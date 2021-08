Sorakoznak a kockázatok, akár évtizedes kőbe vésett célját is elbukhatja a kormány

A magyar gazdaságpolitika kevés alapvetéseinek egyike volt az elmúlt tíz évben, hogy a GDP-arányos adósságnak csökkennie kell minden évben, kivéve akkor, ha a gazdaság recesszióban van. A szabály először a 2011-es stabilitási törvényben került megfogalmazásra, majd az Alaptörvénybe is beleírták. Idén a várhatóan kirobbanó gazdasági növekedés mellett is veszélyben lehet azonban ez a cél, főleg úgy, hogy az uniós források befagyasztása reális kockázat lett a költségvetés számára. A Portfolio számításai szerint a vártnál magasabb gazdasági növekedés megmenti az adósságráta-csökkentés tervét, és ha ez sem elég, akkor év végén megint leapaszthatja a kormány likvid pénztartalékait.

Aggódik az ÁSZ elnöke az adósság miatt

A jövő évre tolódhat a magyar helyreállítási terv brüsszeli jóváhagyása, a kormány viszont azt ígérte, hogy a tervezett beruházásokat megvalósítja, legfeljebb a költségvetésből előlegezi meg. Ennek azonban két kockázata lehet:

Egyrészt további terhet ró az egyébként is nehéz helyzetben lévő költségvetésre . A kormány a GDP 7,5%-ának megfelelő deficittel tervezte az idei büdzsét, ami tavalyi 8,1%-os deficithez képest igen szerény csökkenés, a gyors GDP-növekedést is figyelembe véve igen erőteljes expanzió. Ha a büdzsé elszállna, a csökkenő államadósság terhe is elbukhat.

. A kormány a GDP 7,5%-ának megfelelő deficittel tervezte az idei büdzsét, ami tavalyi 8,1%-os deficithez képest igen szerény csökkenés, a gyors GDP-növekedést is figyelembe véve igen erőteljes expanzió. Ha a büdzsé elszállna, a csökkenő államadósság terhe is elbukhat. Egy nem elfogadott terv beruházásai esetében fennáll a veszélye, hogy azt később is nehézkes lesz azokat elszámoltatni az Európai Bizottsággal. Gyakorlatilag a kormány azt ígéri, hogy elkezdi megvalósítani a saját terveit, miközben még nem biztos, hogy azok mindegyikét összeegyeztethetőnek tartja majd Brüsszel a helyreállítási alap céljaival. Vagyis van abban kockázat, hogy itthon elköltjük a pénzt abban bízva, hogy majd el tudjuk számolni utólag, azonban a Bizottság nem fogad el minden beruházást. Ez esetben pedig nem csak az idei likviditási, finanszírozási tervek íródnak át, hanem a tartós forrásvesztés magasabbra löki a teljes deficit- és adósságpályát.

A veszélyek miatt a múlt héten a Növekedés.hu-ra írt cikkben figyelmeztetett Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke és Pulay Gyula, a szervezet igazgatója. Szerintük bizonyos állami beruházásokat és a bőkezű uniós előleg finanszírozást érdemes lenne átgondolni és visszafogni, hogy a költségvetésben tartalékok képződjenek a fenti kockázatok kezelésére.

A Számvevőszék szakemberei felvetik azt is, hogy ha esetleg jövőre sem fogadják el a magyar helyreállítási tervet, akkor a 2022 végi adósságcsökkenés is veszélybe kerülhet. Éppen ezért azt szorgalmazzák, hogy a vártnál nagyobb gazdasági növekedésből eredő idei mintegy 600 milliárd forintos többletbevételt a kormány ne költse el, hanem fordítsa az adósság gyorsabb csökkentésére. Mostani számításunkban az első kockázatot mérjük fel, vagyis hogy az idei adósságpálya miként alakulhat.

Mitől függhet az adósságcsökkenés?

Részben Domokos László írásának apropóján frissítettük a szokásos modellünket az adósságráta várható alakulásáról. De mitől függ a ráta év végi alakulása? Röviden a számláló (GDP) és a nevező (adósság) alakulásától. A dolog azonban ennél sokkal több változós:

A GDP esetében nem elég az idei reál növekedést ismerni, a bruttó nemzeti össztermék nominális összege adja a képlet számlálóját. Vagyis a 2021-es nominális GDP-hez a GDP-deflátort is tudni kell.

Az adósság esetében is a nominális összeg a lényeges, ez alapesetben az előző év végi állomány, növelve az idei pénzforgalmi hiánnyal. Némi mozgástere ugyanakor van a kormánynak, hiszen kincstári egységes számlán lévő pénzügyi tartalékja terhére is költhet. Ennek ugyan van likviditási kockázata, de az elmőlt években többször is láthattunk év végi "adósságbeállítást" a kesz-egyenelg mozgatásával.

Ezekkel a mutatókkal kell kijönnie, hogy a tavaly év végi 80,4%-os arány alá csökkenjen az adósságunk.

Mennyire kell aggódni?

Modellünkben most is két változót vezettünk be és ezek függvényében vizsgáltuk a várható adósságrátát az év végén:

A reál GDP növekedés esetében 6-7-8 százalékos forgatókönyvvel kalkuláltunk, a már ismert második negyedéves adatok alapján meglepő lenne, ha nem ebben a sávban lenne a bővülés. A deflátort fixen 4 százalékra becsültük, vagyis a nominális növekedés 10-12 százalék között lehet.

Az adósság összegénél azt vettük alapul, hogy a kormány 3990 milliárdos pénzforgalmi hiánnyal számol. Így a modellben azzal számoltunk, hogy a 2020 végi 38 400 milliárd forintos nominális államadósság 3700, 4200 vagy 4700 milliárd forinttal emelkedik majd.

A két változó alapján összesen kilenc lehetséges forgatókönyv állt elő az év végi adóssággal kapcsolatban:

A grafikonon látszik, hogy erősen vegyes a kép, nem minden esetben teljesülne a csökkenő adósságráta.

Az év végi adósságszint körüli főbb negatív és pozitív kockázatok leginkább az alábbiakban ragadhatók meg:

A kormány erősen élénkítő büdzsét készített, ami miatt - a tervezéskor ismert paraméterek alapján - csupán jelképes mértékben csökkenne az adósság ( 80,4%-ról a "marketinges" 79,9%-ra). Ez pedig azt jelenti, hogy a büdzsét ért negatív hatások gyorsan boríthatják a csökkenő adósságpályát.

A költségvetésből az idén jelentős mennyiségű uniós forrás hiányozhat, ami kormányzat már fent említett finanszírozási elköteleződésével a hiány növekedéséhez vezet. (Erről lásd később.)

A gazdaság biztosan sokkal gyorsabban fog növekedni annál, a 4,8%-nál, amire a büdzsét eredetileg alapozták, és az infláció is magasabb lesz 3%-nál. Ez nem csak az adósságráta nevezőjét növeli, hanem a hiányt is csökkentheti, amennyiben a többletbevételek miatt automatikusan javuló költségvetési pozíciót további költekezéssel nem rontja vissza a kormány.

A legnagyobb negatív kockázat tehát, hogy a helyreállítási alap jóváhagyása egyelőre csúszik, így még hónapokig egyáltalán nem jönnek majd források Brüsszelből. Ez pedig azért veszélyes, mert a kormány 2515 milliárdnyi forráskifizetés mellett 2033 milliárd forintos befolyó összeggel számolt a költségvetésben. Ebből egyelőre csak 534 milliárd érkezett meg, miközben az itthoni kifizetések időarányosan jól haladnak. Így, ha ősszel sem sikerül megállapodni a Bizottsággal, akkor a 482 milliárdosra tervezett uniós hiány 1100-1200 milliárd is lehet azzal számolva, hogy valamennyi pénz azért még csordogál. Így pedig a 4000 milliárdosra tervezett pénzforgalmi hiányon felül akár 800-900 milliárdos extra finanszírozásra is szükség lehet.

A grafikonon látszik, hogy 4700 milliárdos pénzforgalmi hiány mellett már 8 százalékos növekedés mellett sem teljesülne a csökkenő ráta.

Az uniós források elakadásának sok százmilliárd forintos negatív kockázata elsőre igen ijesztően hangzik, ám van egy hasonló nagyságrendű pozitív rizikó is. A gazdaság már egy súlyosabb 4. járványhullám esetén sem nagyon tud 6%-os növekedésnél kevesebbet produkálni, de jóval valószínűbb, hogy a reál-GDP-bővülés 7% felett lesz, sőt a 8% sem kizárt. Ebből az eredeti költségvetési tervhez képest akár 800 milliárd forint többletbevétel is befolyhat.

A nagy kérdés, hogy ennek mi lesz a sorsa. Akár az ideiglenesen vagy tartósan elmaradó EU-források helyett finanszírozási forrásként szolgálhat a beruházási projektekhez, vagyis a szélsőségesen nagy kedvező és kedvezőtlen hatások kiolthatják egymást. Ha azonban a nagyobb bevétel tovább növeli a kormány idén amúgy sem kicsi költekezési kedvét, akkor még inkább kiemelt figyelem övezi majd az év végi adósságszámra vonatkozó projekciókat.

Azért van még kiskapu

Amennyiben az eltérő irányú kockázatok összességében a költségvetés finanszírozási igényének növekedésével járnának, van még egy titkos fegyverért nyúlhat a gazdaságpolitika: a kincstári egységes számlához. Ez gyakorlatilag a kormány likvid tartalékait tartalmazza, melyeket az MNB-nél vezetett számlán tart nyilván. Ehhez az összeghez bármikor hozzányúlhat, illetve fontos, hogy a tavalyi jelentős, mintegy 1500 milliárd forintos előfinanszírozás is ide folyt be.

Július végén a jegybank adatai szerint több mint 3100 milliárd forint volt ezen a számlán.

Ezt a kormány egyrészt felhasználhatja potlólagos költségvetési kiadások finanszírozására adósságkibocsátás nélkül, másrészt az év végén adósságcsökkentő műveleteket is fedezhet belőle, állampapírokat vásárolhat vissza..

Persze a teljes tartalékot biztos nem költik majd el, de 1000-2000 milliárd forint felszabadítható belőle adósságcsökkentésre, illetve a hiány finanszírozására. Ha csak a tavalyi 1500 milliárdos előfinanszírozást vesszük alapul, akkor még a magasabb deficit mellett is csak 3000 milliárd forint körül lehet az adósság nominális növekedése, amivel

már 77-79%-os adósságráta lenne reális az év végén.

