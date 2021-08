Forradalmi változások jöhetnek a magyar egészségügyben

A koronavírus-járvány okozta fennakadások és bizonytalanság szinte egyáltalán nem szegte kedvét a magánegészségügyi szolgáltató szektornak. A legnagyobb szereplőkkel készített körképünkből kiderült ugyanis, hogy a magánklinikák növekedési tervei fennmaradtak, jelentős többségük a további bővülésre fogad, csak kevesen vannak, akik óvatosabbak lettek a rendkívülinek mondható 2020-as év után. Nem véletlen, hogy ennyire magabiztosak a magánszolgáltatók. Az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy az állami rendszer hiányosságai és teljesítményének visszaesése (tervezett beavatkozások terén, ösztönzőrendszerek kiesése, várólisták felépülése) a magánszektor felé lejti a pályát és ők ki is használják ezt a lehetőséget. A jövővel kapcsolatos magabiztosságuk nemcsak az állami ellátórendszer gyengeségéből fakad: megkérdeztük a cégvezetőktől, tulajdonosoktól azt is, hogy milyen trendekre számítanak a hazai ellátásban, és kirajzolódik egyfajta konszenzus a körükben. A kiegészítő biztosítás és/vagy a foglalkoztatók nagyobb szerepe a finanszírozásban szerintük nagyon valószínű. Cikksorozatunk második része a magánegészségügyi szolgáltatók piacáról, az első része itt olvasható

Tervek

Közel egy évvel ezelőtt körképet készítettünk a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatók körében, hogy milyen növekedéssel számolnak és ezeket mely területeken tervezik bebiztosítani. Az összegző számokat Végh Attila nemzetközi kórházlánc menedzser mutatta be a tavalyi Private Health Forumon, és ennek lényege az volt, hogy a cégek fekvőbeteg kapacitásai a következő 18-24 hónapban várhatóan megkétszereződnek. Ezért ehhez a kiinduló állapothoz képest érdekes látni, hogy az elmúlt hónapok kilábalásának folyamata miként hatott a nagyobb szolgáltatók terveire.

Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont alapítója válaszában kitért arra, hogy a magán fekvőbeteg-ellátásban kezdtek új korszakot az év elején, ortopédia, sebészet és urológia szakterületeken viharos gyorsasággal növekvő árbevételt realizáltak. Emlékeztetett arra is, hogy az általuk működtetett Országos Gerincgyógyászati Központ nagy kihívás elé néz: a járvány alatt hatalmasra duzzadt várólisták szinte megoldhatatlan feladatot jelentenek. Nem az intézeti kapacitás, vagy bármely belső probléma, hanem a kormányzati viselkedés miatt - vélekedett. "November óta alkudozunk egy reális, a ráfordítások szintjét követő finanszírozási szerződés megkötéséről, de számunkra áttekinthetetlen játékot játszik velünk az ágazati vezetés. Sajnos, ennek a levét az el nem látott gerincbetegek isszák meg, s ha nem születik végre megoldás,

cégünk képtelen lesz finanszírozni a növekvő ellátási költségeket, s kénytelen lesz kilépni a közfinanszírozott gerincsebészeti ellátásból

- figyelmeztetett Varga Péter Pál.

Lancz Róbert, a Doktor24 Csoport vezérigazgatója felidézte, hogy 2021-ben az egyik legnagyobb projektjük a Multiklinika új kórház megnyitása Dél-Budán. "Ez egy 3000 m2-es egészségügyi komplexum, ami Budapest egyik központi fekvésű, a belvárosból és az agglomerációból egyaránt könnyen elérhető helyszínén található. Itt már 20 járóbeteg szakma várja a hozzánk fordulókat mind felnőtt, mind gyermek rendeléseken; illetve hamarosan fekvőbeteg-részleget is nyitunk 4 műtővel és 36 ággyal" - részletezte. Ezen kívül további jelentős terjeszkedést terveznek elsősorban akvizíciókon keresztül – főleg vidéki nagyvárosokban, illetve további budapesti szolgáltatók felvásárlásával. Ebben jelentős lendületet ad a nemrég bejelentett együttműködésünk Magyarország legnagyobb magánegészségügyi biztosítójával, az Union Biztosítóval, amelynek részeként vegyesvállalatot hozunk létre - tette hozzá, utalva a már korábban bejelentett terjeszkedési tervekre.

Emellett bővítik szakterületeik körét: Berkes István professzor szakmai vezetésével új rehabilitációs és regenerációs sportmedicina üzletágat indítanak, illetve egy partneri együttműködés keretében hamarosan balneológiai szolgáltatásokat is kínálnak.

2022-ben majd újabb akvizíciókat tervezünk végrehajtani, valamint tovább bővítjük műtő kapacitásunkat

- vetítette előre.

Papik Kornél, a Dr. Rose Magánkórház ügyvezető igazgatója szintén megosztotta velünk terveiket. Ezek szerint a cél a még magasabb minőség, de sokkal hatékonyabban, versenyképesebben. "Budapest legrégebbi és legszebb kialakítású, egyedi ügyfélkiszolgálásáról ismert magánkórháza mára már sokkal szélesebb kör számára elérhető, mert árainkat a legnagyobb magánklinikák áraihoz igazítottuk" - árulta el. 2021-ben befejezzük azokat a szervezeti, működési és informatikai fejlesztéseket, amely ezen célok megvalósításához szükségesek, majd tovább

bővítjük a szakrendeléseinket és 7/24-es működésre állítjuk át a kórházunkat.

Fábián Kálmán, az Emineo stratégiai igazgatója kifejtette válaszában, hogy sok új szolgáltatást terveznek behozni, ezzel teljesebbé téve a szolgáltatási palettát. Emellett azt ígérte, hogy a meglévő szakterületeken pedig új – Magyarországon még nem létező - műtéti megoldásokkal fogják színesíteni a pácienseinknek a választási lehetőségét.

A növekedésre fogad a Maternity is, Hegyes Gábor ügyvezetőtől ugyanis megtudtuk, hogy a magánklinika 2021 júliusában 10 újabb, egyágyas betegszobát adott át, közép és hosszútávon pedig további beruházásokat terveznek.

A szolgáltatások további erősítésében látja a jövőt Babai László, a Prima Medica Egészséghálózat alapítója is. Elmondása szerint terveik között szerepel a járóbeteg szakorvosi ellátásban a meglévő szakmai területek megerősítése, valamint új területek indítása.

Csermely Gyula, a Rózsakert Medical Center igazgatója úgy fogalmazott válaszában, hogy ebben a turbulens légkörben nagy kockázatot nem akarnak vállalni, de figyelik és elemzik a lehetőségeket, és lépni fognak, ha úgy látják, hogy a kockázat vállalható. Elkötelezettek az óvatos növekedés mellett, de csak abban az esetben, ha belátható időtávon belül biztosított a nyereséges működés. "Az elmúlt időszak bizonyította, hogy fel kell készülnünk, és képesnek kell lennünk a legváratlanabb helyzetek menedzselésére és finanszírozására is" - fűzte hozzá az igazgató, aki arról is beszélt, hogy folyamatosan keresik az orvos kollégákat az intézményükbe, ahol a nyugati típusú medicinában hisznek.

Fábián Lajos, a TritonLife Csoport igazgatóságának elnöke a Portfolio-nak nemrégiben adott interjújában részletesen beszélt a holding terveiről és ezek azóta nem változtak. Kiemelte továbbá, hogy a legfontosabb a kulcsszakmákban az országos szakmai építkezés folytatása, befejezése. Saját értékelése szerint nagyon jól haladnak az ortopédia, szülészet-nőgyógyászat, onkológia területén, de a többi fontos területen is dolgoznak. Prioritás a TritonLife debreceni magánkórház egynapos sebészeti szintről valódi kiskórházi fekvőbeteg ellátó szintre emelése, ami a napokban történik, valamint a debreceni szülészet előkészítése, a kaposvári, szegedi, miskolci TritonLife Magánkórházak mielőbbi átadása és indítása, a TritonLabs laboratóriumunk szolgáltatási portfoliójának bővítése, és talán az egyik legfontosabb, a budapesti kapacitásaink növelése mind fekvő-, mind járóbeteg ellátás területén - sorolta. (Már zajlik a volt Szt. Lukács Magánkórház átalakítása TritonLife Magánkórházzá, valamint a Róbert Károly körúti nagy járóbeteg centrum belső terén az utolsó simításokat végzik) "Ezek mellett nagyon fontos teendőink a már meglévő szombathelyi és egri ingatlanok átalakítása, befejezése, a pécsi, kecskeméti, győri terjeszkedésünk előkészítése" - vázolta.

Mári Róbert, a Waberer Medical Center ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a fekvőbeteg részlegük további bővítését tervezik, az ágyak számát 20-ra emelték fel most júniusban, ennek további bővítése várható. Jelenleg az ágyak száma jelent korlátot az elvégzett műtétek terén. Fontos szempont a betegek biztonsága, ezért a TOTAL CARE ellátásra fókuszálnak, ami a diagnosztikától a rehabilitációig kíséri végig a beteg gyógyulását házon belül.

Trendek

A fentebb vázolt, magabiztos növekedési tervek még inkább érthetővé válnak azon válaszok fényében, hogy az ügyvezetők, tulajdonosok milyen, az egész piacot meghatározó trendekre, folyamatokra számítanak.

Varga Péter Pál, a BEK alapítója ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy

döntő lesz a kiegészítő egészségbiztosítások piacának alakulása.

Ha ez a szegmens növekedésnek indul, olyan forrás jelenik meg a magánszolgáltatók számára, amely felrázza még ezt a dinamikusan növekedő szektort is - érzékeltette válaszában. Szerinte a másik döntő faktor az állami ellátórendszer fejlődési iránya: ha ez sikeresen veszi az akadályokat és stabil, homogén ellátást nyújtó rendszert tud létrehozni, az csökkenteni fogja a magánellátás igénybevételét. "Azonban jogosan feltételezzük, hogy a következő évek finomhangolása még sok problémát vet fel, s talán nem is oldja meg valamennyit. Így magam inkább arra voksolok, hogy

tovább tart a betegek (és nyilvánvalóan az egészségügyi személyzet) lassú átrendeződése a magánszektor irányába

- vetítette előre a gerincsebész.

Lancz Róbert, a Doktor24 Csoport vezérigazgatója arra számít, hogy egyre többen fogják a magánszolgáltatókat igénybe venni. Szerinte aki egyszer megtapasztalja, hogy milyen egy nyugat-európai színvonalú egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, az jó eséllyel később is visszatér. Az a várakozása, hogy közben a cégek is egyre inkább odafigyelnek a munkavállaóik egészségére, ezért várhatóan egyre komplexebb csomagokat vesznek majd számukra. Megosztotta velünk azon véleményét is, miszerint "teljesen egyértelműen folytatódik a néhány éve elindult piaci konszolidáció trendje, ahol a gyakran lakás rendelőben működő, változó színvonalú ellátást nyújtó kisvállalkozások helyét komoly szervezeti háttérrel és infrastruktúrával rendelkező nagy szereplők veszik át, akik minőségbiztosított szolgáltatást képesek nyújtani, országos lefedettséggel". Ezzel összefüggésben több új szakembert várnak a cégcsoportjukhoz nemcsak rész-, hanem teljes munkaidőben is. Azt is megemlítette a szakember, hogy - és ez egy globálisan is megfigyelhető trend – úgy látják, hogy

egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző innovatív technológiák az ellátásban.

"E téren mi elsősorban a telemedicina térhódítására koncentrálunk, 2020 óta sikeresen alkalmazzuk mi is a saját szolgáltatásainkban" - fűzte hozzá.

Papik Kornél, a Dr. Rose ügyvezetője Varga Péter Pálhoz hasonlóan úgy vélekedett, hogy

a legfontosabb trendeket az állami egészségügyi ellátórendszer változásai fogják meghatározni.

"Az egészségügyi dolgozók új jogviszonyának és a paraszolvencia radikális visszaszorításának hatásai már érezhetők: nagyobb a kereslet a fekvőbeteg-ellátásra, de az állami ellátásban is dolgozó orvosok egyre nehezebben tudnak a magánegészségügyben dolgozni. Várhatóan csökkenni fog a kínálat az állami egészségügyben és a betegek számára nem lesz legális lehetőség az előnyök (orvosválasztás, választott időpont, jobb körülmények) megszerzésére. Ezek a tényezők a magánegészségügy iránti keresletet növelni fogják" - magyarázta a folyamatok hátterét a szakember, aki szerint nagy kérdés, hogy a lakosság meddig képes az intézményesített finanszírozás helyett állni a magánegészségügyi ellátás költségét.

Papik Kornél is előrevetíti, hogy "várható, hogy megjelenik a NEAK-finanszírozás melletti kiegészítő biztosítások rendszere vagy a munkáltatók nagyobb mértékben fognak bekapcsolódni az egészségügyi ellátás finanszírozásába". Meglátása szerint a kormányzati stratégia jelenleg sajnos nem ismert, így nehéz felkészülni a várható változásokra. "Amennyiben ezek a trendek megvalósulnak, egyre inkább a sokszakmás fekvőbeteg-ellátással is rendelkező szolgáltatóké a jövő, akik szinte minden szakterületen, egységesen magas színvonalú, jól dokumentált, adózásilag is tisztán működő, minőségbiztosított ellátást tudnak nyújtani mind a magánszemélyek, mind az intézményi finanszírozók (pl. biztosítók) vagy a vállalatok számára. A Dr. Rose Magánkórház ilyen intézmény" - hangoztatja az ügyvezető igazgató, aki emiatt bizakodva várja a következő időszakot is.

Fábián Kálmán, az Emineo stratégiai igazgatója arra számít, hogy a növekvő kereslettel párhuzamosan sok új szolgáltató jelenik meg a piacon folyamatosan bővülő eszközkapacitásokkal. Arra is rámutat ugyanakkor, hogy

az orvosok, illetve a szakdolgozók száma nem lesz több, így a kapacitások messze nem tudtak hasonló arányban bővülni.

Azt is kifejtette nekünk, hogy a páciensek már nem egységesen tekintenek a magánszolgáltatókra. "Kezdik észre venni a nyújtott szolgáltatások közötti minőségi különbségeket és ma már egyre inkább igényesek a kapott szolgáltatások minőségére. Ha már fizetnek érte a legjobbat szeretnék kapni. Talán ennek is tudható be a pácienseink részéről az egyre nagyobb kereslet az Emineo irányába" - vélekedett az igazgató.

Babai László, a Prima Medica Egészséghálózat alapítója válaszában három meghatározó trendet azonosított. Szerinte bővülni fog a magánszolgáltatók portfóliója, ezen belül is elsősorban a fekvőbeteg ellátás fog erősödni. Ezt fogja

lekövetni a szolgáltatásvásárlások terén az intézményi finanszírozások erősödése, diverzifikációja, plusz források bevonása (lásd: egészségpénztárak, biztosítók).

A harmadik fontos fejlemény pedig a további koncentráció és konszolidáció lesz Babai László várakozása szerint.

Csermely Gyula, a Rózsakert Medical Center igazgatója szerint nehéz a tervezés a szektor képviselői számára, mivel masszív és nem kiszámítható hatások érik az egészségügyi szektort érik. "A politikai környezet, az állami rendszerben bekövetkező látszólag radikális változások, a magánszféra mozgásterének nem egyértelmű határai okozzák a nehézséget" - fogalmazott.

"A befektetések terén az elmúlt időszakban óriási boom volt, amit nem feltétlenül alapoz meg a piaci környezet, úgyhogy arra számítok, hogy

lesznek magánegészségügyi szolgáltatók, akik nehéz helyzetbe kerülnek

- jósolja az RMC vezetője, aki a másik oldalon azt látja, hogy beteg ember, tehát igény a szolgáltatásokra bőven lenne. De ennek költségeit a betegeknek csak egy töredéke tudja megfizetni - írta válaszában. "A drágább, illetve profitábilisabb menedzser szűrésekre és üzemorvosi ellátásra alapozott piac pedig nem tágul. Ez egyrészt fokozódó árversenyt hoz magával, másrészt még inkább aláhúzza a meglévő páciensi kör megtartásának fontosságát, a lojalitás növelését, a páciensélmény folyamatos jobbítását innovatív megoldásokkal. Ennek megvalósításához újfent elengedhetetlen, hogy megfelelő pénzügyi stabilitást tudjunk fenntartani" - magyarázta a szakember.

Fábián Lajos, a TritonLife Csoport igazgatóságának elnöke szintén 3 trendet mutatott be számunkra:

Fokozódó kontroll szükséglete a korábban pazarló, és nem eléggé hatékony állami ellátórendszer fölött, kórházi adósságok csökkentése, az állami ellátórendszer egyfajta konszolidációja, betegutak és progresszivitási szintek kialakítása. Fokozódó ügyféligény a jó minőségű, valóban eredményorientált, gyors megoldásokat, és gyors gyógyulást hozó ellátások iránt, a valódi, integrált, minőségi magánszolgáltatók szerepének növekedése. Átalakuló finanszírozási rendszer, biztosítók és munkáltatók szerepének növekedése az ellátás finanszírozásában, a mainál igazságosabb hozzáférés a magánszolgáltatásokhoz is, szektorsemlegesebb, szakmai elveken nyugvó, betegérdekű finanszírozás.

Mári Róbert, a Waberer Medical Center ügyvezető igazgatója 3+1 olyan tényezőt sorolt fel érdeklődésünkre, amelyek valóban meghatározhatják a magyar magánegészségügyi szolgáltatók piacát.