Visszatér a pusztító infláció a világban? Évekig fájhat a folyamatos áremelkedés

Beke Károly

A globális inflációs trendek alapján az elmúlt harminc év viszonylag nyugodt volt a jegybankok számára, amióta bevezették az inflációs célkövetés rendszerét, azóta nem kerültek komoly kihívás elé. Egyelőre most is kitartanak amellett a világ nagy jegybankjai, hogy csak átmeneti lehet az infláció megugrása, azonban egyre több az arra utaló jel, hogy akár tartós fordulatot is hozhat a mostani időszak és ismét jöhet a magasabb infláció kora.