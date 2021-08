Betegútvesztő – hogyan csúsznak félre a gyógyítási folyamatok?

A betegút-menedzsment szinte teljes hiánya talán még a (remélhetőleg megszűnőben lévő) hálapénznél is több kárt okoz a hazai egészségügyben. Ráadásul a kettő nem teljesen független egymástól.

Indulj el egy úton

Betegútnak azt a különböző ellátási eseményekből álló folyamatot nevezzük, amelyet a beteg az adott problémájával végigjár. Torokgyulladás esetén ez egyszerű: jó esetben a háziorvos és a patika képezik az állomásokat, otthon meggyógyulok, és élhetem tovább az életem. Egy közúti baleset után a traumatológiai ellátás, a rehabilitáció, az esetleg huzamosan fennmaradó fájdalom csillapítása, a megélt lelki trauma feldolgozása és más ellátási összetevők már jóval bonyolultabb rendszert alkotnak, nem is beszélve egy krónikus, több szervrendszert érintő problémakör (mint például a cukorbetegség) évekig, évtizedekig tartó kezeléséről.

Könnyű átlátni, hogy ha több szakember együttműködését igényli a gyógyítás, akkor az önmagában nem elég, ha mindenki tisztességesen elvégzi a saját feladatát – az egyes mozzanatok összehangolása is kell a sikerhez. Vannak olyan gyógymódok, amelyeket jól kell időzíteni ahhoz, hogy hatásosak legyenek. Az orvoslásban időablaknak nevezik azt a rendelkezésre álló tartamot, amelyen belül még van értelme az adott műtéttel vagy más kezeléssel próbálkozni. Az se mindegy, hogy precíz kivizsgálás előzi-e meg a terápiás döntést: az egyes kórképeket különbözőképpen lehet gyógyítani, jól megválasztott vizsgálatok eredményei vihetnek közelebb annak eldöntéséhez, hogy az adott betegnek éppen mi lenne az optimális ellátás.

Rossz, de legalább nincs

A hazai egészségügy a fentiek közül a legjobban abban teljesít, hogy az orvosok és más egészségügyi szakemberek a saját munkájukat rendesen elvégzik. Az összehangolás, a betegutak tényleges megszervezése terén viszont siralmas a helyzet.

Mint az egészségügy problémáinál általában, itt is a talapzat, az alapellátás elégtelenségét okolhatjuk sok mindenért. Leginkább a háziorvos feladata volna ugyanis ennek a karmester-szerepnek a betöltése. Ő követhetné nyomon a saját hatáskörben meg nem gyógyítható betegek további ellátását, ha kell, egyeztető megbeszélésekkel, a folyamat felügyeletével. A túlterheltségük miatt vény- és beutaló-írásra kárhoztatott alapellátók kapacitásai elégtelenek ilyen feladatok teljesítésére, és a hagyományai sincsenek meg a háziorvos effajta szerepvállalásának. Ehhez képest másik végletként az Amerikai Egyesült Államokban olyan gyakorlattal találkoztam, hogy némi szakirányú tevékenységet még szívesen végző nyugalmazott háziorvosok járják a kórházakat aktív kollégáikat tehermentesítve és velük szorosan együttműködve; a hazabocsátásra váró betegek további otthoni ápolási, rehabilitációs és egyéb ellátásait szervezik a kórházi orvosok, ápolók segítségével.

Persze az sem könnyíti meg a háziorvosaink dolgát, hogy – különösen a koronavírus miatt elhalasztott ellátások feltorlódása miatt, de ettől függetlenül is – hosszú hónapokat kell várni egy járóbeteg-szakellátási vizsgálatra. Vannak legális gyorsítósávok például rosszindulatú daganat gyanúja esetén a mielőbbi kivizsgálás érdekében, de a betegek jelentős része számára már eleve lehetetlen az optimálisan ütemezett betegúton való elindulás.

A fifikás megoldás ilyenkor a sürgősségi osztályon való megjelenés – ott pár óra várakozás után meg fogják vizsgálni a beteget ugyanúgy, mint fél év múlva a szakrendelőben tennék, igaz, hogy ez mondjuk tízszer többe kerül, és ténylegesen sürgős ellátást igénylők gyógyítását hátráltatja.

Mutyibuli

Így vagy úgy a beteg eljut a szakellátásba: ha tovább kell küldeni, orvosa válogatja, hogy mekkora energiát fektet ennek a továbbutalási döntésnek az előkészítésébe. Főleg intézményen belül vannak bejáratott betegutak, ahol lényegében automatizmus az adott probléma esetén mondjuk a belgyógyászat – endokrinológia – labor – ultrahang kör. Ha viszont más intézményben kell speciális vizsgálatot végezni, egyáltalán nem ilyen kézenfekvő, hogy hová kerül a beteg, és itt szólal meg újra a régi lemez, a hálapénz.

Tudjuk, hogy főorvosok kórházi osztályaik működését teljes egészében a hálapénzbányászat maximalizálásának alárendelve szervezték meg. Ebben az iparágban fontos szerepe volt a beszállítóknak, vagyis azoknak a kollégáknak, akik a fizetésre hajlandó betegeket odairányították. Orvosok közötti informális kapcsolatrendszerek határozták meg ezeket a beutalási döntéseket, melyekben természetesen a szakmaiságnak is volt szerepe, hiszen a hálapénz javát zsebre tevő vezető szakemberek jellemzően tényleg kiemelkedő színvonalon végezték a munkájukat.

Kis kitérőnél többet nem érdemel az a jogi alapvetés, miszerint minden magyar biztosítottnak minden orvosi szakterületen, minden szinten megvan az a területi ellátási kötelezettség szerinti szakrendelője, kórháza, ahol őt el kell látni. Ha ugyanis az orvos számára fontos beteg bajára nem elég a sztenderd, olyan-amilyen ellátás, akkor ehhez az alapstruktúrához képest eltérő szinapszisokon keresztül indul meg a gyógyítási folyamat szervezése.

Az, hogy ezek az egyes lelkiismeretes, vagy a kiveszőben lévő hálapénz által vezérelt orvosok által beizzított szakmai kapcsolatok, bejáratott betegutak hasznosak-e a betegek számára, a rendszerről rendelkezésre álló megbízható adatok, eredménymutatók hiányában nehezen megítélhető, de az biztos, hogy a folyamatok teljesen átláthatatlanok, a beteg reménykedve bóklászik a különböző fehérköpenyes szereplők által időnként megvilágított, egyébként teljesen átláthatatlan útvesztőben. Akinek pedig marad a hétköznapi ellátás, az csak bízhat abban, hogy orvosa megszervezi a következő szükséges lépést. Néhány éve egy mozgásszervi rehabilitációs intézmény igazgatója úgy vélekedett, hogy a beutaló orvosok és az intézmények közötti megfelelő kommunikáció hiánya, a folyamatok szakmaiatlan kialakítása és a szakmai felkészületlenség miatt tíz rehabilitálandóból négyen kapnak hatásos ellátást, négyen olyat, ami semmit nem ér, ketten pedig ellátatlanul maradnak. A betegút-szervezés elégtelenségének következményeit a tízből négy feleslegesen elvégzett, a betegnek kockázatokat és kényelmetlenséget, a rendszernek pedig pénzkidobást okozó ellátás mutatja a legélesebben.

Where do you think you're going?

A hálapénz, ha perverz és igazságtalan módon is, de valamilyen hajtóerőt biztosított a szakmai együttműködések kialakítása számára, nagy kérdés, hogy a kiszorítását követően a jobban kistafírozott, de az első hónapok tapasztalatai alapján nemigen motivált orvosok hogyan fogják megkomponálni a továbbra is kusza rendszerben a többszereplős folyamatokat. Biztosra vehető, hogy a szakmai alapon szerveződő kapcsolatok fennmaradnak, sőt a valamivel kevesebb másodállás mellett több idővel gazdálkodó, a hálapénz-érdekeltség nélkül dolgozó szakembergárda mellett talán letisztulnak. Emellett sajnos arra is lehet számítani, hogy az elsősorban hálapénz-vezérelt folyamatok szétzilálódnak, tovább fokozva a betegek kétségbeesettségét, hiszen aki eddig ahhoz volt szokva, hogy fizet és megy, most elesik ettől a protekciós lehetőségtől.

Mindez a rendszer számára kiváló alkalom a hálapénz kivezetése után az ellátási folyamatok hatékonysági alapú újraszervezésére: gatyába lehetne rázni a teljes rendszert – de nem a már évtizedek óta dívó elefánt a porcelánboltban módszerekkel, hanem megalapozott strukturális és funkcionális fejlesztésekkel. Szükséges az átláthatóság fokozása, a gyógyítási eredmények feldolgozása, az ellátási folyamatok protokollszerű, egységes, racionális kialakítása.

Mivel az állami rendszer válsága mellett a magánegészségügy sem tud felmutatni értékelhető vívmányokat ezen a téren (nincsenek még kimunkált magán-betegutak, amelyek lefednék az egészségi problémák jelentős részét, illetve egyes szolgáltatók mostanában próbálkoznak ilyenek kifejlesztésével), kijelenthetjük, hogy a betegek biztonságérzete, az „ügyfélélmény” szempontjából alapvető, de a gyógyítás eredményét is döntően befolyásoló betegútmenedzsment Magyarországon szánalmas szinten áll, ahonnan a kismértékű javulás is nagy eredménynek tűnhet. A telemedicina lehetőségét a COVID-korlátozások berobbantották az egészségügybe – a személyes találkozások megszervezésének időigényét sok esetben kiküszöbölve talán ez lehet a betegutak racionalizációjának is az az ugródeszkája, amellyel egyszerre több fejlődési stádiumon túljutva a hazai egészségügy nagyot léphet előre.

