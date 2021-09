Hatalmas terveket szövöget a Bosch - Kelet-Közép-Európa kutatás-fejlesztési központjává tennék Budapestet (interjú)

Továbbra is megkerülhetetlen szereplő a jövőt alakító technológiák - legyen szó az autózás jövőjéről, a mesterséges intelligencia alapú fejlesztésekről - megalkotásában a magyarországi Bosch csoport, amely stabil maradt a globális piaci kihívások közepette is. Ezt az árbevétel szolid bővülése és a dolgozók számának növekedése is szemlélteti, valamint egyetlen gyárukat sem kellett bezárni, ráadásul a koronavírus-járvány még nagyobb lendületet adott az Ipar 4.0-ás fejlesztéseknek. Jövőbeli ambícióikban rendkívül hangsúlyos szerepe van az innovációs, kutatás-fejlesztési tevékenységüknek, erre tavaly 86 milliárd forintot fordítottak - mondta a Portfolio-nak Somogyi András, aki a Bosch csoport humán erőforrásért felelős alelnöke Magyarországon és az Adria régióban, valamint július 1-től a Robert Bosch Kft. humán erőforrás és jogi ügyekért felelős ügyvezető igazgatója is lett. Az interjú során beszélgettünk az elmúlt évről, az autóiparban zajló fundamentális változások hatásairól, jövőbeli tervekről. Az elektromobilitás egyre inkább a Bosch meghatározó üzleti területévé válik, stratégiai terület a mesterséges intelligencia alkalmazása is. A vezető leszögezte, hogy emberi munkaerőre mindig szükség lesz, az új folyamatok üzemeltetése új munkaköröket teremt és új kompetenciákat kíván, azok elsajátításához pedig képzési programokat nyújtanak.

A Bosch csoport jelenleg kilenc tagvállalattal van jelen Magyarországon, milyen hatással volt a koronavírus-járvány a működésükre?

Somogyi András: Szolid mértékben, de két százalékkal nőtt az árbevételünk tavaly, másrészt 250 fővel több munkatársunk volt 2020 végén, mint egy évvel korábban. Ebben fontos szerepet játszott, hogy a vállalat nagyon gyorsan reagált a piaci, egészségügyi, illetve a munka világát érintő kihívásokra. Többek között minden telephelyünkön a saját fejlesztésű Vivalytic PCR készülékkel is teszteljük a kollégákat, saját maszkgyártásba kezdtünk, így ezen a téren önellátóak vagyunk. Továbbá védőoltást népszerűsítő kampányt indítottunk.

A Bosch Vivalytic tesztkészülék kevesebb mint 30 perc alatt kimutatja a COVID-19 betegséget okozó vírust, valamint további kilenc légúti betegség kórokozóját is képes azonosítani. Forrás: Bosch

Emellett, ahol lehetséges, próbáljuk rugalmasan kezelni a foglalkoztatást, ahol pedig mindenképpen fizikai jelenlét kell a munka elvégzéséhez, ott fokozott védelmi intézkedéseket vezettünk be. Ennek eredménye, hogy az utóbbi másfél évben nem kellett egyetlen gyárunkat sem bezárnunk és folyamatosan biztosítottuk a foglalkoztatást.

Az a tapasztalatunk, hogy a munkavállalók értékelik a stabilitást és a kiszámítható munkahelyet. Ez kulcsfontosságú számunkra, hiszen a magyarországi Bosch csoport több mint 15 ezer munkatársat foglalkoztat,

Magyarország egyik legnagyobb külföldi ipari munkaadója vagyunk.

A válság ellenére vállalatcsoportunk továbbra is megkerülhetetlen szereplő a jövőt alakító technológiák megalkotásában, legyen szó az autózás jövőjéről, a mesterséges intelligencia alapú fejlesztésekről vagy a jövő gyáráról.

Tavaly a pandémia hatására drámain csökkent az autóipari vállalatok kapacitáskihasználtsága is, tömeges elbocsátásokra, leépítésekre mégsem került sor a cégcsoportjuknál. Hogyan tudták megőrizni dolgozói létszámukat?

Ennek alapvetően két oka van, az első gazdasági. Egyrészt a Bosch csoport portfóliója nagyon diverzifikált, a világ számos pontján jelen vagyunk, amely nagy előnyt jelentett a kihívásokkal teli időszakban. Jó példa erre a barkács- és kertészeti eszközöket előállító - ebben a szegmensben világszinten is vezető - miskolci gyárunk, amely legnagyobb forgalmát éppen 2020-ban produkálta.

Másrészt annak ellenére, hogy fundamentális változások zajlanak az autóiparban, és világszerte csökkent a megrendelések száma, nálunk Magyarországon 2020 második felében váratlanul nagy mértékben nőtt a megrendelések volumene.

Tavaly év végére így még bővült is a munkatársaink száma.

A másik oka a Bosch HR szemlélete. Nagyon fontosnak tartjuk az atipikus foglalkoztatás támogatását: a részmunkaidő, illetve a kötetlen munkaidő vagy a karrierszünet évek óta a mindennapi gyakorlat része. A részmunkaidős foglalkoztatást elsősorban a munka jellege, illetve a kollégák igényei határozzák meg. A célunk az, hogy a munkatársainknak élethelyzetüknek megfelelő munkakörülményeket és foglalkoztatási formákat nyújtsunk. Azt látom, hogy a kollégáink szívesen élnek ezekkel a lehetőségekkel és ez növeli az elkötelezettségüket a vállalat iránt.

A pandémia alatt számos vállalkozás döntött úgy az autóiparban, hogy a jövőre fókuszálva megvalósítja a már eltervezett, vagy éppen folyamatban lévő beruházásait. Mindez abszolút igaz a Boschra is, maklári telephelyükön 52,5 milliárd forintos fejlesztést hajtanak végre. Véleménye szerint a koronavírus-járvány milyen hatással van az Ipar 4.0 vívmányainak: a digitalizáció, az automatizáció és robotizáció terjedésére a magyar autóiparban?

Azt látjuk, hogy a koronavírus-járvány felgyorsította az Ipar 4.0-ás fejlesztéseket. A gyártóvállalatok is megtapasztalták, hogy csak akkor tudnak gyorsan reagálni a változásokra, ha a gyártási folyamataikat kellően rugalmasan tudják formálni. Az Ipar 4.0 vívmányainak pedig az az egyik legfontosabb előnye, hogy rugalmasabbá teszik a gyártást, amellett, hogy növelik a hatékonyságot és tervezhetőbbé, fenntarthatóbbá teszik a folyamatokat.

Jól tükrözik ezt a Bosch hazai vállalatainál gyártott termékek is, amelyeket az Ipar 4.0 eszközeit is használják a gyártás során. A hatvani telephelyünkön található logisztikai központban, amely a Bosch közép-kelet-európai stratégiai elosztóközpontja, már megtalálhatók az Ipar 4.0 hálózatba kapcsolt berendezései, alkalmazásai és folyamatai. Továbbá széles körben alkalmazzuk az Ipar 4.0 eszközeit a miskolci gyárainkban is.

A magyarországi Bosch csoport is a jövőre fókuszál, az innovációs, kutatás-fejlesztési tevékenységünk folyamatos, 2020-ban 86 milliárd forintot fordítottunk erre a területre. Az itt zajló gyártási és kutatás-fejlesztési tevékenység, valamint a mérnöki szaktudás továbbra is stratégiai fontossággal bír a cégcsoporton belül. A Bosch a jelentős technológiai és környezeti változásokra reagálva új üzleti lehetőségek kialakításán dolgozik, ehhez a dolgok internetét a mesterséges intelligenciával ötvözi, és az elektromobilitásra fókuszál. Ennek keretében több hazai telephelyünk is gyártási kapacitásának bővítésére, illetve új termékek gyártására készül.

Az új Bosch MI-megoldás a különböző forrásból érkező adatokat automatikus, valós időben gyűjti össze, dolgozza fel és elemzi. A gépek szenzoradatai szolgáltatják az alapot a gyártási folyamat számos pontján előforduló változás megállapításához. Az MI-rendszer javaslatot tesz az intézkedésre, a munkatárs pedig dönt a további lépésekről. Forrás: Bosch

Meglátása szerint a koronavírus-járvány hatására felgyorsulhat a humán erőforrás kiváltása az Ipar 4.0 eszközeivel?A jövőben a logisztikai és gyártási feladatok ellátásban még nagyobb szerepet kaphat az MI és a robotok. Ön szerint eljöhet az a kor, amikor teljesen kiszorítják az embereket a gyártósorok mellől?

Az Ipar 4.0 eszközei elsősorban a vállalatok rugalmasságát növelik, az emberi munkaerőre mindig szükség lesz! A robotizációval együtt kell élnünk, hiszen segítségével hatékonyabban tudunk dolgozni, de a Bosch víziójában a gép és az ember együtt, egymást kiegészítve végzi a munkát.

A mesterséges intelligencia stratégiai üzleti terület a Bosch-nál.

Az a célunk, hogy 2025-re minden Bosch termék fejlesztése, előállítása során használjuk a mesterséges intelligenciát. De sosem tévesztjük szem elől azt, hogy az MI soha nem hozhat embereket érintő döntéseket emberi felügyelet nélkül. A mesterséges intelligenciának ugyanis eszközként kell segítenie az embert a munkafolyamat során.

A robotika az öntanuló képfeldolgozó szoftver kombinálásával segíti a természeti erőforrásokat kímélő gyártást: az APAS ellenőrző rendszere átveszi a munkadarabok optikai vizsgálatát és teljesen automatikusan ellenőrzi a termékeket. Forrás: Bosch

Az Ipar 4.0 vívmányainak (a robotizáció, az automatizációs és digitalizáció) alkalmazása teljes mértékben megoldást jelenthet a világban tapasztalható egyre kínzóbb munkaerőhiányra a jövőben?

Az Ipar 4.0 vívmányai segítik rugalmasabbá tenni a munkafolyamatokat és bizonyos gyártási lépések automatizálása előnyt jelent. A munkaerőhiányt a digitalizáció és az Ipar 4.0 megoldásai azzal támogatják, hogy lehetővé teszik a gépek távoli elérését, a megelőző karbantartást vagy bevezetik a digitálisiker-technológiát, amivel kevesebb létszámú munkaerő is elég lehet egy-egy tervezési, karbantartási, gyártási feladat elvégzéséhez. Azt viszont fontos látni, hogy az új folyamatok üzemeltetése új munkaköröket teremt és új kompetenciákat kíván. Fontos, hogy a vállalatok erre felkészüljenek és fokozatosan képzési programokat indítva a kompetenciákat felépítsék.

Milyen típusú tudásra lesz szüksége a jövő autóipari mérnökeinek ahhoz, hogy versenyképesek legyenek a nemzetközi munkaerőpiacon?

Elsősorban folyamatos képzésre van szükségük, mert a technológia rendkívül gyorsan változik. Lényeges, hogy ma már itthon is ugyanolyan kompetenciákra van szükség, mint külföldön, hiszen Magyarországon is nemzetközi, az autóipar jövőjét meghatározó fejlesztések zajlanak. Az autonóm járművek területén a Bosch Budapesti Fejlesztési Központja például a kaliforniai és a németországi fejlesztési központokkal dolgozik közösen. A mesterséges intelligencia területén pedig ma gyakorlatilag már nincs is különbség a Szilícium-völgy bármilyen startup cége és a mi fejlesztéseink között. A szakmai fejlődésre lehetőséget biztosítunk mind szakmai kompetenciákban, mind metodikai képzésekkel és természetesen készségfejlesztésben is.

A technológiai tudás mellett a mérnököknek a szociális készségeiket is magasabb szinten kell tudni használniuk a jövőben. A pandémiás helyzetben az online világ dominál, ennek az a következménye, hogy meg kell tanulnunk még jobban odafigyelni a kommunikációra, mások megértésére és meghallgatására. A különböző vélemények megértése és a kooperáció, hatékonyabb megoldásokhoz fog vezetni.

A világban gyors elmozdulás tapasztalható az elektromos autózás irányába, ez a jelenség milyen változásokat hozhat a Bosch működésében?

Az elektromobilitás az egyik legfontosabb trend jelenleg az autóiparban, a Bosch pedig az átállás nyertesei között van. A vállalat korábbi beruházásai már megtérülnek, a Bosch globális szinten 2020 végéig összesen több mint 20 milliárd euró értékben kapott megrendeléseket.

Az elektromobilitás tehát egyre inkább a Bosch meghatározó üzleti területévé válik,

ugyanakkor a vállalat nyitott valamennyi jövőbeni erőátviteli technológia irányába, folyamatosan fejleszti a belső égésű motorokat is, és elkötelezett támogatója a nulla károsanyag-kibocsátású járművezetés megvalósításának.

A Bosch új 3D-s műszerfali kijelzői a passzív 3D-technológia segítségével a valósághoz hasonló háromdimenziós effekteket hoznak létre. Forrás: Bosch

Magyarországon is folyamatosak a fejlesztések, beruházások ezen a téren. Sőt, fontos célunk, hogy Budapest Kelet-Közép-Európa kutatás-fejlesztési központja legyen az elektromos- és hibrid hajtásláncok, valamint az egyéb műszaki megoldások fejlesztése révén. Jelenleg csak Budapesten háromezer munkatársunk dolgozik a jövő autóipari technológiáin.

Ezek a változások, új stratégiai irányok milyen hatással lesznek a magyar operáció működésére, jövőjére?



Magyarországon zajló gyártási és kutatás-fejlesztési tevékenység, valamint a mérnöki szaktudás a jövőben is stratégiai fontossággal bír a Bosch csoport számára. Ahogy említettem, jelenleg is több hazai telephelyen zajlik kapacitásbővítés és technológiaváltás, amelyeknél fontos szerepet kap az elektormobilitás is. A magyarországi Bosch csoport kiemelt beruházása, a Robert Bosch Kft. budapesti telephelyének bővítése a terveknek megfelelően halad, várhatóan 2022 második negyedévében nyitja meg kapuit. Az új campus az elektromobilitáshoz és az autonóm járművekhez köthető kutatás-fejlesztés fontos helyszíne lesz.

Emellett Hatvanban, Makláron és Miskolcon is az elektromobilitáshoz, az autonóm járművekhez, az elektromos kormányművekhez, valamint az eBike-okhoz, azaz, a jövő mobilitását meghatározó technológiákhoz kapcsolódóan zajlanak / zajlottak a közelmúltban komoly beruházások, amelyek a technológiaváltást és a gyártási kapacitások bővítését célozzák.

Új tesztközpontot és fejlesztési részleget hozott létre tavaly az eBike elektromos hajtóművek számára a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft., amely az elektromos kerékpárok negyedik generációjának jelentős felfutására számít idén. Forrás: Bosch

A másik fontos változás a munkavégzéshez kapcsolódik. Még 2020-ban alakult meg az a munkacsoport a Robert Bosch Kft.-nél, melynek feladata a járvány utáni új munkamódszerek, az új norma kialakítása volt.

A távmunka és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok világossá tették, hogy modernizálni kell a megszokott munkarendet.

Így nemcsak a visszatérésre kellett tervet kidolgozni, hanem egy sokkal szélesebb spektrumú fejlődésre készülünk, melynek fókuszában a fizikai- és az informatikai környezet, valamint a vállalati kultúra átalakulása van. A jövőben az irodai munkát végzők körében a tevékenységalapú munkakörülményekre fókuszálunk, de továbbra is előnyben részesítjük például a különböző formában megvalósuló, nem fix helyhez kötött munkavégzést, a rugalmas munkaidőbeosztást.

Címlapkép forrása: Bosch