Ez az adat sokkolja igazán a magyar nyugdíjasokat

Új mélypontra (és egyúttal most először az EU-átlag alá) csökkent Magyarországon a helyettesítési ráta, vagyis, hogy az átlagnyugdíj összege mennyit ér valójában, ha a bérekhez viszonyítjuk. Ez első (és az érintettek számára valószínűleg sokadik) ránézésre nagyon kellemetlen fejlemény, de nem árt tisztában lenni azzal, hogy miért történik ez és miért nem is annyira drámai a helyzet.

Tóth Bertalan szocialista politikus a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a napokban arra, hogy a nyugdíjak egyre látványosabban szakadnak le a fizetésektől. Ezt az arányszámot fejezi ki a helyettesítési ráta, ami megmutatja, hogy mennyit ér az átlagnyugdíj a bruttó bérekhez képest. Első ránézésre az arányszám idősoros ábrázolása (lásd: lenti ábránk) elég komor képet fest a nyugdíjasok szempontjából, sőt a helyettesítési ráta elmúlt években látott gyors leszakadása valóságos sokkot is jelenthet az időskorúak szempontjából.

2020 januárjára oda jutottak a folyamatok (a gyorsabb munkabéremelkedési ütem és a csak inflációval emelt nyugdíjak miatt), hogy az átlagnyugdíj kicsit több, mint felét érte a magyar átlagbérnek: 142 ezer forint vs. 268 ezer forint.

A fenti ábrán az is jól látható, hogy 2019-ben fordult elő az, ami még talán soha: a magyar helyettesítési ráta az EU-s átlag alá süllyedt, vagyis az időskorúak rendszeres juttatását tartalmazó összeg relatíve egyre kevesebbet ér, nemzetközi összevetésben is.

Az első ránézésre sokkoló adatsorokat azonban nem árt több szemponttal árnyalni:

2021 januárjában számításaink szerint már megállt a romló trend. Az öregségi nyugdíj havi átlagösszege ugyanis gyorsabban emelkedett idén januárban év/év alapon, mint az átlagkeresetek összege (ha a januári bérekkel vetjük össze akkor kétszeres a különbség, ha a január-májusi átlagkeresetek változásával, akkor kisebb a különbség).

Ebben az idei gyorsabb nyugdíjemelkedésben feltételezhetően benne lehet a 13. nyugdíj hatása, amit először idén februárban kaptak kézhez az időskorúak a januári nyugdíjukkal együtt. A következő években pedig ez a hatás újra jelentkezhet, hiszen 2022-ben már kétheti, 2023-ban 3 heti, 2024-ben pedig 4 heti plusz juttatást kapnak az érintettek.

Az év közbeni későbbi (nem januári) havi nyugdíjkifizetés összegét befolyásolja (és ezért például a 2022 januári összeg magasabb összegről indul) az is, hogy a kormány idén kétszer is kompenzálja év közben a nyugdíjasokat a tervezettnél magasabb infláció miatt. Ez a rendszerint minden év januárjában számolt helyettesítési rátát az adott évben még nem emeli, csak a későbbi években, így jövőre mindenképp jelentkezni fog ez a kedvező hatás is. (Ez persze azt az összefügést nem csorbítja, hogy az inflációkövető nyugdíj egy emelkedő reálbérű országban önmagában a helyettesítési rátát csökkenti, csupán a csökkenés mértéke lehet év elején nagyobb, a ténylegesnél, addig, amíg az alultervezett infláció miatt korrekció nem történik meg.)

A kormány a rendszeres juttatásba nem beépülő elemekkel is gazdagítja év közben a nyugdíjasokat, ez pedig a nyugdíjprémium, melynek összege a várható GDP-növekedéstől is függ. 2021-ben ez soha sem látott összegű egyszeri kifizetést jelent, de 2022-ben is várható ilyen plusz juttatás. Ez a helyettesítési rátát pedig nem tudja javítani egyetlen évben sem, hiszen a rendszeres nyugdíjas jövedelembe nem számít bele.

Az érme másik oldala

A nyugdíjrendszer egésze és fenntarthatósága szempontjából is érdemes megvizsgálni az aktuális folyamatokat. A helyettesítési ráta tartósnak tűnő leszakadása kellemetlen fejlemény a nyugdíjasok szemszögéből, azonban a nyugdíjrendszer fenntarthatósága szempontjából kifejezetten üdvös eredmény. Korábban is bemutattuk, hogy a bérek szintjétől elmaradó nyugdíj nem véletlen, és nincs is rá esély, hogy lényegesen javuljon. Már két évvel ezelőtti cikkünkben felhívtuk arra a figyelmet, hogy valójában a fájdalmas jelenség még csak a kezdete annak a látványos folyamatnak, ami évről évre egyre nagyobb nyugdíjlemaradást hoz a bérekhez viszonyítva (vannak olyan számítások, amelyek arról szólnak, hogy a helyettesítési ráta a mostani 50% feletti szintről 40% közelébe süllyed).

Tehát most vált nagyon látványossá a nyugdíjrendszer egyensúlyát biztosító egyik eszköz, az inflációkövető indexálás működése.

A visszafogott rendszeres nyugdíjemelés egyik következménye, hogy egy ideig fennmarad a nyugdíjrendszer egyensúlya, vagyis a nyugdíjra költhető bevételek és a nyugdíjcélú kiadások összhangja nem borul fel, legalábbis erről az oldalról.

A 13. havi nyugdíj visszaépítésének idei elindítása ezt a képletet írja át alapjaiban. Farkas András nyugdíjszakértő, a NyugdíjGuru News alapítója több cikkében is megemlékezett a plusz egy havi juttatás hatásáról. Arra is felhívta többek között a figyelmet, hogy a 13. havi nyugdíj visszahozatala önmagában is semmissé teheti a nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében eddig tett, sok szenvedést okozó, elkerülhetetlenül szükségesnek látszó erőfeszítések eredményeit. "Egy folyó finanszírozású nyugdíjrendszer akkor stabil és fenntartható, ha a mindenkori aktív dolgozók és munkáltatóik nyugdíjcélú járulékfizetései fedezik a mindenkori nyugdíjasokat megillető nyugdíjakkal kapcsolatos kiadásokat. Ha a járulékfizetők száma és az általuk és munkáltatóik által fizetett járulék mértéke is folyamatosan csökken, miközben a nyugdíjasok létszáma folyamatosan nő, nem nehéz kikövetkeztetni, hogy egy idő után a rendszer hiánya is nőni fog" - vázolta fel a folyamat lényegét. A magyar GDP mesebeli mértékű növekedése segíthetne csak ezen.

Arról is írt a szakember, hogy a plusz nyugdíj visszavezetése mélyíti a szakadékot a nyugdíjasok között. Szerinte a 13. havi nyugdíj csak akkor lehetne méltányos juttatás, ha átgondolt szolidaritási újraelosztási elemeket is tartalmazna. A szakember alternatív megoldásokat is javasolt, amelyek nem kezdik ki annyira a rendszer fenntarthatóságát és közben a nyugdíjasok közötti méltányossági kérdéseket is kezelné.

