Most még jöhet egy újabb dobás, aztán szeptemberben lehet izgalmas az MNB döntése

Kedden várhatóan újabb 30 bázisponttal 1,5%-ra emeli majd az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa – jósolják a Portfolio által megkérdezett szakemberek. A lépést mostanra gyakorlatilag beárazhatta a piac, hiszen a jegybank már utalt rá, hogy hasonló ütemben folytatódhat a szigorítás, mint eddig. Kérdés, hogy az addig beérkező adatok és a friss előrejelzések függvényében szeptemberben hogyan módosulhat majd a kamatemelési ciklus.

Még egy dobása lehet az MNB-nek

Várhatóan folytatja a júniusban kezdett kamatemelési ciklusát az MNB és a keddi ülésen a Monetáris Tanács újabb 30 bázisponttal 1,5%-ra emeli majd a kamatot. Erre utalt korábban a jegybank, amikor azt mondta, hogy a júliusi döntés meghatározó lesz a folytatást illetően. Ezek után meglepő lenne már az is, ha nem 30 ponttal szigorítanának. Ez tükröződik az elemzői várakozásokon is, bár a nyári szabadságolási szezon is visszaköszön abban, hogy mindössze három válasz érkezett a szokásos hat-nyolc helyett.

Portfolio elemzői felmérés a kamatvárakozásokról név intézmény 2021. augusztus 2021. dec. 2022. dec. Alapkamat Egyhetes betét Alapkamat Egyhetes betét Alapkamat Egyhetes betét Suppan Gergely Takarékbank 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 Kuti Ákos MKB Bank 1,50 1,50 - - - - Regős Gábor Századvég 1,20 1,20 1,80 1,80 2,40 2,40 konszenzus (medián) 1,50 1,50 1,90 1,90 2,20 2,20 Forrás: Portfolio

Egyedül az bizonytalaníthatja el a jegybankot, hogy az infláció a vártnál nagyobbat esett júliusban, az előző havi 5,3%-os csúcsról 4,6%-ra. Ez azonban még mindig messze van a jegybanki célsávtól, így kevés ahhoz, hogy lassítson a Monetáris Tanács, ráadásul a szakértők az év végén ismét emelkedésre számítanak.

Vagyis még korai lenne messzemenő következtetéseket levonni egyetlen alacsonyabb inflációs adatból.

Az MNB jelzése alapján a ciklus addig folytatódhat, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak. Az alapkamat-emelés azonban nem egyből gyűrűzik át az árakba, ahhoz hosszabb időnek kell eltelnie – emelte ki Kuti Ákos, az MKB Bank elemzője.

A Monetáris Tanács ülése kapcsán kérdésként merül fel, hogy az állampapír-vásárlási program folytatódhat-e. A soron következő ülés alkalmával esedékessé válik a 3000 milliárd forintos program felülvizsgálata. Eddig a jegybank mindig tartós jelenlétről beszélt a kötvénypiacon, így meglepő lenne, ha nem hosszabbítanák meg a programot.

Van olyan szakértő is, aki elképzelhetőnek tartja az újabb kamatemelés elmaradását: Regős Gábor szerint míg az előző hónapokban biztosra lehetett venni az emelés tényét, és csak a mértéke volt kérdéses, most inkább az a kérdés, hogy történik-e további emelés. A Századvég Gazdaságkutató szakembere arra számít, hogy augusztusban a monetáris kondíciókban nem történik további változás, viszont az MNB a kommunikációjával erős üzenetben jelzi majd a várható további emeléseket, illetve hangsúlyozza a szeptemberi Inflációs jelentés megjelenését, mint fő döntési tényezőt.

Szeptemberben lehet megint izgalmas a döntés

A mostani borítékolható kamatemelés mellett a kilátások is egyre egyértelműbbek, a szakemberek többsége 2 százalék körüli kamatszintet vár az év végére. Ez azt jelenti, hogy szeptembertől csökkenhet a szigorítás üteme.

A Monetáris Tanács már korábban jelezte, hogy szeptemberben a friss előrejelzések függvényében vizsgálhatják felül a lépéseiket. Vagyis az eddigi 30 bázispontos ütem 15-25 bázispontra csökkenhet, az egy hónap múlva esedékes döntés szempontjából meghatározó lehet az augusztusi inflációs statisztika.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője azzal számol, hogy 25 bázispontra lassít majd a tempón az MNB, vagyis csak jelképes lesz a változtatás, inkább kitart az erős üzenetek mellett a jegybank. Utána viszont jövőre már lehet, hogy nem lesz szükség további szigorításra, ha bejönnek a számításaik.

