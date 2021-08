Rendkívüli év után, új szakasz előtt a magyar magánegészségügy

A Covid-járvány okozta megbicsaklás sem tudott keresztbe tenni az elmúlt években valódi piaccá fejlődött magánegészségügyi szolgáltatások továbbfejlődéséhez, sőt. A szektor legnagyobb képviselőinek 2020-as év beszámolói azt mutatják, hogy - elsősorban komoly alkalmazkodóképességüknek köszönhetően - több szereplő is tovább erősödött a rendkívüli, járvány terhelte évben. Az aktuális bejelentések és az általunk megkérdezett szolgáltatók frissen közölt tervei alapján pedig azt mondhatjuk: újfajta verseny kezdődik, és most dől el, hogy egyáltalán kik állnak oda ehhez a rajtvonalhoz és milyen formában. Többrészes cikksorozatunkban közelről mutatjuk be a hazai magánszolgáltatói piacot és azok legnagyobb szereplőit. Az első felvonásban a cégek legutóbbi éves teljesítményét vesszük számba, rangsort készítünk és a szolgáltatók vezetői értékelik a tavalyi rendkívüli évet. A cikksorozat következő részében a kilátásokról lesz szó, valamint arról, hogy miként tervezik alakítani a piacot a legnagyobb játékosok.

A trend egyértelmű, 2020 után még inkább

Idén áprilisban, tavaszi konferenciánk megrendezése után írtuk azt, hogy "több tényező együttes állása (Covid utáni terhelt állami rendszer, egészségügyi átalakítás, hálapénz hiánya, makrogazdasági környezet) is abba az irányba mutat, hogy a magánegészségügyi piac legnagyobb szereplői tovább erősödhetnek". Azóta megjelentek a magánszolgáltatók 2020-as éves beszámolói, és ezek mindennél jobban megerősítik korábbi várakozásunkat. A járvány első hullámában látott tavaly tavaszi átmeneti leállás után 2020 második félévében mindegyik nagy szolgáltató látványos keresletnövekedésről számolt be. A betegek tömege egyre jobban áramlik a magánegészségügy irányába, és a cégek vezetőinek nyilatkozataiból úgy tűnik: ez a trend folytatódik 2021-ben is. A közegészségügy finanszírozásának hiánya, valamint a hálapénz kivezetése miatt az állami kórházak teljesítménye nem tud lépést tartani a betegek igényeivel, akik így egyre többen és egyre több betegségükkel szorulnak ki az állami ellátórendszerből.

A legnagyobbak legfontosabb számai

Az árbevételt tekintve azt mondhatjuk, hogy valósággal kettészakadt a mezőny: a 23 legnagyobb szolgáltató közül 14 tudta növelni az árbevételét 2020-ban a 2019-es adatokhoz képest. A teljes mezőnyből kiemelkedik ebben a tekintetben a Wáberer Medical Center, amely egy év leforgása alatt 108 millió forintról 987 millió forintra növelte éves bevételét. A második helyen 40%-os növekedési ütemmel az Emineo volt, de nem panaszkodhat a Swiss Medical sem az organikusan elért 26%-os növekedésével.

A TritonLife Csoport közben 13%-os növekedésével nagyon megközelítette a top3 szolgáltatót, közben ugyanis az Affidea 26%-os bevételcsökkenést szenvedett el (ami a mezőny legnagyobb visszaesése), és így a 2019-es elsősége után már csak a harmadik helyen áll az árbevétel alapú sorrendben. Ezzel nagyjából létre is jött egy vezető 4-es fogat: az élen feltehetően a Medicover áll, azonban a társaság még nem hozta nyilvánosságra a tavalyi beszámolóját, viszont 2019-ben már 10,5 milliárdos árbevételt jelentett. A második a Budai Egészségközpont, ahol az egyéb bevételeknek is köszönhetően 10%-os bevételbővülés következett be, a harmadik az Affidea és a negyedik helyen áll a TritonLife Csoport.

Ez a 4 legnagyobb szolgáltató adja a 22 vizsgált cég árbevételének kb 52%-át, vagyis a koncentráció erős, azonban feltételezhetően csökkent a 2019-ben látott 55%-os arányról.

A legnagyobbakat követik felső-közép méretű (konkrétan 2 milliárd forint feletti) szolgáltatók öten (legalábbis árbevétel szempontjából), ahol szintén csak egy helycsere volt. A pécsi DaVinci Magánklinika növelte árbevételét 2020-ban, míg a Duna Medical Center esetében visszaesett a forgalom, így ők helyet cseréltek. Érdemes még megemlíteni a Swiss Medical és a Doktor24 eredményeit, ugyanis előbbi 26%-os árbevételnövekedési üteme a harmadik leggyorsabb a vizsgált körben, míg utóbbi 22%-os bővülést mutatott. A két cég eredményességében viszont van különbség, de erről később.

A felső közép méret 5-os fogatát követi a Maternity Magánklinika, mert 18%-os árbevételnövekedésével egyre közelebb kerül a 2 milliárd forintos határhoz. A Maternityn kívül a közepes méretű szolgáltatók közül stabil működést és növekedést tud magáénak a Rózsakert Medical Center, az Emineo, a Prima Medica Egészséghálózat és a Czeizel Intézet is, a Wéberer pedig rendkívüli ütemben zárkózik fel (aminek meg is van az ára, de erről is később).

Az eredmény tekintetében már picit komorabb a kép.

A szektor eredménytermelő képessége romlott a 2020-as évben,

ez nem is meglepő a járvány, az emelkedő munkaerőköltségek, a plusz egyszeri költségelemek, valamint a terjeszkedési stratégiák fényében. Az esetek jelentős többségében viszont nyereséget termelt az üzlet: 2020-ban a vizsgált 22 cég közül csupán 7 szenvedett el veszteséget (2019-ben ez az arány 4 volt a 23 esetből).

Ettől függetlenül az adózott eredmény növekedése tekintetében is láthatunk különleges szolgáltatókat. Az Emineo 264 millió forintos adózott eredményt ért el, ami 200%-os növekedésnek felel meg. Fábián Kálmán, a társaság stratégiai igazgatója ennek kapcsán azt írta nekünk, hogy ennek oka elsősorban a 2019-es bázis év alacsony eredménye, nem a 2020-as év lett kiemelkedő.

A HT Medical Center 84%-kal 129 millió forintra növelte nettó eredményét, a Budai Egészségközpont és a Prima Medica Egészséghálózat 56%-kal ért el jobb adózott eredményt. Érdemes kiemelni a TritonLife Csoport teljesítményét is ezen a téren, mert a holding EBITDA-szinten 56%-os eredményjavulást ért el, így az átlagos EBITDA az árbevétel százalékában 8%-ról 11%-ra nőtt. Fábián Lajos, a holding igazgatóságának elnöke azt emelte ki a Portfolio-nak küldött válaszában, hogy 2020-ban 657 millió forintos EBITDA-eredményt értek el (közgazdasági értelemben a működés jobban megítélhető EBITDA alapon és szakemberek is általában ezt vizsgálják egy társaság eredményessége kapcsán, ezért a TritonLife ezt az adatot adta meg).

Az alábbi grafikon egy jó pillanatképet ad az eredménytermelőképességről. Az élen a Swiss Medical Group áll, amely a 2019-es 629 milliós adózott eredmény után tavaly közel 800 millió forintos nyereséget termelt. Feltűnő, hogy a legnagyobb romlás nominálisan az Affideánál következett be: 1171 millió forintos pluszból 471 millió forintos mínuszba fordult az egyenleg.

Így értékelnek a legnagyobbak

A legnagyobb szolgáltatóknak küldött körkérdéseink között az első az volt, hogy értékeljék a 2020-as évet.

Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont alapítója erre válaszul úgy fogalmazott, hogy két szempontból is erős kihívást jelentett a koronavírus-járvány. Az első a járvány miatt bekövetkezett bevételkiesés, ami esetükben meghaladta a másfél milliárd forintot. A második a járványellátás költségeinek finanszírozása. Arra is emlékeztetett, hogy cégük a járvány kezdetén azonnal felajánlotta fekvő kapacitásait a járványellátás céljaira, ami a második és harmadik hullám során igen jelentős ráfordítást jelentett. Annak ellenére, hogy a kormányzat felé havi jelentéseket küldtek az igazolt költségekről, mind a mai napig nem kapták meg ezek ellentételezését. Tájékoztatása szerint négyszáz millió forinthoz közeli összegről van szó. „Ez a kormányzati attitűd számunkra komoly frusztráció forrása” – árulta el a gerincsebész, aki azt is elárulta, hogy

a magánellátások hozták a járvány előtti bevételeket, egyes területeken a bevételek még nagy ütemben növekedtek is.

Lancz Róbert, a Doktor24 Csoport vezérigazgatója azt emelte ki válaszában, hogy a koronavírus korlátozások miatti kényszerű, közel 2,5 hónapos zárva tartás részben visszafogta az organikus növekedésüket, amelyet ha figyelembe veszünk, a Doktor24 5 milliárd feletti árbevételt tudott volna elérni 2020-ban. A 2020-ban látott jócskán alacsonyabb adózott eredménynek több oka van elmondása szerint: egyrészt év elején

egy közel 3 milliárd forintos beruházást indítottak el a Multiklinika építésével, másrészt a járványügyi helyzet ellenére megtartották munkatársainkat, nem voltak leépítések.

Összességében Lancz Róbert úgy értékelt, hogy üzleti szempontból izgalmas év volt a tavalyi. 2,5 hónapig zárva kellett tartaniuk a járványügyi korlátozások miatt, ezért jelentős árbevételektől estek el. Másfelől 6 nap alatt üzembe állították azt a telemedicina rendszert, ami a legnehezebb hetekben kiválóan teljesített, több ezer vizsgálattal. Arról is beszámolt, hogy nagyon sokan tavaly először próbálták ki, hogy milyen egy professzionális egészségügyi magánszolgáltató, és a jó tapasztalatoknak köszönhetően ugrásszerűen növekszik az ügyfélbázisuk.

Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója kihívásokkal teli, nehéz évnek nevezte a 2020-ast. Az árbevétel 10%-os csökkenése hátterében egyértelműen a COVID járvány különböző hatásait látják: a fekvőbeteg osztályukat és a műtőiket be kellett zárni, a kijárási korlátozások csökkentették a járóbeteg-ellátásra érkezők számát.

Az év második felében már növekedésnek indult a bevétel, a tendencia 2021-ben is folytatódott, jelenleg 30% feletti növekedést tapasztalnak.

Az ügyvezető arra is emlékeztetett, hogy a magánkórháznak 2018. decemberétől új tulajdonosa van, egyben új gazdasági társaság működteti. „A kórház radikális átszervezésre szorult, hogy a jövőbeni sikeres működést megalapozzuk. Az átszervezések, majd a COVID miatt a működés egyelőre veszteséges, de a veszteség mértéke a járvány ellenére is csökkent. Idén már nullszaldó körüli eredményt várunk” – osztotta meg várakozásait a vezető, aki arra is kitért, hogy 2020-ban sikerült egy 630 millió forintos beruházást végezniük, amely során növelték mind a fekvő-, mind a járóbeteg kapacitásukat és minden olyan orvosi eszközt megújítottak, amely szükséges a magas színvonalú munkához.

Fábián Kálmán, az Emineo stratégiai igazgatója a cég eddigi pályafutásának legnehezebb évének tartja a tavalyit. Azt emelte ki első válaszában, hogy a COVID miatti óriási bizonytalanság ellenére sem bocsátottak el embert. „A kollégáink is nagy áldozatot hoztak, hiszem a bevételeik átmeneti csökkenését elfogadva átmenetileg olyan feladatokat is vállaltak, melyhez messze túlképzettek voltak (COVID tesztelés)” – fogalmazott az igazgató, aki azt is részletezte, hogy az év második felében nagy nyomást helyezett rájuk a megnövekedett betegforgalom, illetve azon kollégáik részbeni hiánya, akik az állami kórházakban a COVID osztályokon dolgoztak. Emellett elmondása szerint a 2020-as év sok szervezési, valamint automatizálási megoldással járt.

Hegyes Gábor, a Maternity Magánklinika ügyvezetője kifejtette: a 2020-as év a járvány miatt nagyon kritikus volt számukra. Az év elején a vészhelyzet kihirdetése után a járóbeteg páciensek száma jelentősen csökkent. „A fekvőbeteg ellátások iránti kereslet viszont növekedett, mivel a páciensek a járvány szempontjából a magánklinikai körülményeket biztonságosabbnak érezték. Összességében a járvány óta megnövekedett páciens keresletet tapasztalunk” – fogalmazott az ügyvezető, aki azt is elárulta, hogy a járvány elleni védekezés részeként klinikájukat is felmérték hely, eszközellátottság és személyi állomány szempontjából, de végül a működésüket folytatni tudták. Arról is beszámolt, hogy a védekezés jelentős többletkiadást is jelentett a Maternity Magánklinikának és a házon belül hozott intézkedések (pl. látogatási tilalom) jelentettek némi kellemetlenséget a pácienseink számára, amelyet hatékony és empatikus kommunikációval ellensúlyoztak. Megosztotta velünk azt is, hogy

az egészségügyi szolgálati jogviszony életbe lépése miatt érzik az állami egészségügyből felmondott orvosok helykeresését és megnövekedett érdeklődését klinikájuk irányába.

„Az állami rendszerben alkalmazott szakdolgozók esetében bizonytalanságot tapasztalunk. Sokuk számára az is kérdés, hogy egyáltalán a szektorban maradjanak-e?” – hívta fel a figyelmet.

Babai László, a Prima Medica Egészséghálózat alapítója tömören fogalmazott, amikor azt írta, hogy hullámvölgyek és visszacsapások jellemezték a 2020-as évet, amelyben egyébként változatlan alkalmazotti és szerződéses létszám mellett működtek.

Csermely Gyula, a Rózsakert Medical Center igazgatója egyértelműen nehéz évnek nevezte a 2020-as évet a járvány miatt. Tavaly év végére a szolgáltató cégeik ugyan pozitív eredménnyel zártak, de a cégcsoport konszolidált eredménye negatív lett. Azt is megosztotta velünk, hogy a közel 2 hónapig (március, április) tartó masszív bevételkiesés körülbelül 60 millió forintttal rontotta az eredményüket. Mi ugyan végig nyitva voltunk és rengeteg online vizitet adtunk, covidos betegeket is elláttunk, de a két zászlóshajó szolgáltatási területünk, a nőgyógyászat és a gyerekgyógyászat forgalma is jelentősen visszaesett - részletezte. Az igazgató bevallása szerint a munkaerő leépítésére és időlegesen bércsökkentésre is szükség volt. Szerinte a kollégák csapatmunkájával és rugalmasságával a végén sokkal kisebb veszteség érte a csoportot, mint ami érhette volna. „A realizált veszteség egy része egyébként a jövőbeni tervek megvalósulásához köthető,

sokat költöttünk arra, hogy átvilágítottunk potenciálisan felvásárolható cégeket

– avatott be minket a terveikbe.

Kirschner András, a Swiss Medical Group alapítója a többiekhez hasonlóan nagyon nehéz és sok bizonytalansággal járó évnek tartja a 2020-ast. Megfogalmazása szerint végül a Covid tesztelés és a sürgősségi betegellátás jelentős árbevétel növekedést hozott. Azt is hozzáfűzte ugyanakkor, hogy áremelést nem tudtak érvényesíteni.

Fábián Lajos, a TritonLife Csoport igazgatóságának elnöke szerint nehéz, embert próbáló év volt a 2020-as. „Sokat tanultunk, alkalmazkodtunk, küzdöttünk és fejlődtünk, végig betegeink, ügyfeleink érdekeit tartva szem előtt, értük harcolva” – értékelte a tavalyi évet. A 2020-ban teljes évben működő ellátó egységeik (TritonLife Róbert Magánkórház, Magyar Kézsebészeti Központ, TritonLife Medical Center Hegyalja, TritonLife Medical Center Genium, TritonLife Medikids Gyermekorvosi Központ, TritonLife Budaörsi Egészségügyi Központ) a TritonLabs, és a TritonLife Magánkórház Debrecen tavalyi még elhanyagolható árbevételét nem számítva összesen 6,13 milliárd forint nettó árbevételt könyveltek, ez 13%-os bővülés, a Covid járvány által alapvetően befolyásolt nagyon nehéz 2020-as évben – jegyezte meg.

Mári Róbert, a Waberer Medical Center ügyvezető igazgatója azzal indította válaszát, hogy a WMC 3 milliárd forint beruházással indult 2019 tavaszán, továbbá 2020-ban jelentős mértékű forgalom- és szolgáltatási paletta, illetve

ez létszámbővüléssel járt, amely magával hozta a további működési alapterület bevonását is.

Mindezek összességében azt eredményezték, hogy a WMC nem termelt nyereséget 2020-ban, 710 millió forint veszteség keletkezett. Elmondása szerint a 2020-as év a klinika ismertségének növeléséről, az itt elérhető szolgáltatásokról szólt. Mára odáig jutottak, hogy hetente több, mint 1200 páciens választja a Wáberer Medical Center ellátását. A COVID-helyzet őket is érintette, 2020 tavaszán a klinika jelentősen csökkentett üzemmódban működött, ugyanakkor az alapvető céljaikat az ügyvezető értékelése szerint elérték, a gyorsan változó piaci igényekre adott válaszok miatt a forgalom megsokszorozódott. Azt is kifejtette, hogy a járóbeteg rendelésen sikerült jelentős mértékben növelni orvosaink számát. Létrehoztak speciális centrumokat, így az azonnali orvosi ellátást nyújtó Walk-In Centert, a Wáberer Kardiológiai Centrumot is. Megalapozták a fekvőbeteg ellátásukat nagyrészt a Wáberer Ortopédiai Cenetrummal és a sebészeti műtéti ellátással, melyek hatása majd a 2021-es számokban fog látszani.

Cikksorozatunk hamarosan folytatódik, érdemes visszatérni!