Érkezéskor telepíteni kell majd a telefonra egy appot - Thailand Plus -, amivel tudják majd az utazókat követni - tették hozzá.

Visszaérkezéskor mire számíthatnak a magyar nyaralók?

Általános érvényű válasz: ha van valakinek védettségi kártyája, akkor nincsen karantén-kötelezettség. Ha nincs védettségi kártya, akkor 10 nap házi karanténra kell számítania, amit otthon 2 negatív PCR-teszttel tud kiváltani - jegyezte meg az Ázsia Neked.

Címlapkép forrása: Getty Images