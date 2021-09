Évtizedek óta nem láttunk ilyet, szárnyalt a magyar turizmus

Nagy Károly Cikk mentése Megosztás

Augusztus utolsó hétvégéin a vidéki szállodák gyakorlatilag teltházzal üzemeltek, de a budapesti hoteleknél is előfordult a 70-80 százalékos telítettség. A fővárosi rendezvények miatt a magyar vendégek aránya a budapesti szállodákban 30-40 százalékos volt. A vidéki szállodák az erős július és augusztus miatt az elmúlt évtizedek legjobb forgalmát érték el. Budapest viszont a nagy hajrá ellenére is nemcsak 2019, de 2020-hoz képest is gyengébben teljesített. A fővárosi hotelek most az Eucharisztikus Kongresszusban és a Vadászati és Természeti Kiállításban bíznak. Kedvező jel, hogy őszre is elindultak az előfoglalások.