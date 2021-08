Európa gyenge láncszeme: még lehet talán két nyugodt évünk

Most már jól állnak az olaszok a vírus elleni küzdelemben

A legfrissebb adatok szerint az emberek 70%-a már legalább egy koronavírus-oltást kapott Olaszországban, ami az uniós országok élmezőnyét jelenti és ebből vezetik le a Fitch Solutions szakértői azt, hogy így a társadalom jelentős rétegének (elvi) védettsége miatt várhatóan nem lesznek már nagyon szigorú járványügyi korlátozások (távolságtartás, lezárások), így a gazdaság talpra állása, kilábalása folytatódhat.

Azzal is számolnak, hogy a fentiek miatt a költségvetésből finanszírozott lakossági és vállalati támogatási programokat is várhatóan majd 2022 első felében befejezik, így a Fitch Solutions frissített előrejelzésében már azzal számol, hogy az idei GDP-arányos államháztartási hiány az eddig várt 11,8% helyett 10,9%-os lesz, a jövő évi pedig 6,4% helyett 5,8%-os. A gazdaság talpra állásával ugyanis a bevételek is szépen jönnek a költségvetésbe (az első negyedévi számok ezt már mutatják), és a kiadási fronton is enyhül a nyomás.

Ezzel együtt is arra számítanak, hogy még több évbe telik, mire az uniós szabályokban (korábban és a válság után majd) elvárt 3%-os deficit alá vissza tud jönni az olasz költségvetés. Emlékeztetnek rá, hogy az olasz kormány által tavasszal kidolgozott uniós helyreállítási terv is inkább a szerkezeti reformok és a növekedéstámogató lépések prioritását rögzítette a költségvetési hiánylefaragás helyett. Erről bővebben alábbi cikkeinkben írtunk: