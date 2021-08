Robban a belföldi turizmus, szinte teljesen megtelnek a vidéki szállodák

Nagy Károly Cikk mentése Megosztás

A magyar turizmus újkori történelmében július 24-én volt a legtöbb belföldi vendég Magyarországon, közel 150 ezren. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója ezt az állami szervezet honlapjára feltett podcast beszélgetésben jelentette be. A belföldi turizmus motorjának számító SZÉP Kártyánál is rekordfeltöltést és –költéseket regisztráltak. Augusztusra újabb csúcsdöntés várható, mert egyes vidéki szállodák 98 százalék feletti szobafoglaltságról számoltak be. Az átlag 75 százalék körül van. Egyes budapesti szállodák jó hetet zártak a Forma 1-es hétvégén, és reménykednek a többnapos Szent István ünnepségsorozatban, hogy végre tényleg több vendégéjszakát töltenek majd el a fővárosban a vidékiek.