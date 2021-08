Szakad a lengyel kormánykoalíció, akár előrehozott választások is jöhetnek

Miután a lengyel miniszterelnök kedden menesztette a fejlesztési tárca éléről és a miniszterelnök-helyettesi posztról Jaroslaw Gowint, az Egyetértés nevű kisebb párt vezetőjét, a párt választmánya szerdán úgy döntött, hogy kilép a háromtagú lengyel koalíciós kormányból. Ezzel a vezető lengyel kormányerő, a Jog és Igazságosság (PiS) kormánytöbbsége elveszni látszik a lengyel alsóházban éppen a kritikusan fontos médiatörvény módosítása előtti órákban.

Egyelőre nem biztos, hogy a kormánytöbbség elveszett, mert lehet, hogy az Egyetértésből, vagy egyéb ellenzéki pártokból lesznek átszavazók és így a médiatörvény módosítása átmegy, de ha mégis elveszne most a kormánytöbbség, akkor előrehozott választásokra kerülne sor.

Az Egyetértés szóvivője a szerdai választmányi ülés után közölte: a párt képviselői elhagyják a kormánytábor frakcióját az alsóházban, és saját parlamenti csoportot alapítanak.

Fontos tudni, hogy az Egyetértésnek 12 képviselője van a 460 fős szejmben és

ha mindannyian távoznak, akkor a PiS által irányított kormánykoalíciónak 220-ra esne a mandátuma a mostani 232-ről (szűk kormánytöbbség) és így formálisan elveszíti többségét. Ebben az esetben előrehozott választások felé sodródna az ország, miközben a rendes parlamenti választásokra csak 2023-ban kerülne sor.

Ha más pártoktól tudna támogatókat szerezni a PiS, akkor a fontos törvényekhez elvileg biztosítani tudná a kormánytöbbséget. Éppen erre utalt Piotr Müller kormányszóvivő egy szerdai rádióinterjúban, amikor azt mondta: az Egyetértés soraiban, valamint más, kormánytáboron kívüli képviselők között akadnak most is olyanok, akik támogatása biztosítja a többséget és úgy fogalmazott, hogy szerinte a médiatörvény mai szavazásán is összejön majd a többség.

Arról, hogy milyen jelentősége van a médiatörvény mai módosításának és az hogyan hathat ki az amerikaiak Lengyelországban állomásoztatott katonai erejére is, az alábbi cikkeinkben írtunk:

