Elszakadt a cérna: brutális a munkaerőhiány a turizmusban, dupla bért követelnek a dolgozók

Bár július végén és valószínűleg augusztusban is rekordokat dönt a belföldi turizmus, azért még küzdenek a hazai hotelek és éttermek. A hazai szállodák és éttermek vezetői 20-30 százalékosra becsülik a magyar vendéglátást sújtó munkaerőhiányt. Van, ahol csak dupla bérért mennek vissza a korábbi munkavállalók néhány napra dolgozni úgy, hogy közben nem hagyják ott az új főállásukat. Másutt béremelésekkel igyekeznek átcsábítani a dolgozókat a konkurenciától. Szakértők szerint egymás elől szipkázzák el az embereket a szállodák. 40-50 ezer munkavállaló hiányzik a szektorból, és a többségük vissza sem akar jönni.

Az augusztus végétől október közepéig tartó programsorozat hozhatja el újra Budapestre a külföldi turistákat. Legalábbis, ebben reménykednek a Portfolio által megkérdezett szállodai vezetők. Ha a négy nagy esemény sem hoz jelentős belföldi, de főleg külföldi vendégeket a fővárosba, akkor a még ki nem nyitott hotelek és éttermek döntő többsége vélhetően jó ideig zárva marad.

Én magam sem nyitottam ki az éttermemet, jelenleg a szállodai vendégeket reggeliztetjük, de utcáról nem fogadunk vendégeket

– mondta el a jelenlegi piaci helyzetét Gendur András, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének gasztronómiai társelnöke. Ő Budapesten, egy hotel épületében található éttermet működtetne az Andrássy úton. A casual fine dining műfajban mozog az étterem, vagyis drága alapanyagokkal dolgozik. Itt az ételek árazása nem vonzza a belföldi turistákat, ezért Gendur András szerint

muszáj addig kivárnia, amíg jelentős számban vissza nem térnek a külföldi turisták.

Alig lehet szakácsot találni

„Eddig csak a Forma 1-es hétvégén volt sok külföldi turista. Munkavállalót találni két napra pedig nem lehet, így akkor sem nyitottunk ki, de amint trendforduló látszik a külföldi látogatók számában, nyitunk” – közölte Gendur András. A szektorban sokan tervezik a budapesti éttermek közül szeptember elejére a nyitást, bízva a nagy fővárosi nemzetközi eseményekben. A koronavírus-járvány esetleges negyedik hullámától viszont sokan tartanak. Főleg az újabb zárásoktól való félelem miatt nehéz az esetlegesen újra nyitó éttermeknek munkaerőt találniuk. Komoly bizalmatlanság van az iparággal szemben. Szakácsot a legnehezebb találni, de vadászni kell az új pincérekre is. Abban bíznak, hogy a munkaerőpiaci helyzet javulni fog majd Budapesten a balatoni szezon végével.

Az éttermeknek azzal is meg kell küzdeniük, hogy a munkaerő minimum 20 százalékkal drágult, az alapanyagoknál pedig átlagban 10 százalékos volt a drágulás.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke is arról számolt be, hogy nagy munkaerőhiánnyal küzdenek a vendéglátásban.

A korábbi állások 20-30 százaléka betöltetlen az éttermeknél. 40-50 ezer ember hiányzik a szektorból, és a többségük vissza sem akar jönni

– érzékeltette a helyzetet az érdekvédelmi vezető. Hiány van nemcsak felszolgálóból és szakácsból, de mosogatóból, a catering cégeknél pedig beszerzőből és sofőrből. Kovács László is megemlítette, hogy fizetésemelési verseny van a szektorban. Sokan úgy jönnek vissza dolgozni a vendéglátásba, hogy csak pár napra kötelezik el magukat, és a korábbi napi bérük dupláját kérik. A „visszatérő dolgozók” inkább jövedelemkiegészítésként jönnek vissza, és az új főállásukat nem adják fel, mert tartanak attól, hogy a koronavírus esetleges újabb hulláma miatt újra zárniuk kell majd az éttermeknek és a hoteleknek.

Furcsamód viszont sok étterem- és hoteltulajdonos szeptemberi újranyitásban gondolkodik Budapesten. Ők arra számítanak, hogy ekkorra térhetnek vissza jelentős számban a külföldi turisták

– említett meg egy másik trendet Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Ő úgy látja, hogy az újranyitott éttermek többsége nyereségesen működik. Főleg a kedvelt nyaralóhelyek, így a Balaton környéki vendéglátóhelyek mennek jól, de a külvárosi éttermek is jól muzsikálnak, ahol magas a fizetőképes törzsvendégek száma.

A hotelek is küzdenek a létszámhiánnyal

Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke azt mondta, hogy a hotelek is súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek, és „nehéz megcsinálni ezt a szezont”. Szerinte mindenki küzd a szektorban. Nagyon kevés az olyan munkatárs, akik a szobák takarításával foglalkoznak, de vadászni kell a felszolgálókra és a műszaki karbantartó emberekre is.

Sok túlórával, illetve diákmunkásokkal pótolják a hiányzó embereket.

Elindult a bérverseny is az ágazatban. Baldauf Csaba azt mondta, hogy

egymás elől szipkázzák el a dolgozókat a szállodák és bérverseny van a cégek között.

Az persze nem baj, hogy az ágazatban emelkednek a fizetések, de ezt már a szolgáltatások további áremelésével nem igazán lehet majd kitermelni, ezért ez a szállodák üzemi eredményességének rovására megy majd” – kommentálta a helyzetet Baldauf Csaba.

A vidéki szállodák egész augusztusban teltház közeli kihasználtsággal működnek majd. Úgy tűnik, hogy a 3 napos Szent István napi ünnepségsorozat sokat segíthet majd a budapesti szállodák helyzetén is. Nagy különbségek vannak ugyanakkor a szállodák kihasználtságában. A Duna-parti, főleg a nagy nemzetközi szállodaláncok tulajdonában álló hotelek profitálhatnak majd leginkább a több vendégből. Itt 36-37 százaléka a vendégeknek vidéki, magyar turista lesz. Sokan nézik majd ezekből a szállodákból az augusztus 20-i tűzijátékot.

Megkeresésünkre a Danubius Hotels szállodalánc megerősítette, hogy a Szent István napi nagy forgalomban a fővárosi szállodáikban az átlagos foglaltság kiugró, míg vidéken az utolsó főszezoni hétvége közel teltházat hoz, ott ezt követően jelentősen csökkenni fog a foglaltság az utószezonban. Az augusztus 20-i ünnepségsorozat miatt Budapesten jelenleg 10-20 százalékkal magasabb a foglaltság a szállodákban, mint a többi környező hétvégén, így kiemelkedő, 80-90 százalékos foglaltággal számolnak.

Az ünnepi hétvégén a vendégeknek a harmada magyar lesz, ez az arány lényegesen magasabb a megszokottnál.

A külföldiek hosszabb, míg a hazai vendégek 1-2 éjszakás, rövid tartózkodásra érkeznek. A legnépszerűbbek a belvárosi és dunai panorámás szállodák. A Danubius Hotels közölte azt is, hogy

a májusi korlátozások feloldása után hirtelen alakult ki a nagymértékű munkaerőpiaci felszívóerő, így vannak bizonyos területek, ahol toborzásra van szükségük, főként a vendéglátás és a szállodaüzemeltetés területén.

Olyanról is lehet hallani, hogy a már második éve, szinte dologtalan budapesti idegenvezetők néhol kertésznek álltak, de olyan is akad, aki kaszkadőrnek ment. Külföldi turisták nélkül jobbára így próbálnak meg anyagi egyensúlyt teremteni maguknak és a családjuknak. Mivel a járványhelyzet miatt továbbra is bizonytalannak ítélik meg a vendéglátást, ezért az egyébként meglévő nyelvtudás ellenére az egykori idegenvezetőket is nehéz átcsábítani a hotelekhez vagy éppen az éttermekhez.

